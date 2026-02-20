'Судочок' - это слишком банально: как по-украински остроумно назвать контейнер для еды

Главное из новости:
- Украинцы в сети обсуждают диалектизм "калабанчик" — региональное название контейнера для еды
- В разных областях существуют свои варианты: от "тормозка" до "мармида"
Украинский язык иногда удивляет даже самих украинцев: пользователи сети активно обсуждают слово "калабанчик" - региональный диалектизм, который для многих стал настоящим открытием.
По словам знатоков диалектов, в ряде областей "калабанчиком" называют небольшой контейнер или судочек для еды, который берут с собой на работу или учебу. Это слово редко встречается в официальном языке, однако прекрасно передает бытовой колорит и демонстрирует народную креативность, пишет Телеграф.
Обсуждение в сети быстро переросло в более широкую дискуссию о региональных названиях посуды для обеда. Например, в шахтерских регионах Донецкой области до сих пор употребляются слова:
- тормозок - еда, которую берут с собой на смену;
- мармид - специальная посудина для обеда.
Украинские заменители "ланч-бокса"
Языковеды напоминают: вместо англицизма "ланч-бокс" можно использовать исконные украинские слова. Часть из них - диалектные, другие - древние, но вполне понятные:
- лоточок;
- бутербродник;
- погрібець,
- їдальник;
- мерендя;
- канапниця;
- обідниця;
- смаклунок.
Хотя "калабанчик" и относится к диалектам, специалисты отмечают, что такие слова сохраняют языковое разнообразие и нередко становятся поводом для улыбки или удивления в разговоре. Украинский язык продолжает жить и развиваться именно благодаря таким локальным жемчужинам.
