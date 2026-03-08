'Никаких оснований так считать': Трамп ответил, видит ли он помощь России Ирану

Несмотря на то, что Трамп отрицает причастность России, его представитель подтвердил оказание помощи Ирану.

У американских чиновников разные показания относительно помощи РФ Ирану / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Основное:

Трамп не видит российской поддержки Ирана

Виткофф признался, что США обращались к РФ с просьбой прекратить помощь Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит "никаких признаков" помощи страны-агрессора России Ирану во время американо-израильской операции на его территории.

Об этом он сказал во время общения с журналистами на борту президентского самолета, запись которого опубликовал Белый дом. Американский лидер заявил, что у него "нет оснований" считать, что РФ поддерживает Иран.

"У меня нет никаких оснований так считать. Если они (россияне - Главред) и помогают, то делают это плохо, ведь сейчас дела Ирана идут не очень хорошо", - подчеркнул Трамп.

Отметим, что слова президента США противоречат заявлению его спецпосланника Стива Уиткоффа, который сказал журналистам, что обращался к российским властям с просьбой прекратить передачу Ирану разведданных.

"Я передал России послание не передавать Ирану разведывательную информацию, которая позволит ему атаковать американские силы в регионе", - признался он.

Иран / Инфографика: Главред

Как РФ хочет использовать войну в Иране - мнение дипломата

Главред писал, что, по словам руководителя Центра исследований России, дипломата Владимира Огрызко, обострение на Ближнем Востоке сразу вызвало дискуссии о возможных выгодах для России, прежде всего из-за потенциального роста мировых цен на нефть.

Однако реальный эффект от этого кризиса для Москвы в значительной степени зависит от продолжительности конфликта и его влияния на энергетическую инфраструктуру региона. Конфликт на Ближнем Востоке для России является давней мечтой.

Операция США и Израиля в Иране - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент США Дональд Трамп внезапно набросился на корреспондента из-за неудобного вопроса. Ему не понравилась тема, касавшаяся Путина и Ирана.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что есть информация о российской помощи иранскому режиму, в частности сообщения, что россияне предоставляют разведданные режиму в Иране, чтобы корректировать удары по американцам.

Накануне Дональд Трамп сообщил о возможности нанесения серьезного удара по Ирану, что может привести к полному разрушению районов и уничтожению определенных групп людей, которые до сих пор не рассматривались как цели.

