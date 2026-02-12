Прилет в многоэтажку и пострадавшие: рой "шахедов" атакует Одессу, детали

Вечером 12 февраля Россия осуществила массированную атаку ударными беспилотниками по Одесской области. Взрывы были зафиксированы в городе.
Воздушные силы ВСУ предупредили о движении вражеских дронов в направлении Одессы из акватории Черного моря.
Начальник Одесской ГВА Сергей Лысак сообщил, что в результате атаки повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома:
"Зафиксировано попадание в многоэтажный дом, где повреждена квартира на верхних этажах без последующего возгорания. Также пострадал объект рекреационной инфраструктуры и объект торговли в другом районе города. Информация о пострадавших уточняется".
Глава Одесской ОВА Олег Кипер добавил:
"Взрывы в Одессе были связаны с работой ПВО. Внимание, Одесса! Работает ПВО. Прошу жителей находиться в безопасных местах".
По последней информации, враг продолжает атаковать Одесскую область дронами. Несмотря на работу сил ПВО, зафиксированы попадания и падение обломков БПЛА. Повреждены жилая, промышленная, энергетическая и портовая инфраструктуры. Предварительно, пострадали четыре человека, один госпитализирован в тяжелом состоянии.
В Одессе также повреждена территория автосалона и объекта рекреации, а вражеский дрон попал в квартиру многоэтажного жилого дома. Возгорания не зафиксировано.
На местах работают все соответствующие службы. Кипер призвал жителей оставаться в безопасных местах, не приближаться к местам попаданий и не распространять информацию о работе ПВО.
Новость дополняется . . . . . .
