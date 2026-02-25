"Может вырасти": украинцев предупредили о скачках курса валют в марте

Что сообщил Хмелевский:
- Курс доллара в марте останется стабильным
- Курс евро в первый месяц весны зависит от двух ключевых факторов
Валютные резервы НБУ в течение 2026 года останутся на достаточно высоком уровне, так как во втором квартале ожидается поступление первого транша кредита от ЕС и первого транша кредита МВФ по новой программе.
Об этом в комментарии Главреду рассказал кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский. По его словам, в Госбюджете на 2026 год среднегодовой курс доллара заложен на уровне 45,7 гривен за доллар, поэтому вполне вероятно, что НБУ будет проводить плавную девальвацию гривны в течение года.
"В марте не ожидается рост спроса на валюту. Курс доллара будет относительно стабильным. В случае закрепления курса выше отметки 43,5 гривны за доллар, доллар может вырасти до 44 гривен. В целом в течение марта валютный курс будет колебаться в пределах 43,0-44,0 гривен за доллар", - спрогнозировал Хмелевский.
Как изменится курс евро в марте
Эксперт отметил, что на курс евро в следующем месяце будут влиять неопределенность в отношении тарифной политики США и ожидаемые удары по Ирану, которые могут перерасти в длительное противостояние на Ближнем Востоке.
Это, в свою очередь, может привести к новой волне снижения доллара США по отношению к евро и другим мировым валютам.
"Если очередной конфликт с Ираном быстро завершится, то доллар сохранит свою стабильность. Ожидается, что курс гривны к евро на межбанковском рынке Украины в марте будет колебаться в диапазоне 50,0 - 53,0 гривен за евро", - добавил Хмелевский.
Что ждет украинцев в обменниках в ближайшее время - прогноз аналитика
Главред писал, что по словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, дефицит валюты в Украине постепенно снижается, а рынок в сезонном плане переходит на более комфортные для Национального банка уровни.
Поэтому впереди преимущественно благоприятные для гривны март и апрель, а блокировка кредита ЕС пока не оказывает значительного давления на валютный рынок. Кроме того, 26 февраля ожидается погашение валютных ОВГЗ на $450 млн.
Курс валют в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что по прогнозу банкира, на валютном рынке Украины последняя неделя февраля будет проходить в сложном, но понятном и "привычном" режиме.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 25 февраля гривна несколько укрепилась по отношению к основным иностранным валютам. Одновременно снизились в цене доллар США, евро и злотый.
Накануне стало известно, чтона валютном рынке Украины в марте напряжение повысится. Несмотря на это, система защиты гривны остается действенной. НБУ готовит ответ для сдерживания курса. Поэтому резкое ослабление гривны пока выглядит маловероятным.
О персоне: Александр Хмелевский
Александр Хмелевский - независимый эксперт по вопросам экономики.
Окончил Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко по специальности "политическая экономия". Кандидат экономических наук, Институт экономики НАН Украины.
Работал в банковской и инвестиционной сфере. Прошел путь от экономиста до заместителя председателя правления крупного системного банка.
