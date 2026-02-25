Укр
"Может вырасти": украинцев предупредили о скачках курса валют в марте

Анна Косик
25 февраля 2026, 16:23
В то время как одна валюта будет стабильной в первый месяц весны, другая может "показать характер".
Доллар, евро
Прогноз курса валют на март / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Что сообщил Хмелевский:

  • Курс доллара в марте останется стабильным
  • Курс евро в первый месяц весны зависит от двух ключевых факторов

Валютные резервы НБУ в течение 2026 года останутся на достаточно высоком уровне, так как во втором квартале ожидается поступление первого транша кредита от ЕС и первого транша кредита МВФ по новой программе.

Об этом в комментарии Главреду рассказал кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский. По его словам, в Госбюджете на 2026 год среднегодовой курс доллара заложен на уровне 45,7 гривен за доллар, поэтому вполне вероятно, что НБУ будет проводить плавную девальвацию гривны в течение года.

видео дня

"В марте не ожидается рост спроса на валюту. Курс доллара будет относительно стабильным. В случае закрепления курса выше отметки 43,5 гривны за доллар, доллар может вырасти до 44 гривен. В целом в течение марта валютный курс будет колебаться в пределах 43,0-44,0 гривен за доллар", - спрогнозировал Хмелевский.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Как изменится курс евро в марте

Эксперт отметил, что на курс евро в следующем месяце будут влиять неопределенность в отношении тарифной политики США и ожидаемые удары по Ирану, которые могут перерасти в длительное противостояние на Ближнем Востоке.

Это, в свою очередь, может привести к новой волне снижения доллара США по отношению к евро и другим мировым валютам.

"Если очередной конфликт с Ираном быстро завершится, то доллар сохранит свою стабильность. Ожидается, что курс гривны к евро на межбанковском рынке Украины в марте будет колебаться в диапазоне 50,0 - 53,0 гривен за евро", - добавил Хмелевский.

Что ждет украинцев в обменниках в ближайшее время - прогноз аналитика

Главред писал, что по словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, дефицит валюты в Украине постепенно снижается, а рынок в сезонном плане переходит на более комфортные для Национального банка уровни.

Поэтому впереди преимущественно благоприятные для гривны март и апрель, а блокировка кредита ЕС пока не оказывает значительного давления на валютный рынок. Кроме того, 26 февраля ожидается погашение валютных ОВГЗ на $450 млн.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что по прогнозу банкира, на валютном рынке Украины последняя неделя февраля будет проходить в сложном, но понятном и "привычном" режиме.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 25 февраля гривна несколько укрепилась по отношению к основным иностранным валютам. Одновременно снизились в цене доллар США, евро и злотый.

Накануне стало известно, чтона валютном рынке Украины в марте напряжение повысится. Несмотря на это, система защиты гривны остается действенной. НБУ готовит ответ для сдерживания курса. Поэтому резкое ослабление гривны пока выглядит маловероятным.

Другие новости:

О персоне: Александр Хмелевский

Александр Хмелевский - независимый эксперт по вопросам экономики.

Окончил Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко по специальности "политическая экономия". Кандидат экономических наук, Институт экономики НАН Украины.

Работал в банковской и инвестиционной сфере. Прошел путь от экономиста до заместителя председателя правления крупного системного банка.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

курс курс валют курс гривны курс доллара курс евро новости Украины курс НБУ
