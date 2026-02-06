Укр
"То же зло": Сийярто истерит из-за благородного поступка украинской теннисистки

Алексей Тесля
6 февраля 2026, 22:38
166
Александра Олейникова отказалась пожать руку своей венгерской сопернице Анне Бондар.
Сийярто, Олейникова
Петер Сийярто истерит из-за благородного поступка Александры Олейниковой / Коллаж: Главред, фото: Instagram/_drones4ua.org_, Facebook/szijjarto.peter.official

Важное:

  • Олейникова отказалась от совместного фото и рукопожатия с венгеркой Бондар
  • Сийярто закатил настоящую истерику после благородного поступка украинской теннисистки

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто закатил настоящую истерику после благородного поступка украинской теннисистки Александры Олейниковой.

Наша спортсменка отказалась пожать руку своей венгерской сопернице Анне Бондар, поскольку та после начала полномасштабного вторжения посещала турнир в России. Свою желчь скандальный соратник Орбана излил в аккаунте в Facebook.

видео дня

Обратим внимание, что ранее 24-летняя Александра посвящала свои успехи родному отцу Денису Олейникову, который служит в ВСУ.

Что возмутило российского приспешника

В ходе теннисного турнира WTA 250 в румынской Клуж-Напоке Олейникова отказалась от совместного фото и рукопожатия с венгеркой Анной Бондар.

"Поехать в декабре 2022 года на турнир в Россию и принять оплату из средств Газпрома – с моральной точки зрения это то же самое, что поехать играть турнир в нацистскую Германию в 1941 году и получить вознаграждение ювелирными украшениями евреев, уничтоженных в лагерях смерти Освенцим и Треблинка. То же зло – только 80 лет спустя", – аргументировала свою позицию украинская спортсменка.

Истеричная реакция МИД Венгрии

Комментируя эту ситуацию, Сийярто назвал поведение Олейниковой "возмутительным и скандальным".

"Если злоумышленники смешивают спорт с геополитикой, это всегда приводит к неприятностям и недостойным ситуациям. Ни один нормальный человек в мире не может поверить, что спортсмены несут ответственность за решения политиков", – убежден глава МИД Венгрии.

Не понравились Сийярто и параллели между РФ и нацистской Германией.

"Попытка дискредитировать Анну Бондарь и упоминание о нацистских параллелях скорее характеризуют саму украинскую "спортсменку", – бьется в истерике соратник Орбана.

Трамп давит на Орбана: появились подробности закулисных переговоров

СМИ сообщают, что после общения с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами Дональд Трамп провёл телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Основной темой обсуждения стал вопрос европейской интеграции Украины.

По данным источников, американского президента попросили использовать свой политический вес, чтобы повлиять на позицию Орбана и склонить его к более мягкому подходу, в том числе к отказу от блокирования перспектив вступления Украины в Евросоюз.

Напомним, Главред писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что судьба Украины якобы "решена", а после завершения войны страна будет разделена на три "зоны" - российскую, демилитаризованную и западную.

После удара по нефтеперекачивающей станции в Брянской области Сийярто заявил, что такие события представляют угрозу энергетической безопасности его страны и, по его мнению, являются попыткой Украины втянуть Будапешт в войну.

Напомним, ранее Орбан обвинил Владимира Зеленского в "угрозах" и заявил, что его слова будут иметь последствия для Украины. Он связал остановку работы нефтепровода "Дружба" с позицией Будапешта относительно вступления Украины в ЕС, подчеркнув, что Киев "не сможет попасть в Евросоюз путем шантажа и угроз".

Читайте также:

О персоне: Петер Сийярто

Петер Сийярто - венгерский консервативный политик, Министр иностранных дел и внешней торговли с 23 сентября 2014 года, имеет степень магистра в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002 года, пишет Википедия.

Как и Орбан, Сийярто распространяет евроскептицизм а также российскую пропаганду в вопросах относительно Украины и Грузии.

