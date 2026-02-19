Укр
Зеленский сказал, о чем хочет поговорить с Путиным и готов ли отдать приказ его убить

Анна Ярославская
19 февраля 2026, 08:51
234
Президент заявил, что сконцентрировался бы на реальном решении главных вопросов по завершению войны.
Зеленский, Путин
Зеленский подчеркнул, что не имеет личных эмоций или претензий к Путину / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к главе РФ Владимиру Путину и объяснил, о чем хотел бы поговорить с главой Кремля.

В интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Зеленский сказал, что, оказавшись на потенциальных переговорах с российским диктатором, он не тратил бы время на экскурсы в историю или поиск причин, почему РФ вторглась в Украину.

По его словам, единственное, на чем он бы сконцентрировался - это реальное решение главных вопросов по завершению войны.

"Есть вопросы безопасности, есть большая война против нас. Есть наша жизнь. Единственное, о чем я хочу с ним говорить, это то, что, по моему мнению, мы должны действовать максимально успешно. Успешно, я имею в виду быстро, без слишком больших потерь, чтобы завершить эту войну. И именно поэтому я хочу говорить только о таких вещах", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что в диалоге с Путиным не давал бы волю каким-то эмоциям, поскольку не имеет личных претензий к нему.

"Я не имею личных претензий к нему. Никаких эмоций. Никаких эмоций. Просто я понимаю, как мы действительно пытаемся закончить эту войну", - подчеркнул глава государства.

Морган также спросил Зеленского относительно того, отдал ли бы он приказ своим силовикам убить Путина, если бы такая возможность предоставилась. Зеленский дал косвенный ответ.

"Знаете, в их системе я не уверен, что другой человек не станет таким же Путиным. Таким же, как Путин. Суть не в этом", - сказал украинский президент.

В то же время он рассказал о многочисленных покушениях на свою жизнь, большинство которых предотвращали спецслужбы.

"Я не знаю, сколько раз они пытались меня убить. Службы безопасности рассказывали мне о некоторых случаях. Я понимаю, что в моей стране в этот трудный период это могло бы подтолкнуть Украину к хаосу", - сказал глава государства.

Встреча Зеленского и Путина

Как писал Главред, Владимир Зеленский уже давно выражал готовность к саммиту с главой Кремля Владимиром Путиным. Однако РФ игнорировала идею встречи лидеров, приглашая Зеленского в Москву на переговоры.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал, что президент Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным для решения двух ключевых вопросов: территорий и ЗАЭС.

В то же время Сибига добавил, что в Кремле не демонстрируют заинтересованности в такой встрече.

Позже в России заявили о готовности организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и диктатора и военного преступника Путина в Москве. При этом в Кремле заявили о якобы готовности гарантировать безопасность украинскому лидеру.

В конце января 2026 года Зеленский пригласил Путина приехать в Киев, если тот решится.

Чего ждать от возможной встречи Зеленского и Путина

Политолог и председатель правления центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко убежден, что переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным вряд ли принесут ощутимый прорыв в вопросе завершения войны России против Украины.

Во время чата на Главреде эксперт сказал, что Кремль может готовить ловушку, ведь Путин может сознательно затягивать переговоры или спровоцировать политический кризис.

Кроме этого, Фесенко не исключает осложнений еще на этапе подготовки встречи, в частности выдвижения новых неприемлемых для Украины ультимативных требований.

Другие новости:

О персоне: Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

