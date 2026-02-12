Скандал на мировой арене: чем Гераскевич разозлил МОК и кто его поддержал

Украинского скелетониста Владислава Гераскевича дисквалифицировали за шлем еще до начала первого заезда.

https://glavred.info/sport/skandal-na-mirovoy-arene-chem-geraskevich-razozlil-mok-i-kto-ego-podderzhal-10740272.html Ссылка скопирована

Почему дисквалифицировали Гераскевича / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что узнаете:

Почему дисквалифицировали Владислава Гераскевича

Какие страны поддержали украинского спортсмена

Почему решение МОК осталось без поддержки

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич был дисквалифицирован за то, что решил выступить на Олимпийских играх-2026 в шлеме с изображением погибших украинских спортсменов.

Он не отступил от своей миссии и поблагодарил каждого украинца за поддержку.

видео дня

"Дорогие украинцы, я вам очень благодарен за поддержку. Вместе мы сильнее! Я хочу вас поблагодарить и процитировать одного замечательного человека - Павла Петриченко: "Все красивые сохраняют оптимизм". Все будет Украина. Мы победим. Боритесь - победите, вам Бог помогает", - сказал Гераскевич.

Смотрите видео с заявлением Владислава Гераскевича:

Владислав Гераскевич мог завоевать медаль

Отец и тренер спортсмена Михаил Гераскевич не смог сдержать слез после новости о дисквалификации. Он прямо сказал, что у Владислава были все шансы завоевать медаль.

"Мы подходили в очень оптимальной форме, и это можно увидеть по результатам последних контрольных тренировок. Если посмотреть на результаты спортсменов, Влад был бы в зоне подиума со своими результатами. Мы знаем, что Влад показывает худшие результаты, чем на соревнованиях; умеет концентрироваться и показать лучшие. Это была бы борьба за медаль ... Что касается наших чувств — больше всего болит, что наши болельщики, наша поддержка, не смогут насладиться мгновением триумфа первой олимпийской медалью. Более чем уверен, что мы бы ее завоевали", - сказал Михаил Гераскевич Суспильному.

Он добавил, что своим решением МОК пытался перечеркнуть память об украинских героях.

"Это позор"

Украинского спортсмена поддержал народный депутат и призер Олимпийских игр Жан Беленюк. Он твердо заявил, что это позорное решение Международного олимпийского комитета.

"Это позорное решение МОК, но я был готов к тому, что они на это пойдут. Очень просто издеваться над жертвой агрессии, над людьми, которые сейчас в слабой позиции, потому что они и так обескровлены этой войной. Когда ты просто атлет и хочешь проявить солидарность в память о погибших атлетах, которые должны были выступать на этих Олимпийских играх, а из-за войны РФ против Украины они этого сделать уже не могут. Международный комитет терпит присутствие "триколора", который им же запрещен. При этом пытается наказать представителя, который хочет увековечить память наших атлетов. Это бессмысленность. Это двойные стандарты. Почему вы меняете свою позицию, если Путин не изменил свою позицию за все четыре года? Почему вы идете на уступки? Почему вы подыгрываете агрессору? Вы хотите повторить историю с Гитлером, которому дали возможность проводить Олимпийские игры, а потом вся Европа узнала, что это такое", - подчеркнул Беленюк.

Смотрите видео с заявлением Жана Беленюка:

Какие страны поддержали украинского спортсмена

Этот скандал набрал обороты в международном пространстве. Решение МОК удивило даже латвийцев и немцев. Латвийский скелетонист Эмилс Индриксон подчеркнул двойные стандарты в вопросе использования изображений и экипировки, пишет Суспільне.

"Я категорически не согласен с решением МОК. Получается, что если я нанесу что-то от своего друга на свой шлем — это нормально. Но если Гераскевич наносит портреты своих друзей, то вдруг это становится нарушением. По моему мнению, что-то не так с теми, кто принимает окончательные решения. Это несправедливо, поскольку правила должны быть едиными для всех. Горнолыжник может иметь российский флаг на шлеме, а Гераскевича дисквалифицируют за портреты его друзей на шлеме. Эту систему нужно исправить", — отметил Индрикссонс.

Скелетонист из Германии Кристофер Грьоттер был очень удивлен, когда услышал о дисквалификации украинского спортсмена из-за шлема. Именно тогда они были рядом.

"Я был очень удивлен, потому что в тот момент он стоял рядом со мной, и я подумал: хорошо, первый заезд, я увижу его в зоне финиша. Это действительно трудное, тяжелое решение для него как для спортсмена. Четыре года тренировок для этого момента, а потом он не может стартовать. Это действительно, действительно очень тяжелое решение ... Большая история для Влада, для Украины. Я не в такой ситуации, чтобы говорить (правильное или нет это решение МОК - ред.). Это не моя позиция как спортсмена. Мне грустно за Влада как спортсмена", - сказал Грьоттер.

Представитель Дании Расмус Вестергорд Йогансен подчеркнул, что Гераскевич выполнял очень важную миссию.

"Он представляет олимпийскую семью, и я считаю, что это сложная ситуация. Я бы, наверное, сделал то же самое. Я не могу представить, чтобы Дания была вовлечена (в военные действия - ред.), но я разговаривал с Владом, и мне его жаль, мне жаль Украину... Я думаю, что Влад, по сути, представляет кучу молодых людей, которые потеряли свою жизнь слишком рано. И да, ни один молодой человек, никто в Украине не хотел этого. Они [МОК] могли бы дать Владу эту возможность представлять Украину и представлять тех людей, которые потеряли свою жизнь слишком рано", - добавил Йогансен.

Латвия подала протест

Главный тренер сборной Латвии Иво Штейнбергс рассказал Суспильному о том, что их команда подала протест в IBSF, относительно дисквалификации украинского спортсмена.

Он добавил, что соответствующее решение судьи приняли еще до начала соревнований, когда Владислав даже не надевал шлем на старте — за 30-40 минут до старта.

"С точки зрения судей, это кажется довольно странным. Поэтому наказание было применено еще до преступления. Но это даже не преступление. Это память о погибших спортсменах и погибших людях, поэтому это нонсенс, полный нонсенс ... Это полный нонсенс. Ценности совсем не те, и, большинство людей сошли с ума, я бы сказал. Они так боятся противостоять тому, что правильно, что ситуация абсолютно абсурдна. Как это может быть памятью о погибших спортсменах? Итак, это Форум спортсменов. Как память о погибших спортсменах может быть нарушением правил? И как вы можете зайти так далеко, что вы дисквалифицируете потенциального медалиста Олимпийских игр? Влад прошел через... он уже 12 лет соревнуется. Он был на нескольких Олимпиадах и готовился к этой, к олимпийской медали. И, по сути, они украли ее у него. Это ужасно", - сказал он.

Латвия и другие страны пытались сделать так, чтобы Гераскевича все же допустили к соревнованиям, отменив решение о дисквалификации.

"Я сразу написал протест в Международную федерацию бобслея и скелетона, потому что именно они его дисквалифицировали. Я написал протест, это был длинный протест, что это полная ерунда. Я быстро обошел и призвал другие страны подписать его. Я также отправил это сообщением в WhatsApp всем главным тренерам. Я получил поддержку от трех стран. Остальные, я не знаю, еще не спрашивал. Так что да, именно так мы быстро действовали и призвали к немедленному восстановлению Влада Гераскевича, чтобы он мог стартовать", - признался тренер латвийской сборной.

Он подчеркнул, что соответствующим решением в отношении украинского спортсмена МОК продемонстрировал лишь слабость, чем навредил себе. Штейнбергс также убежден, что латвийские спортсмены поступили бы так же, как и Владислав Гераскевич, если бы Латвия была на месте Украины.

Зимние Олимпийские игры -2026 / Инфографика: Главред

Скандал с Владиславом Гераскевичем - все новости

Скелетонист Владислав Гераскевич должен был представлять Украину на Олимпийских играх. Накануне соревнований он рассказал в Instagram, что планирует выступать в шлеме, на котором нарисованы части тел спортсменов, убитых во время войны страной-агрессором Россией и оккупантами.

Впоследствии МОК запретил Гераскевичу выступать в "шлеме памяти". Запрет получили также шортрекист Олег Гандей и фристайлистка Коцар. У Гандея на шлеме была надпись украинской писательницы Лины Костенко: "Там, где героизм, там нет окончательного поражения". МОК назвал это политическим лозунгом.

Владислав Гераскевич решил проигнорировать запрет на использование шлема, отметив, что он соответствует всем нормам. Из-за этого МОК дисквалифицировал спортсмена перед первым заездом.

Другие новости:

Зимние Олимпийские игры 2026 - что известно Основные соревнования пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо, где в последний раз итальянцы принимали зимнюю Олимпиаду в 1956 году. Милан примет церемонию открытия на новом стадионе и медали в художественной гимнастике и конькобежном спорте, а Кортина — лыжи, сноуборд и фигурное катание. Планируется более 3 тыс. атлетов из 90+ стран. Участники будут соревноваться в 116 медальных событиях восьми зимних дисциплин: биатлон, лыжные гонки, фристайл, сноуборд, конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание и керлинг. Новинками стали смешанная эстафета в биатлоне и акробатический фристайл. wikipedia

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред