МОК сказал "нет" еще одному шлему украинского спортсмена: какова причина на этот раз

МОК заблокировал использование шлема Гандея из-за надписи, которую расценили как политический лозунг.

Спортсмен утверждает, что надпись не имеет политического содержания / коллаж: Главред, фото: Википедия, instagram.com/olympic_team_ukraine

Кратко:

МОК запретил шлем украинского шорттрекиста на Олимпиаде-2026

Ранее ограничения получили шлем Гераскевича и экипировка Коцар

Причина – надпись на шлеме восприняли как политический лозунг

Третьему украинскому спортсмену на Олимпиаде-2026 запретили использовать личный шлем. На этот раз претензию получил шорттрекист Олег Гандей.

После запрета "шлема памяти" скелетониста Гераскевича и экипировки фристайлистки Коцар, международный союз конькобежцев отказал в использовании шлема украинского шорттрекиста.

Олег Гандей рассказал"Суспильному", что на его шлеме была надпись украинской писательницы Лины Костенко:

"Там, где героизм, там нет окончательного поражения". – Запретили, сказали, что это политический лозунг, что это о войне, это нельзя. Я им перевел слово в слово – нет, это политический лозунг. Это просто мотивационные слова для меня, для моей команды и страны. Почему нет? Нельзя, это политически и это пропаганда".

Спортсмену сообщили о запрете шлема за несколько дней до начала Олимпиады. Из-за политического лозунга на экипировке Гандею придется сменить шлем для выступлений на международных стартах.

Зимние Олимпийские игры – 2026 / Инфографика: Главред

Олимпиада-2026 – последние новости

Напомним, Главред писал, что с 6 по 22 февраля в Италии пройдут XXV зимние Олимпийские игры, которые примут Милан и Кортина-д'Ампеццо. В соревнованиях примут участие почти три тысячи спортсменов, которые разыграют 116 комплектов медалей.

Также скелетонист Владислав Гераскевич представляет Украину на Олимпийских играх. Накануне соревнований он рассказал в Instagram, что планирует выступать в шлеме, на котором нарисована часть спортсменов, убитых во время войны страной-агрессором Россией и оккупантами.

Кроме того, в Италии продолжаются зимние Олимпийские игры. Украину на главных соревнованиях четырехлетия представляют 46 спортсменов в 11 видах спорта. Особое внимание приковано к фристайлу – именно в этом виде на последних двух Играх украинский Александр Абраменко завоевывал награды.

Об источнике: "Суспільне" Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Общественное Новости", "Общественное Культура" и "Общественное Спорт", пишет Википедия.

