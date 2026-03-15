В Иране неожиданно подставили Путина перед Трампом — официальное заявление

Иран заявил о военной помощи от России и Китая и усилил напряженность в районе Ормузского пролива, который является ключевым маршрутом поставок нефти.

В Иране неожиданно подставили Путина перед Трампом — что сказали

Страна-агрессор Россия и Китай оказывают военную помощь Ирану. Об этом официально заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу MS NOW, передает Politico.

Глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что Россия и Китай являются стратегическими партнерами Тегерана в противостоянии с США и Израилем. По его словам, Иран поддерживает с этими государствами тесное сотрудничество в политической, экономической и даже военной сферах.

"В прошлом мы тесно сотрудничали, и это сотрудничество продолжается до сих пор, в том числе и в военной сфере", — сказал он.

Арагчи также прокомментировал ситуацию вокруг Ормузского пролива — одного из ключевых морских маршрутов между побережьями Ирана и Омана, через который транспортируется примерно пятая часть мировых объемов нефти и газа. Из-за роста напряженности в этом регионе цены на нефть поднялись выше 100 долларов за баррель, что создает риски экономической нестабильности в мире.

Арагчи заявил, что пролив закрыт для танкеров и судов стран, которые Иран считает своими противниками, в частности тех, кто, по его мнению, участвует в атаках против Ирана или поддерживает их. Он также сообщил о ракетных обстрелах со стороны Ирана по странам Персидского залива, которые являются важными поставщиками энергоресурсов на мировые рынки. В то же время, по его словам, Ормузский пролив не перекрыт полностью — ограничения касаются только американских и израильских судов и танкеров, тогда как для остальных он остается открытым.

В пятницу, 13 марта, президент Дональд Трамп впервые за долгое время допустил, что российский диктатор и военный преступник Владимир Путин, вероятно, помогает Ирану в войне против Израиля и США. До этого глава Белого дома упорно отказывался признавать информацию СМИ о том, что Россия помогает Ирану, и даже скандалил из-за этого с журналистами.

"Я думаю, и он (Путин, — ред.), вероятно, считает, что мы помогаем Украине, так?" — сказал Трамп.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия передает Ирану разведывательные данные о возможных целях для атак на американских военных на Ближнем Востоке. Это может свидетельствовать об опосредованном участии еще одного серьезного противника США в войне. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на трех осведомленных чиновников, которые согласились говорить на условиях анонимности из-за деликатности темы.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что не видит никаких признаков того, что Россия помогает Ирану во время американо-израильской операции на его территории.

Между тем обострение ситуации на Ближнем Востоке вызвало резкий рост мировых цен на нефть, что может быть выгодно для России. Руководитель Центра исследований России, дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отметил, что объемы доходов Кремля в значительной степени будут зависеть от позиции европейских стран.

