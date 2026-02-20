'Судочок' - это слишком банально: как по-украински остроумно назвать контейнер для еды

Лингвисты предлагают обратить внимание на исконные украинские варианты и диалектизмы вместо использования англицизма "ланч-бокс".

Как назвать "судочок" на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: freepik

Украинцы в сети обсуждают диалектизм "калабанчик" — региональное название контейнера для еды

В разных областях существуют свои варианты: от "тормозка" до "мармида"

Украинский язык иногда удивляет даже самих украинцев: пользователи сети активно обсуждают слово "калабанчик" - региональный диалектизм, который для многих стал настоящим открытием.

По словам знатоков диалектов, в ряде областей "калабанчиком" называют небольшой контейнер или судочек для еды, который берут с собой на работу или учебу. Это слово редко встречается в официальном языке, однако прекрасно передает бытовой колорит и демонстрирует народную креативность, пишет Телеграф.

Обсуждение в сети быстро переросло в более широкую дискуссию о региональных названиях посуды для обеда. Например, в шахтерских регионах Донецкой области до сих пор употребляются слова:

тормозок - еда, которую берут с собой на смену;

мармид - специальная посудина для обеда.

Украинские заменители "ланч-бокса"

Языковеды напоминают: вместо англицизма "ланч-бокс" можно использовать исконные украинские слова. Часть из них - диалектные, другие - древние, но вполне понятные:

лоточок;

бутербродник;

погрібець,

їдальник;

мерендя;

канапниця;

обідниця;

смаклунок.

Хотя "калабанчик" и относится к диалектам, специалисты отмечают, что такие слова сохраняют языковое разнообразие и нередко становятся поводом для улыбки или удивления в разговоре. Украинский язык продолжает жить и развиваться именно благодаря таким локальным жемчужинам.

