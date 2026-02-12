Укр
Осень будет непростой: Украина узнала соперников в Лиге наций 2026/2027

Руслан Иваненко
12 февраля 2026, 21:47
Футболисты Украины получили дополнительную возможность попасть на Евро, даже если не пройдут отборочный турнир.
Футбол
Сборная Украины узнала соперников в Лиге наций / Коллаж: Главред, фото:instagram.com/zbirna.ua, скриншот

Кратко:

  • Украина попала в группу B2 Лиги наций-2026/2027
  • Соперники: Венгрия, Грузия, Северная Ирландия
  • Групповой этап состоится осенью 2026 года

В Брюсселе 12 февраля состоялась жеребьевка Лиги наций сезона 2026/2027, и сборная Украины узнала своих соперников. Как сообщает 24 Канал, команда Сергея Реброва сыграет во втором по силе дивизионе B, группе B2.

Соперники сборной Украины

Патрик Виера достал шарик с названием нашей страны шестым, определив, что "сине-желтые" встретятся с Венгрией, Грузией и Северной Ирландией.

Календарь группового этапа

Групповой этап Лиги наций предусматривает шесть туров, которые пройдут осенью 2026 года:

  • 1 тур: 24–26 сентября
  • 2 тур: 27–29 сентября
  • 3 тур: 30 сентября – 3 октября
  • 4 тур: 4–6 октября
  • 5 тур: 12–14 ноября
  • 6 тур: 15–17 ноября

Стыковые матчи между дивизионами за повышение или вылет запланированы на 25–30 марта 2027 года. Точный календарь матчей сборной Украины будет обнародован позже.

Победители групп Лиги B напрямую поднимутся в высший дивизион, команды на втором месте сыграют стыковые матчи с третьими командами групп Лиги A и также будут иметь шанс повыситься в классе. Третьи места будут бороться за выживание в Лиге B в стыках с командами Лиги C, а аутсайдеры групп вылетят напрямую.

Дополнительный шанс на чемпионат Европы

Дополнительный шанс квалифицироваться на чемпионат Европы получат команды, которые выиграют свои группы Лиги наций, но не смогут пройти отбор.

"Таких команд может быть четыре или восемь, в зависимости от того, сколько хозяев (Англия, Уэльс, Шотландия, Ирландия) смогут квалифицироваться", – отмечает 24 Канал.

Как ранее писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский наградил украинского олимпийского спортсмена скелетониста Владислава Гераскевича Орденом Свободы после скандала с МОК.

Кроме того, в Италии продолжаются зимние Олимпийские игры. Украину на главных соревнованиях четырехлетия представляют 46 спортсменов в 11 видах спорта.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о возвращении России в международный футбол.

