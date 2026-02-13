Украина ввела санкции против 91 судна теневого флота РФ - детали

Украина усиливает борьбу с "теневым флотом" РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/V_Zelenskiy_official

Главное:

Зеленский подписал указ о введении санкций против судов "теневого флота"

Не все из подсанкционных судов находятся под ограничениями партнеров Украины

Лишь одно из судов ходило под флагом РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против 91 морского судна, входящего в состав "теневого флота" страны-агрессора России.

Как сообщили в Офисе президента, РФ использовала эти суда для транспортировки нефти и нефтепродуктов из российских портов, в частности в Новороссийске, Усть-Луге и Приморске, в третьи страны.

"Это происходило в обход санкций Евросоюза, G7 и других государств. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга в Черном, Красном и Балтийском морях", - говорится в сообщении.

Подсанкционные суда ходили под флагами около 20 стран и только одно из них - под российским. Среди других флаги Панамы, Либерии, Камеруна, Барбадоса, Маршалловых островов, Гонконга, Сьерра-Леоне, Тонги, Палау, Гвинеи, Коморских островов, Багамских островов, Индонезии, Малави, Гвинеи-Бисау, Джибути, Гайаны и Эсватини.

Украина передаст соответствующую информацию вышеперечисленным государствам и будет работать с партнерами над дальнейшей синхронизацией санкций в их юрисдикциях.

"Двадцать семь судов из этого списка уже находятся под санкциями партнеров: США, Великобритании, Швейцарии и Евросоюза. Работа над введением санкций в отношении остальных 64 будет продолжаться", - отметили в Офисе президента.

Почему Украина налагает санкции на "теневой флот"

"Теневой флот" РФ является приоритетом для Украины, поскольку позволяет оказывать давление на всех, кто перевозит российскую нефть и таким образом помогает России получать средства для финансирования войны против Украины.

"Танкеры теневого флота являются ключевым инструментом обхода нефтяных санкций, поэтому их идентификация и введение санкций против них должны происходить быстро и без исключений. Каждое такое судно должно рассматриваться как элемент финансирования российской военной машины", – пояснил советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

"Теневой флот" России / Инфографика: Главред

Россия меняет тактику торговли "теневого флота" - эксперт рассказал как

Главред писал, что, по словам руководителя программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павла Лакийчука, Россия вынуждена искать альтернативные логистические решения для экспорта энергоносителей "теневым флотом", постепенно меняя маршруты и повышая стоимость собственных схем.

По оценке Лакийчука, важную роль играют и балтийские порты — Усть-Луга и Санкт-Петербург, где российская сторона считает свои танкеры относительно защищенными. Суда так называемого "теневого флота" там чувствуют себя довольно уверенно и даже привлекаются к диверсионным действиям на территории европейских государств.

Борьба с "теневым флотом" РФ — последние новости

Напомним, Главред писал, что по данным СМИ, администрация президента США Дональда Трампа фактически разрешила Украине наносить удары по российскому "теневому флоту".

Ранее Соединенные Штаты Америки перехватили танкер "теневого флота" РФ Aquila II в Индийском океане. Танкер нарушил санкционный режим, введенный Трампом.

Накануне также военно-морские силы Франции задержали и обыскали нефтяной танкер, следовавший из России, на который распространяются международные санкции.

