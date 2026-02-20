Укр
"Судочок" - это слишком банально: как по-украински остроумно назвать контейнер для еды

Лингвисты предлагают обратить внимание на исконные украинские варианты и диалектизмы вместо использования англицизма "ланч-бокс".
Как назвать "судочок" на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: freepik

Главное из новости:

  • Украинцы в сети обсуждают диалектизм "калабанчик" — региональное название контейнера для еды
  • В разных областях существуют свои варианты: от "тормозка" до "мармида"

Украинский язык иногда удивляет даже самих украинцев: пользователи сети активно обсуждают слово "калабанчик" - региональный диалектизм, который для многих стал настоящим открытием.

видео дня

По словам знатоков диалектов, в ряде областей "калабанчиком" называют небольшой контейнер или судочек для еды, который берут с собой на работу или учебу. Это слово редко встречается в официальном языке, однако прекрасно передает бытовой колорит и демонстрирует народную креативность, пишет Телеграф.

Обсуждение в сети быстро переросло в более широкую дискуссию о региональных названиях посуды для обеда. Например, в шахтерских регионах Донецкой области до сих пор употребляются слова:

  • тормозок - еда, которую берут с собой на смену;
  • мармид - специальная посудина для обеда.

Украинские заменители "ланч-бокса"

Языковеды напоминают: вместо англицизма "ланч-бокс" можно использовать исконные украинские слова. Часть из них - диалектные, другие - древние, но вполне понятные:

  • лоточок;
  • бутербродник;
  • погрібець,
  • їдальник;
  • мерендя;
  • канапниця;
  • обідниця;
  • смаклунок.

Хотя "калабанчик" и относится к диалектам, специалисты отмечают, что такие слова сохраняют языковое разнообразие и нередко становятся поводом для улыбки или удивления в разговоре. Украинский язык продолжает жить и развиваться именно благодаря таким локальным жемчужинам.

Телеграф

Телеграф — украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор — Ярослав Жаренов, пишет Википедия.

Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

