'Нейтральную' страну уличили в поставках РФ оружия на 125 млн долларов - СМИ

Несмотря на заявления о нейтралитете, большая страна помогает РФ продолжать войну.

Лидеры Китая и России продолжают наращивать сотрудничество / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Главное:

Китай передает России товары двойного назначения на миллионы долларов

Транзитной страной между Китаем и РФ стал Таиланд

В 2026 году сотрудничество Москвы и Пекина может усилиться

Официально Китай позиционирует себя как страна, которая придерживается нейтралитета в вопросе войны страны-агрессора России против Украины. Однако на самом деле Китай существенно усилил поддержку РФ.

Как пишет The Japan Times, в течение 2025 года Пекин постоянно поддерживал Москву и, вероятно, продолжит углублять сотрудничество с россиянами в этом году.

"Без постоянной поддержки со стороны Пекина, в частности поставок компонентов двойного назначения и критически важных минералов для производства дронов, Россия не смогла бы продолжать войну. Лидер КНР Си Цзиньпин стал более уверенным в поддержке Путина, а странам Европы все труднее убеждать Пекин способствовать завершению войны", - пишет издание.

Как Москва получает оружие от Пекина

Товары двойного назначения в обход санкций попадают из Китая в Россию через Таиланд. Эта страна стала важной транзитной точкой. Об этом свидетельствуют статистические данные за 2025 год.

За 11 месяцев прошлого года Россия импортировала из Таиланда дроны на сумму 125 миллионов долларов. Это в 8 раз превышает показатели предыдущего года и составляет 88% от всего тайского экспорта беспилотников.

Издание отметило, что почти весь этот объем закупался в Китае на сумму около 186 миллионов долларов.

Позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Как Китай может давить на РФ, чтобы закончить войну - мнение эксперта

Главред писал, что по словам директора Центра исследований проблем гражданского общества Виталия Кулика, в Китае нет инструмента, с помощью которого он мог бы мгновенно заставить Путина прекратить стрелять.

В то же время эксперт считает, что Китай может пересмотреть политику поставок товаров двойного назначения, которые являются критически важными для России. Именно это могло бы изменить ситуацию.

Поддержка Китаем России - последние новости

Ранее Мэтью Витакер заявил, что Китай оказывает решающую поддержку России, поэтому, по его мнению, войну в Украине можно закончить одним телефонным звонком из Пекина в Москву.

Напомним, Главред писал, что по словам Марии Максаковой, Владимир Путин стал вассалом Китая и удобным инструментом, как получить по дешевке что угодно.

Накануне бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур заявил, что Китай был, есть и в доступной для обзора перспективе будет оставаться не просто партнером, а союзником России.

