Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Самое опасное "оружие" Путина проходит через Ла-Манш на глазах у всех - Sky News

Виталий Кирсанов
25 февраля 2026, 08:19
Десятки судов ежемесячно перевозят нефть на сотни миллионов долларов, обеспечивая финансовую подпитку войны против Украины.
Аналитики оценивают численность
Аналитики оценивают численность "теневого флота" примерно в 800 судов / Коллаж: Главред, фото: war-sanctions.gur.gov.ua/, facebook.com/UScoastguard

Что написано в материале Sky News:

  • Аналитики оценивают численность "теневого флота" примерно в 800 судов
  • Нефтяные доходы России сократились примерно на четверть

Один из ключевых инструментов влияния Кремля сегодня буквально курсирует через британские воды. Речь идет о российских нефтяных танкерах так называемого "теневого флота", которые регулярно пересекают Ла-Манш, несмотря на введённые Западом санкции. Об этом пишет Sky News.

По оценкам экспертов, десятки таких судов ежемесячно перевозят нефть на сотни миллионов долларов, обеспечивая финансовую подпитку войны против Украины. Специалист по вопросам безопасности профессор Майкл Кларк предупреждает: ситуация может перерасти в полноценное военное противостояние на море.

видео дня

Подсанкционные суда у британских берегов

Журналисты зафиксировали, как менее чем в двух часах хода от побережья Великобритании через пролив прошли три танкера - "Rigel", "Hyperion" и "Kousai", находящиеся под санкциями. Суда вышли из российских портов Балтики и проследовали через наиболее узкий участок Ла-Манша.

Танкер типа Suezmax "Rigel" длиной свыше 270 метров перевозил около миллиона баррелей нефти, загруженной в Приморске. Примерная стоимость груза оценивается в 55 млн долларов. Судно ходит под флагом Камеруна, управляется компанией, зарегистрированной на Сейшелах, и включено в санкционные списки ЕС, Великобритании и Канады.

"Hyperion" в разное время менял флаг - подобная практика считается характерной для "теневого флота". Частая смена юрисдикции, непрозрачная структура собственности и сомнительные страховые схемы позволяют таким судам обходить строгий контроль.

Во время прохождения "Kousai" британская береговая охрана потребовала предоставить подтверждение страхования в течение суток. Тем не менее прямых задержаний в акватории Ла-Манша до сих пор не происходило.

Масштабы "теневого флота"

Аналитики оценивают численность "теневого флота" примерно в 800 судов. Более 60% экспорта российской нефти сейчас осуществляется именно через такие танкеры.

Представитель компании Vortexa Памела Мунгер отмечает, что для сокрытия происхождения нефти нередко используется цепочка из пяти-семи перегрузок с судна на судно.

После начала полномасштабной войны основными импортёрами российской нефти стали Китай и Индия. Однако санкционное давление существенно повлияло на стоимость сырья: марка Urals торгуется с заметным дисконтом к Brent.

По словам главного экономиста Argus Media Дэвида Файфа, если в 2021 году разница в цене составляла всего 2-3 доллара за баррель, то теперь она достигает примерно 27 долларов. В результате нефтяные доходы России сократились примерно на четверть в годовом выражении, а в отдельные периоды падение достигало 50%.

Возможен ли силовой сценарий

Соединённые Штаты уже задерживали подсанкционные танкеры, связанные с Венесуэлой. Французские военные также перехватывали отдельные суда в Средиземном море. Великобритания же пока ограничивается в основном проверками страховой документации.

Тем не менее профессор Кларк допускает ужесточение подхода со стороны союзников. По его мнению, может наступить момент, когда Великобритания и другие морские державы Северной Европы начнут действовать значительно жёстче.

В британском Министерстве обороны сообщили, что запросили страховые документы более чем у 600 судов. Там подчеркнули, что сдерживание, нарушение деятельности и ослабление российского "теневого флота" остаются приоритетной задачей.

Несмотря на это, танкеры продолжают регулярно проходить через Ла-Манш, обеспечивая поступление средств, которые Москва направляет на финансирование войны против Украины.

Теневой флот России
Теневой флот России / Инфографика: Главред

Россия меняет тактику торговли "теневого флота" - эксперт

Главред писал, что, по словам руководителя программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павла Лакийчука, Россия вынуждена искать альтернативные логистические решения для экспорта энергоносителей "теневым флотом", постепенно меняя маршруты и повышая стоимость собственных схем.

По оценке Лакийчука, важную роль играют и балтийские порты — Усть-Луга и Санкт-Петербург, где российская сторона считает свои танкеры относительно защищенными. Суда так называемого "теневого флота" там чувствуют себя довольно уверенно и даже привлекаются к диверсионным действиям на территории европейских государств.

Борьба с "теневым флотом" РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что по данным СМИ, администрация президента США Дональда Трампа фактически разрешила Украине наносить удары по российскому "теневому флоту".

Ранее Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против 91 морского судна, входящего в состав "теневого флота" страны-агрессора России. РФ использовала эти суда для транспортировки нефти и нефтепродуктов из российских портов, в частности в Новороссийске, Усть-Луге и Приморске, в третьи страны.

Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно санкций против 225 капитанов судов российского теневого флота и субъектов, обслуживающих российский ВПК.

Читайте также:

Об источнике: Sky News

Sky News — британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях света, где возможен приём канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

санкции Черноморский флот санкции США санкции против России новости Украины новости Украины и мира санкции Евросоюза война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Самое опасное "оружие" Путина проходит через Ла-Манш на глазах у всех - Sky News

Самое опасное "оружие" Путина проходит через Ла-Манш на глазах у всех - Sky News

08:19Мир
По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом

По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом

07:59Интервью
Трамп в Конгрессе сделал громкое заявление об Украине: что сказал

Трамп в Конгрессе сделал громкое заявление об Украине: что сказал

07:34Мир
Реклама

Популярное

Ещё
К годовщине полномасштабной войны: Ротару оставила мощное послание украинцам

К годовщине полномасштабной войны: Ротару оставила мощное послание украинцам

Три знака зодиака вступают в "белую полосу": впереди - радикальные перемены

Три знака зодиака вступают в "белую полосу": впереди - радикальные перемены

Пустят танки через границу: эксперт рассказал, куда РФ хочет отправить свою армию

Пустят танки через границу: эксперт рассказал, куда РФ хочет отправить свою армию

Китайский гороскоп на завтра 25 февраля: Козлам - безнадежность, Свиньям - страдания

Китайский гороскоп на завтра 25 февраля: Козлам - безнадежность, Свиньям - страдания

После циклона "Алина" ударит мороз: Одесчину ждет резкая перемена погоды

После циклона "Алина" ударит мороз: Одесчину ждет резкая перемена погоды

Последние новости

09:00

Kill-зоны и фортификации: Одессу готовят к круговой обороне - что происходит

08:49

Карта Deep State онлайн за 25 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:19

Самое опасное "оружие" Путина проходит через Ла-Манш на глазах у всех - Sky News

08:10

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 февраля (обновляется)

07:59

По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом

Пятый год полномасштабной войны: когда наступит мир, и что еще задумал Путин – интервью со ЖдановымПятый год полномасштабной войны: когда наступит мир, и что еще задумал Путин – интервью со Ждановым
07:34

Трамп в Конгрессе сделал громкое заявление об Украине: что сказалВидео

06:56

Вашингтон расширил санкции против РФ: кого и почему наказал Минфин США

06:30

Рецепт божественного салата из свеклы за пару минут

06:11

Мне страшно, что мы можем безвозвратно потерять чувство единствамнение

Реклама
05:56

Гороскоп для Дев на март 2026: наследство, выплаты и новые доходыВидео

05:31

Новая волна потепления на Полтавщине: синоптики предупредили об изменении погоды

04:41

Считались непристойными в СССР: какие привычные товары стеснялись покупать граждане

04:00

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке выдры за 31 с

02:04

"Момент истины": когда РФ окажется перед неизбежным выбором в войне с Украиной

02:00

"Призываю не стыдиться": Ольга Сумская ошеломила откровенным признанием

01:30

51-летний Харчишин рассказал о новой любви: "Притягивает"

01:11

"Нет ненависти": Короткая призналась, как объясняла развод детям

00:47

Первая подкормка рассады – как не испортить урожай и укрепить корниВидео

24 февраля, вторник
23:54

Курган & Agregat и звезды "Тихой Навы" получили награды от президента Украины

23:51

"Я очень надеюсь, что это вброс": журналист предупредил о масштабном скандале в УАФ

Реклама
23:43

В Киеве и области будут отключать электроэнергию 25 февраля – графики

22:52

Количество отключений уменьшилось - новые графики для Запорожской области на 25 февраля

22:47

Графики изменены: когда не будет света в Днепре и области 25 февраля

22:40

У Трампа заговорили о переговорах Зеленского с Путиным и вынесли главный вопрос

22:37

Новые графики отключений для Черкасской области - когда не будет света 25 февраля

22:26

Снежана Бабкина сообщила о страшном горе в семье - что случилось

22:15

Молодежь и семьи со всей страны: "Тень" присоединилась к Национальному дню молитвы за Украину в столице

21:54

Мальчик без ума: 44-летняя Альба подтвердила роман с молодым актером

21:49

"Показала нутро": что вытворила Настя Каменских за границей

21:43

Гороскоп на завтра 26 февраля: Тельцам - похвала, Львам - комплименты

21:38

Конец войны до 4 июля: Зеленский оценил инициативу Трампа и поставил условие

21:29

Чёрная плесень пропадёт за считаные минуты: простое средство есть в каждом домеВидео

21:19

На Львовщине прокурор сбил двух детей: следователи начали расследование, детали

20:56

Раскрыта тайна V-образной вставки на одежде: для чего она на самом деле нужнаВидео

20:50

В Кремле поставили дедлайн по войне против Украины - названа дата

20:34

"Разносит нас капитально": названо главное преимущество РФ в войне с Украиной

20:10

Точно не "любвеобильный": как по-украински назвать человека, который часто влюбляетсяВидео

20:06

"Пусть договаривается с Москвой", – Зеленский четко ответил Орбану на шантажВидео

19:41

В Панаме нашли таинственную гробницу: что скрывает богатство древнего правителя

19:35

Одна простая привычка при стирке медленно "убивает" одежду: в чем ошибкаВидео

Реклама
19:34

Крысы "захватили" город: женщина показала тревожную картину с улицыВидео

19:29

Не масштабное контрнаступление: раскрыта причина отступления россиян на фронте

19:10

Когда закончится война?мнение

18:49

Парковка, перевозки и не только: что изменится для водителей с 1 мартаВидео

18:40

Скучает ли кот без хозяина – вот, что делает кошка в течение дняВидео

18:37

Нюд, подвинься: тренды маникюра на весну 2026

18:32

Дожди с мокрым снегом обрушатся на Львовщину: объявлен желтый уровень опасности

18:30

"Нам станет очень тяжело": раскрыт тревожный сценарий продолжения войны

18:03

В украинском языке нашли слово с тремя апострофами: что это за языковой феномен

18:02

Девушка показала фото новой стрижки: никто не был готов к результатуВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять