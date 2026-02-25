Кому молиться об исцелении 26 февраля: какой церковный праздник

26 февраля православные обращаются к святому Порфирию с молитвой как к небесному покровителю.

В православной традиции 26 февраля чтят память святого Порфирия, епископа Газского, который сыграл важную роль в утверждении христианства в Палестине. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Будущий святитель родился около 347 года в Солуни (современные Салоники) в обеспеченной семье. Однако с юности он избрал путь духовного подвига. В 25 лет Порфирий отправился в Египет, где подвизался среди монахов Нитрийской пустыни - одного из центров раннего христианского монашества.

Позже он поселился в Иерусалиме, ведя строгую аскетическую жизнь. По преданию, после тяжёлой болезни святой получил исцеление во время молитвы у Жживотворящего Креста Господня.

В 392 году Порфирия рукоположили в пресвитера и назначили хранителем Честного Креста в Иерусалиме. Спустя несколько лет, около 395 года, его избрали епископом Газы. В то время большинство жителей города исповедовали язычество, а христианская община сталкивалась с притеснениями.

Святитель активно проповедовал и добивался поддержки у властей в Константинополе. При содействии Иоанна Златоуста и императрицы Евдоксия был издан указ о закрытии языческих святилищ в Газе. Главный храм бога Марна (Марнеон) был разрушен, а на его месте возвели христианскую церковь.

Святой Порфирий сочетал твёрдость в вере с заботой о пастве. Его деятельность способствовала постепенному укреплению христианства в регионе. Скончался он около 420 года. Житие святителя записал его современник - диакон Марк, благодаря чему до нас дошли подробности событий того времени.

Приметы 26 февраля

Ясное голубое небо - до следующих холодных ночей.

Если птицы 26 февраля шумят ранним утром - на потепление.

Многие ежи или зайцы - зима еще долго будет держаться.

Что нельзя делать 26 февраля

По народным поверьям в этот день не рекомендуют ничего сажать, особенно иву, а также избегать завязывания узлов - это считалось опасным для финансового благосостояния и могло повлечь за собой материальные трудности.

Что можно делать 26 февраля

В этот день православные обращаются к святому Порфирию с молитвой как к небесному покровителю. Просят об исцелении, здоровье для родных и близких, духовном укреплении веры и маленьких чудесах в повседневной жизни.

