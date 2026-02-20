Фицо и Орбан шантажируют светом: эксперт рассказала, стоит ли волноваться

Кратко:
- Венгрия и Словакия обеспечивают 70% импорта электроэнергии
- Доля Венгрии – 45%, Словакии – 18% в феврале 2026 года
- Вместе это более 1,4 ГВт дополнительных мощностей для Украины
В структуре импорта электроэнергии в Украину наибольшую долю занимают Венгрия и Словакия. По данным аналитика рынка ExPro Consulting Дарьи Орловой, "в структуре импорта киловатт-часов в Украину доля Венгрии составляет 45%, а Словакии – 18%. В 2025 году речь шла о 42% и 19% соответственно", пишет РБК-Украина.
Аналитик отметила, что "в феврале Венгрия и Словакия совместно занимают 70% в структуре импорта. Эта доля является достаточно существенной и важной для Украины – это более 1,4 ГВт дополнительных мощностей".
Что будет, если поставки остановят
Относительно возможного прекращения поставок Дарья Орлова пояснила:
"Объемы можно перераспределить через другие направления. Однако заменить 100% импорта из Венгрии и Словакии вряд ли удастся".
Она также добавила: "По моему мнению, пока такие заявления являются лишь политическими запугиваниями и вряд ли поставки будут прекращены. Европейские операторы энергосистем не могут самостоятельно принимать такие решения".
Как действия и угрозы Венгрии и Словакии повлияют на Украину – мнение эксперта
Сергей Куюн, директор консалтинговой компании "А-95", в Facebook отметил, что волноваться из-за возможного прекращения поставок электроэнергии из Венгрии и Словакии не стоит. Их доля рынка составляет до 10%, а Украина уже неоднократно обходилась без этих объемов. Последний раз такая ситуация возникала осенью прошлого года, и серьезных последствий это не повлекло, ведь есть возможности для замещения.
Эксперт иронизирует, что премьер Венгрии Виктор Орбан оказался в сложной ситуации: ему пришлось использовать стратегические запасы нефти и искать обходные пути через Хорватию, несмотря на ее заявления о недопустимости российского нефтяного импорта. Куюн отмечает, что венгерское общество должно сделать выводы, ведь вместо сокращения зависимости от российской нефти ее закупки росли.
Он также отметил, что "самое эпическое" — российские союзники Орбана и Фицо сами остановили поток, атаковав нефтеперекачивающую станцию в Бродах в январе, и подытожил, что теперь ожидает "правильного голосования на венгерских выборах в апреле".
Скандальные заявления политиков Венгрии и Словакии по Украине — новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обнародовал новое резкое заявление по Украине. В своем видеообращении он обвинил украинских военных в якобы жестких угрозах в адрес Венгрии и предположил, что ВСУ могут оказаться у восточных границ его государства.
Кроме того, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт приостанавливает поставки дизельного топлива в Украину до момента возобновления работы нефтепровода "Дружба". В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил возможным прекращением экспорта электроэнергии в Украину.
Между тем премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что его страна может стать первой, которая выступит против вступления Украины в Европейский Союз. Он утверждает, что в ЕС якобы нет четкого понимания, как Украина использовала финансовую помощь, предоставленную во время полномасштабной войны, и предположил, что часть средств могли украсть.
Об источнике: РБК-Украина
РБК-Украина — украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.
