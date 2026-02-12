Осень будет непростой: Украина узнала соперников в Лиге наций 2026/2027

Футболисты Украины получили дополнительную возможность попасть на Евро, даже если не пройдут отборочный турнир.

https://glavred.info/sport/osen-budet-neprostoy-ukraina-uznala-sopernikov-v-lige-naciy-2026-2027-10740335.html Ссылка скопирована

Сборная Украины узнала соперников в Лиге наций / Коллаж: Главред, фото:instagram.com/zbirna.ua, скриншот

Кратко:

Украина попала в группу B2 Лиги наций-2026/2027

Соперники: Венгрия, Грузия, Северная Ирландия

Групповой этап состоится осенью 2026 года

В Брюсселе 12 февраля состоялась жеребьевка Лиги наций сезона 2026/2027, и сборная Украины узнала своих соперников. Как сообщает 24 Канал, команда Сергея Реброва сыграет во втором по силе дивизионе B, группе B2.

Соперники сборной Украины

Патрик Виера достал шарик с названием нашей страны шестым, определив, что "сине-желтые" встретятся с Венгрией, Грузией и Северной Ирландией.

видео дня

Календарь группового этапа

Групповой этап Лиги наций предусматривает шесть туров, которые пройдут осенью 2026 года:

1 тур: 24–26 сентября

2 тур: 27–29 сентября

3 тур: 30 сентября – 3 октября

4 тур: 4–6 октября

5 тур: 12–14 ноября

6 тур: 15–17 ноября

Стыковые матчи между дивизионами за повышение или вылет запланированы на 25–30 марта 2027 года. Точный календарь матчей сборной Украины будет обнародован позже.

Победители групп Лиги B напрямую поднимутся в высший дивизион, команды на втором месте сыграют стыковые матчи с третьими командами групп Лиги A и также будут иметь шанс повыситься в классе. Третьи места будут бороться за выживание в Лиге B в стыках с командами Лиги C, а аутсайдеры групп вылетят напрямую.

Дополнительный шанс на чемпионат Европы

Дополнительный шанс квалифицироваться на чемпионат Европы получат команды, которые выиграют свои группы Лиги наций, но не смогут пройти отбор.

"Таких команд может быть четыре или восемь, в зависимости от того, сколько хозяев (Англия, Уэльс, Шотландия, Ирландия) смогут квалифицироваться", – отмечает 24 Канал.

Спорт - новости по теме

Как ранее писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский наградил украинского олимпийского спортсмена скелетониста Владислава Гераскевича Орденом Свободы после скандала с МОК. Соответствующее решение опубликовано на сайте Офиса президента Украины.

Кроме того, в Италии продолжаются зимние Олимпийские игры. Украину на главных соревнованиях четырехлетия представляют 46 спортсменов в 11 видах спорта. Особое внимание приковано к фристайлу – именно в этом виде на последних двух Играх украинец Александр Абраменко завоевывал награды, передает 24 Канал.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о возвращении России в международный футбол.

Читайте также:

Об источнике: 24 канал 24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. 24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т.д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред