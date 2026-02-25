Самое опасное "оружие" Путина проходит через Ла-Манш на глазах у всех - Sky News

Десятки судов ежемесячно перевозят нефть на сотни миллионов долларов, обеспечивая финансовую подпитку войны против Украины.

https://glavred.info/world/samoe-opasnoe-oruzhie-putina-prohodit-cherez-la-mansh-na-glazah-u-vseh-sky-news-10743752.html Ссылка скопирована

Аналитики оценивают численность "теневого флота" примерно в 800 судов / Коллаж: Главред, фото: war-sanctions.gur.gov.ua/, facebook.com/UScoastguard

Что написано в материале Sky News:

Аналитики оценивают численность "теневого флота" примерно в 800 судов

Нефтяные доходы России сократились примерно на четверть

Один из ключевых инструментов влияния Кремля сегодня буквально курсирует через британские воды. Речь идет о российских нефтяных танкерах так называемого "теневого флота", которые регулярно пересекают Ла-Манш, несмотря на введённые Западом санкции. Об этом пишет Sky News.

По оценкам экспертов, десятки таких судов ежемесячно перевозят нефть на сотни миллионов долларов, обеспечивая финансовую подпитку войны против Украины. Специалист по вопросам безопасности профессор Майкл Кларк предупреждает: ситуация может перерасти в полноценное военное противостояние на море.

видео дня

Подсанкционные суда у британских берегов

Журналисты зафиксировали, как менее чем в двух часах хода от побережья Великобритании через пролив прошли три танкера - "Rigel", "Hyperion" и "Kousai", находящиеся под санкциями. Суда вышли из российских портов Балтики и проследовали через наиболее узкий участок Ла-Манша.

Танкер типа Suezmax "Rigel" длиной свыше 270 метров перевозил около миллиона баррелей нефти, загруженной в Приморске. Примерная стоимость груза оценивается в 55 млн долларов. Судно ходит под флагом Камеруна, управляется компанией, зарегистрированной на Сейшелах, и включено в санкционные списки ЕС, Великобритании и Канады.

"Hyperion" в разное время менял флаг - подобная практика считается характерной для "теневого флота". Частая смена юрисдикции, непрозрачная структура собственности и сомнительные страховые схемы позволяют таким судам обходить строгий контроль.

Во время прохождения "Kousai" британская береговая охрана потребовала предоставить подтверждение страхования в течение суток. Тем не менее прямых задержаний в акватории Ла-Манша до сих пор не происходило.

Масштабы "теневого флота"

Аналитики оценивают численность "теневого флота" примерно в 800 судов. Более 60% экспорта российской нефти сейчас осуществляется именно через такие танкеры.

Представитель компании Vortexa Памела Мунгер отмечает, что для сокрытия происхождения нефти нередко используется цепочка из пяти-семи перегрузок с судна на судно.

После начала полномасштабной войны основными импортёрами российской нефти стали Китай и Индия. Однако санкционное давление существенно повлияло на стоимость сырья: марка Urals торгуется с заметным дисконтом к Brent.

По словам главного экономиста Argus Media Дэвида Файфа, если в 2021 году разница в цене составляла всего 2-3 доллара за баррель, то теперь она достигает примерно 27 долларов. В результате нефтяные доходы России сократились примерно на четверть в годовом выражении, а в отдельные периоды падение достигало 50%.

Возможен ли силовой сценарий

Соединённые Штаты уже задерживали подсанкционные танкеры, связанные с Венесуэлой. Французские военные также перехватывали отдельные суда в Средиземном море. Великобритания же пока ограничивается в основном проверками страховой документации.

Тем не менее профессор Кларк допускает ужесточение подхода со стороны союзников. По его мнению, может наступить момент, когда Великобритания и другие морские державы Северной Европы начнут действовать значительно жёстче.

В британском Министерстве обороны сообщили, что запросили страховые документы более чем у 600 судов. Там подчеркнули, что сдерживание, нарушение деятельности и ослабление российского "теневого флота" остаются приоритетной задачей.

Несмотря на это, танкеры продолжают регулярно проходить через Ла-Манш, обеспечивая поступление средств, которые Москва направляет на финансирование войны против Украины.

Теневой флот России / Инфографика: Главред

Россия меняет тактику торговли "теневого флота" - эксперт

Главред писал, что, по словам руководителя программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павла Лакийчука, Россия вынуждена искать альтернативные логистические решения для экспорта энергоносителей "теневым флотом", постепенно меняя маршруты и повышая стоимость собственных схем.

По оценке Лакийчука, важную роль играют и балтийские порты — Усть-Луга и Санкт-Петербург, где российская сторона считает свои танкеры относительно защищенными. Суда так называемого "теневого флота" там чувствуют себя довольно уверенно и даже привлекаются к диверсионным действиям на территории европейских государств.

Борьба с "теневым флотом" РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что по данным СМИ, администрация президента США Дональда Трампа фактически разрешила Украине наносить удары по российскому "теневому флоту".

Ранее Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против 91 морского судна, входящего в состав "теневого флота" страны-агрессора России. РФ использовала эти суда для транспортировки нефти и нефтепродуктов из российских портов, в частности в Новороссийске, Усть-Луге и Приморске, в третьи страны.

Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно санкций против 225 капитанов судов российского теневого флота и субъектов, обслуживающих российский ВПК.

Читайте также:

Об источнике: Sky News Sky News — британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях света, где возможен приём канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред