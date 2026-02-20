Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ ударила ракетой по Харькову, был атакован жилой район: что известно

Анна Ярославская
20 февраля 2026, 07:45
817
В Слободском районе города в результате обстрела вспыхнули два автомобиля.
Спасатель, ракетный удар
Ракетный удар по Харькову: что известно о последствиях / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Утром 20 февраля российские войска нанесли ракетный удар по Харькову
  • Под атакой оказался Слободской район
  • По предварительным данным, пострадавших нет

Утром 20 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. Был атакован Слободской район. В результате удара вспыхнули автомобили, выбиты окна в домах.

Около пяти часов утра Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростной цели в направлении Харькова.

видео дня

"Зафиксирован вражеский ракетный удар по Слободскому району. Последствия уточняем", - сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

В свою очередь, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов также сообщил об ударе по Слободскому району города.

По его словам, в результате обстрела вспыхнули два автомобиля.

Информация о пострадавших не поступала. Детали выясняются, добавил он.

Ссылаясь на Ситуационный центр Терехов сообщил, что в результате удара по Слободскому району выбиты окна в нескольких многоэтажках.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 19 февраля российская оккупационная армия обстреляла Лозовскую громаду в Харьковской области. В результате была повреждена крупнейшая котельная Лозовой и объекты водоснабжения. Тысячи людей остались без воды и тепла.

Вечером 17 февраля российские войска атаковали Запорожье беспилотниками. В результате атаки погибла женщина, еще шесть человек пострадали, в том числе двое детей.

В ночь на 17 февраля российская оккупационная армия атаковала Украину дронами и ракетами. Удар был рассчитан таким образом, чтобы как можно больше повредить энергетику. В Одессе без тепло- и водоснабжения после удара дронов остались десятки тысяч человек. Всего под ударом было 12 областей. Известно о девяти раненых, среди них – дети. Есть повреждения более десяти жилых домов, железной дороги.

По данным Воздушных сил ВСУ, всего оккупантами было выпущено более 420 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили или подавили 392 воздушные цели. Зафиксированы попадания 4 баллистических ракет и 18 дронов на 13 локациях.

РФ готовит массированный удар по Киеву и области - прогноз

Российская оккупационная армия завершила подготовку к нанесению удара по территории Украины. Атака может произойти в ближайшие несколько суток. Среди приоритетных целей – ТЭЦ Киева. Об этом утром 19 февраля предупредил мониторинговый канал ЄРадар.

"Вероятный удар ожидается в течение ближайших 48-72 часов. Среди приоритетных целей – ТЭЦ Киева", - говорится в сообщении.

Другие новости:

О ресурсе: ЄРадар

"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на:

  • мониторинге воздушной обстановки;
  • предупреждениях о ракетных и дроновых атаках;
  • аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БпЛА;
  • оперативных сводках во время массированных атак.

Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник.

Подписчики: около 300 тысяч человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Харькова новости Украины война России и Украины ракетный удар
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ прорвали рубежи россиян в Запорожье: часть "серой зоны" значительно сократилась - Братчук

ВСУ прорвали рубежи россиян в Запорожье: часть "серой зоны" значительно сократилась - Братчук

09:27Фронт
Россия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – Латушко

Россия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – Латушко

09:00Интервью
Европа незаметно стала главным двигателем выживания Украины после 4 лет войны - Axios

Европа незаметно стала главным двигателем выживания Украины после 4 лет войны - Axios

08:28Война
Реклама

Популярное

Ещё
Три знака зодиака входят в счастливую "белую полосу" жизни - кто они

Три знака зодиака входят в счастливую "белую полосу" жизни - кто они

РФ готовит массированный удар по Киеву и области: какие цели наметил враг

РФ готовит массированный удар по Киеву и области: какие цели наметил враг

Китайский гороскоп на завтра 20 февраля: Кроликам - обида, Драконам - неудачи

Китайский гороскоп на завтра 20 февраля: Кроликам - обида, Драконам - неудачи

Карта Deep State онлайн за 19 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Сейчас это выглядит дико: какие странные привычки были практически у всех в СССР

Сейчас это выглядит дико: какие странные привычки были практически у всех в СССР

Последние новости

09:27

ВСУ прорвали рубежи россиян в Запорожье: часть "серой зоны" значительно сократилась - Братчук

09:12

Вареные яйца категорически нельзя бросать в холодную воду: какова причина

09:05

Гороскоп на завтра 21 февраля: Львам - разочарование, Водолеям - счастье

09:00

Россия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – Латушко

08:55

В Амурской области РФ пропал вертолет с силовиками на борту: что известно

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

08:50

Король Чарльз жестко отреагировал на арест своего брата Эндрю

08:28

Европа незаметно стала главным двигателем выживания Украины после 4 лет войны - Axios

08:27

Умер звезда "Эйфории" Эрик Дейн: что случилось

08:10

Почему Венгрия прекратила поставки дизельного топлива в Украину на самом делемнение

Реклама
07:45

РФ ударила ракетой по Харькову, был атакован жилой район: что известно

07:05

РФ теряет шансы на победу в Украине, переговоры не спасут - The Economist

06:10

США собрались бомбить Иран?мнение

05:57

Мороз неожиданно возвращается на Полтавщину: когда с новой силой ударит холод

05:37

Как появилось название Кривого Рога и почему город так называется — раскрыт нюансВидео

04:41

Сейчас это выглядит дико: какие странные привычки были практически у всех в СССР

04:00

Тест на гениальность: попробуйте найти 3 отличия на картинке за 23 секунды

03:30

Что добавить в воду, чтобы черенки не гнили, а прорастали: простой домашний способ

03:11

Где в Украине самая чистая питьевая вода: результаты исследованийВидео

02:11

Ученые назвали 2 раздражающие привычки, которые говорят о высоком уровне IQ

02:09

Фицо и Орбан шантажируют светом: эксперт рассказала, стоит ли волноваться

Реклама
01:30

Ни грамма косметики: 53-летнюю Камерон Диас подловили без макияжа

01:14

Почему СССР ставил "Лебединое озеро" во время трагедий: несподівана правда

00:51

Фанатки, на старт: Спайк из сериала "Баффи-истребительница вампиров" завершает развод

00:17

"Докладываю": известный блогер мобилизовался в ВСУ

19 февраля, четверг
23:53

Отключения по новому сценарию: свежие графики для Днепропетровщины на 20 февраля

23:49

Почему в палочках от Chupa Chups есть дырка: гениальная инженерная идея, спасающая жизни

23:41

Melovin высказался об экс-женихе на фоне слухов о его неверности

22:59

Матвиенко призналась, как вместе с Мирзояном спаслась от развода

22:34

РФ определила цели для ударов баллистикой - о каких объектах идет речь

22:25

Спецльгот для украинцев в Польше больше не будет: какой важный закон подписал Навроцкий

22:08

Его хотел "Шахтер": "Полесье" в шаге от подписания перспективного игрока

21:58

Как сварить яйца так, чтобы они моментально чистились: простая хитрость

21:41

В Запорожской области ввели новые графики отключения света на 20 февраля

21:20

Жир исчезает за секунды: как отмыть пластиковые контейнеры, чтобы стали как новые

21:14

Отключать будут по графику, но не везде: кто останется со светом 20 февраля

21:08

Фильмы для яркого киновечера: 5 лучших ролей Бенисио дель Торо

20:35

Трамп принял решение о санкциях против России - опубликован официальный указ

20:31

6 мест в доме, которые "съедают" сигнал Wi-Fi: где нельзя устанавливать роутер

19:59

Амбиции против реальности: как Путин загнал себя в тупик войны – The Economist

19:28

Сколько на самом деле еще может воевать Кремль: аналитик развенчал нарратив о "двух годах"

Реклама
19:23

В Украине посреди леса нашли "тайный город" - ученые бьют тревогуВидео

19:21

Почему женщины в Средневековье полностью сбривали брови: ответ удивит многих

19:10

Как формируется в РФ "лояльность общества к войне"?мнение

19:00

Секрет гармонии на грядках: что сажать вместе, а что может испортить урожайВидео

18:39

Россия требует не только территории: в Кремле выставили ультиматум Украине и НАТО

18:32

Мелодичный синоним к слову "туалет": как на украинском выразиться более красиво

18:20

Давали шанс 5%: вопреки прогнозам врачей женщина в 50 лет родила тройняшек

17:58

В шаге от весны: какую погоду для Днепра принесут последние выходные зимы

17:31

В Украине перестанет работать "Резерв+" - в Минобороны сделали заявление

17:28

Три знака зодиака входят в счастливую "белую полосу" жизни - кто они

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять