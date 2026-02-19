Больше чем у Маска: девушка стала самой богатой в мире, но есть нюанс

Британка получила подарочный ваучер на 10 фунтов, однако во время покупок ей показали баланс в 63 квадриллиона. Девушка решила не пользоваться картой.

https://glavred.info/life/bolshe-chem-u-maska-devushka-stala-samoy-bogatoy-v-mire-no-est-nyuans-10742153.html Ссылка скопирована

Девушка стала богаче Илона Маска из-за ошибки системы / Коллаж Главред, фото: Nottingham Post, FOX News

Вы узнаете:

Откуда взялись 63 квадриллиона фунтов

Какая ошибка сделала британку "богаче Маска"

Почему девушка отказалась тратить баланс

29-летняя жительница Великобритании Софи Даунинг неожиданно обнаружила на своей подарочной карте сумму, которая удивила бы даже самых богатых людей в мире. Вместо привычного баланса в 10 фунтов стерлингов на ваучере от кофейни отобразилось более 63 квадриллионов фунтов.

По словам девушки, карту кофейни 200 Degrees она получила на Рождество и впервые решила воспользоваться ею во время обеденного перерыва. О необычном случае пишет Daily Star.

видео дня

Всеобщее удивление

На кассе сотрудник заведения заметил необычный баланс и, как вспоминает Софи, был заметно озадачен происходящим.

"Мне показалось это очень забавным. Я никогда раньше ничего подобного не видела", - рассказала британка.

На экране терминала появилась сумма, которая в теории делала девушку "самой богатой женщиной в мире".

Обычный ваучер подарил "состояние"

Софи Даунинг владеет салоном эпиляции и не ожидала никаких сюрпризов от подарка. Однако система оплаты показала цифры, которые многократно превышают даже оценки глобальной экономики.

Хотя это и не наличные деньги, но сумма делает британку в целых 100 000 раз богаче, чем ее "ближайший конкурент", миллиардер Илон Маск. Издание отмечает, что этот баланс также в 670 раз превышает совокупный объем мировой экономики.

Женщина по ошибке получила 63 квадриллиона на счет / Фото: Nottingham Post

Сама девушка относится к ситуации с юмором. Она предполагает, что произошел технический сбой при сканировании штрихкода.

"Возможно, они отсканировали что-то не то. Похоже, система считала какой-то служебный код", - объяснила британка.

Почему девушка не стала тратить деньги

Несмотря на потенциальную возможность совершить покупки, Софи решила не злоупотреблять ошибкой. После повторной попытки оплаты она убедилась, что гигантский баланс никуда не исчез.

"Я могла бы зайти и убрать все с полок, но не хочу издеваться", - отметила она.

В итоге британка приняла решение больше не пользоваться картой и просто наблюдать за развитием ситуации. Компания 200 Degrees пока не ответила ни Даунинг по поводу ошибки.

Ранее Главред писал о том, что Илон Маск предложил фантастическую сумму любовнице за личный секретик. Основатель Tesla, предложил 26-летней женщине единовременную выплату в размере 15 миллионов долларов, а также 100 000 долларов в месяц в качестве поддержки, чтобы она молчала об их маленьком сыне.

Также сообщалось о том, что отец американского миллиардера и соратника президента США Илона Маска Эррол Маск заявил, что он и его семья восхищаются российским диктатором Владимиром Путиным.

Вам может быть интересно:

Об источнике: The Daily Star The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред