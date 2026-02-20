РФ ударила ракетой по Харькову, был атакован жилой район: что известно

В Слободском районе города в результате обстрела вспыхнули два автомобиля.

Кратко:

Утром 20 февраля российские войска нанесли ракетный удар по Харькову

Под атакой оказался Слободской район

По предварительным данным, пострадавших нет

Утром 20 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. Был атакован Слободской район. В результате удара вспыхнули автомобили, выбиты окна в домах.

Около пяти часов утра Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростной цели в направлении Харькова.

"Зафиксирован вражеский ракетный удар по Слободскому району. Последствия уточняем", - сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

В свою очередь, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов также сообщил об ударе по Слободскому району города.

По его словам, в результате обстрела вспыхнули два автомобиля.

Информация о пострадавших не поступала. Детали выясняются, добавил он.

Ссылаясь на Ситуационный центр Терехов сообщил, что в результате удара по Слободскому району выбиты окна в нескольких многоэтажках.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 19 февраля российская оккупационная армия обстреляла Лозовскую громаду в Харьковской области. В результате была повреждена крупнейшая котельная Лозовой и объекты водоснабжения. Тысячи людей остались без воды и тепла.

Вечером 17 февраля российские войска атаковали Запорожье беспилотниками. В результате атаки погибла женщина, еще шесть человек пострадали, в том числе двое детей.

В ночь на 17 февраля российская оккупационная армия атаковала Украину дронами и ракетами. Удар был рассчитан таким образом, чтобы как можно больше повредить энергетику. В Одессе без тепло- и водоснабжения после удара дронов остались десятки тысяч человек. Всего под ударом было 12 областей. Известно о девяти раненых, среди них – дети. Есть повреждения более десяти жилых домов, железной дороги.

По данным Воздушных сил ВСУ, всего оккупантами было выпущено более 420 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили или подавили 392 воздушные цели. Зафиксированы попадания 4 баллистических ракет и 18 дронов на 13 локациях.

РФ готовит массированный удар по Киеву и области - прогноз

Российская оккупационная армия завершила подготовку к нанесению удара по территории Украины. Атака может произойти в ближайшие несколько суток. Среди приоритетных целей – ТЭЦ Киева. Об этом утром 19 февраля предупредил мониторинговый канал ЄРадар.

"Вероятный удар ожидается в течение ближайших 48-72 часов. Среди приоритетных целей – ТЭЦ Киева", - говорится в сообщении.

