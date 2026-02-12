Прилет в многоэтажку и пострадавшие: рой "шахедов" атакует Одессу, детали

https://glavred.info/war/progremeli-vzryvy-staya-dronov-priblizhaetsya-odessa-pod-massovoy-atakoy-10740362.html Ссылка скопирована

Вечером 12 февраля Россия осуществила массированную атаку ударными беспилотниками по Одесской области. Взрывы были зафиксированы в городе.

Воздушные силы ВСУ предупредили о движении вражеских дронов в направлении Одессы из акватории Черного моря.

Начальник Одесской ГВА Сергей Лысак сообщил, что в результате атаки повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома:

видео дня

"Зафиксировано попадание в многоэтажный дом, где повреждена квартира на верхних этажах без последующего возгорания. Также пострадал объект рекреационной инфраструктуры и объект торговли в другом районе города. Информация о пострадавших уточняется".

Глава Одесской ОВА Олег Кипер добавил:

"Взрывы в Одессе были связаны с работой ПВО. Внимание, Одесса! Работает ПВО. Прошу жителей находиться в безопасных местах".

По последней информации, враг продолжает атаковать Одесскую область дронами. Несмотря на работу сил ПВО, зафиксированы попадания и падение обломков БПЛА. Повреждены жилая, промышленная, энергетическая и портовая инфраструктуры. Предварительно, пострадали четыре человека, один госпитализирован в тяжелом состоянии.

В Одессе также повреждена территория автосалона и объекта рекреации, а вражеский дрон попал в квартиру многоэтажного жилого дома. Возгорания не зафиксировано.

На местах работают все соответствующие службы. Кипер призвал жителей оставаться в безопасных местах, не приближаться к местам попаданий и не распространять информацию о работе ПВО.

Новость дополняется . . . . . .

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред