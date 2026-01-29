Встреча Зеленского с Путиным: в МИД заявили о готовности и чувствительных вопросах

Сибига сказал, что только Трамп имеет рычаги для принуждения Москвы к прекращению войны.

https://glavred.info/politics/vstrecha-zelenskogo-s-putinym-v-mid-zayavili-o-gotovnosti-i-chuvstvitelnyh-voprosah-10736393.html Ссылка скопирована

Зеленский готов встретиться с Путиным / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

Зеленский готов лично встретиться с Путиным

Наиболее чувствительные вопросы для обсуждения – территории и ЗАЭС

В Кремле не демонстрируют заинтересованности в такой встрече

Президент Украины Владимир Зеленский готов к личной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным для обсуждения самых чувствительных вопросов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время онлайн-заседания Совета министров иностранных дел ЕС, сообщает пресс-служба МИД.

Он отметил, что Украина рассматривает недавние переговоры в Абу-Даби как продолжение взаимодействия с США и дипломатических инициатив, которые получили новый импульс осенью прошлого года.

видео дня

По его словам, сейчас Киев совместно с Вашингтоном готовится к следующему раунду трехсторонних переговоров в ближайшее время.

"Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с Путиным, чтобы обсудить самые чувствительные вопросы – прежде всего территории и ЗАЭС. Публичная реакция Кремля на это в очередной раз показала, что Путин не хочет останавливать агрессию", – подчеркнул министр.

Сибига добавил, что в нынешней геополитической реальности только США и президент Дональд Трамп имеют реальные рычаги для принуждения Москвы к прекращению войны.

Он подчеркнул, что России не удалось достичь существенных успехов на поле боя, а потери оккупационной армии продолжают расти. Украина ставит целью довести российские потери до уровня 50 тысяч в месяц, что, по его мнению, может заставить Кремль пересмотреть свои планы.

Отдельно глава МИД подчеркнул важность усиления санкционного давления на Россию, блокирования российского "теневого флота" и использования замороженных активов как инструмента влияния.

Что думают в Кремле о встрече Зеленского с Путиным

Помощник Путина Юрий Ушаков ранее заявлял о готовности организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и диктатора и военного преступника Путина, но в Москве.

Что интересно, в Кремле заявили о якобы готовности гарантировать безопасность украинскому лидеру.

Переговоры о завершении войны - что известно

Как сообщал Главред, ранее Зеленский говорил, что двухдневные трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией в ОАЭ прошли конструктивно. Стороны обсудили параметры завершения войны. В частности, основное внимание было сосредоточено на обсуждении того, как именно должна закончиться война.

Как известно, на закрытых переговорах в Абу-Даби представители Киева и Вашингтона обсуждали возможные механизмы стабилизации ситуации на востоке Украины. Среди предложений рассматривался вариант введения международного контингента на территории оккупированной части Донецкой области.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что общее соглашение по гарантиям безопасности для Украины уже достигнуто. Он добавил, что список нерешенных проблем сократился до одного пункта - территориального.

Читайте также:

О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига — министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года — первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред