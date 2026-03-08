Что будут носить весной 2026 года: главные тенденции модной обуви

Тренды обуви 2026 года сочетают ретростиль, минимализм и удобство. Какие модели — от kitten heel до ретрокроссовок — помогут создать современный гардероб.

Современная мода окончательно смещает приоритеты в сторону функциональности. Удобство становится главным критерием выбора обуви. На смену экстремальным каблукам приходят низкий ход, устойчивые формы и анатомические силуэты. В 2026 году актуальный гардероб базируется на сочетании классических линий с ретроэстетикой и спортивными элементами. Главным трендом сезона становится тонкая подошва, которую можно увидеть почти во всех категориях — от кроссовок до изящных балеток. Главред расскажет более подробно.

Классика меняется: туфли и слингобеки

Вместо традиционных шпилек высотой 10 см стилист канала "Alti Style" предлагает обратить внимание на каблуки kitten heel (4–6 см). Такие туфли визуально вытягивают силуэт, но позволяют оставаться мобильными в течение дня. Интересным акцентом становится острая выемка, придающая обуви современности. Слингбеки с открытой пяткой остаются фаворитами благодаря своей женственности, а для смелых образов стилист советует выбирать модели с анималистическими принтами — зеброй, леопардом или змеей.

Мюли и балетки

Мюли в этом сезоне должны быть минималистичными, без лишнего декора или меха внутри. Популярными остаются балетки, представленные во многих вариантах — от нежных кружевных моделей до "пушистых" текстур. Новым мощным трендом стали спортивные балетки — гибрид кед и классических балеток с большим количеством ремешков. Такая обувь от брендов вроде Puma или Nike гармонично вписывается как в романтические, так и в casual-образы.

Лоферы и обувь в мужском стиле

Лоферы весной 2026 года должны быть на тонкой подошве. Актуальными остаются модели из лакированной кожи или замши без лишней фурнитуры. Стилист советует носить их с высокими носками — как плотными хлопковыми, так и кружевными капроновыми. Такое сочетание не только защищает ноги от натирания, но и придает образу стилистическую завершенность. Отдельно выделяются классические туфли на шнуровке, заимствованные из мужского гардероба.

Таби и клоги

Для тех, кто ищет уникальность, актуальными остаются таби — обувь с разделенным большим пальцем. Хотя эта модель вызывает неоднозначные ассоциации, она прекрасно вписывается в базовый гардероб и разнообразит его. Клоги (сабо) на массивной подошве также в тренде, особенно в замшевом исполнении или с принтом "корова". Благодаря свободной посадке они удобны для длительных прогулок и хорошо сочетаются с юбками и платьями.

Кроссовки и кеды в ретростиле

Спортивная обувь окончательно отходит от массивных форм. Главный фокус — на ретромоделях с тонкой подошвой. Вместо уже привычных Adidas Samba стилист советует присмотреться к Puma Speedcat или Nike Cortez, особенно в глубоких шоколадных и замшевых оттенках. Для смелых экспериментов предлагаются высокие кроссовки до середины икры, которые лучше всего смотрятся в сочетании с теннисными юбками или классическими шортами.

Об источнике: канал "Alti style" "Alti style" — это украиноязычный YouTube-канал, автором которого является персональный стилист и блогер Татьяна. Контент канала сосредоточен на модном просвещении, где автор делится профессиональными советами по созданию актуального гардероба, обзорами трендов и практическими рекомендациями по сочетанию вещей. Татьяна акцентирует внимание на удобстве и функциональности одежды и обуви, помогая зрителям адаптировать высокую моду к повседневной жизни. Канал популяризирует украинские бренды, пропагандирует сознательное потребление и дает советы по визуальной коррекции силуэта, уделяя значительное внимание деталям, материалам и обувным новинками, что делает его полезным ресурсом для тех, кто стремится выглядеть стильно, не жертвуя комфортом.

