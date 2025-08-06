Венгрия и Словакия могут отказаться от газа из РФ: названо главное условие

Важное из заявлений Макогона:
- Венгрия уже частично закупает азербайджанский газ
- ЕС заявил о планах полностью отказаться от российского газа
Экс-глава ГТС Украины Сергей Макогон прокомментировал вопрос о возможности замены российского газа в Европе.
В интервью Главреду он напомнил о том, что Венгрия уже частично закупает азербайджанский газ.
"Но причина, по которой Венгрия и Словакия не отказываются от российского газа, не в отсутствии альтернатив. Газ в Европе есть. Проблема в том, что эти страны не хотят отказываться от российского газа. Потому что, скажем так, для лояльных Кремлю правительств Россия часто предоставляет политические скидки. Никто точно не знает, по каким ценам Венгрия и Словакия получают этот газ, но я думаю, что в этих поставках присутствует значительная коррупционная составляющая", - отметил эксперт.
Он подчеркнул, что Венгрия, и Словакия технически вполне могут перейти на нероссийский газ.
"То есть никаких технических ограничений нет — есть только отсутствие политической воли", - уверен собеседник.
По его словам, недавно Европейский Союз заявил о планах полностью отказаться от российского газа и уже начиная с 2027 года планируется частичное ограничение поставок.
"Но, например, у Словакии действует долгосрочный контракт с "Газпромом" до 2034 года. Таким образом, ориентировочно максимум — это 2034 год, когда Словакия окончательно откажется от российского газа. Однако есть вероятность, что это произойдет и раньше — в 2027 году. Сейчас идут серьезные политические дебаты на эту тему", - говорит экс-глава ГТС Украины.
При этом он также напомнил о том, что недавно было подписано тарифное соглашение между ЕС и США, в рамках которого Европа должна в три раза увеличить закупки американских энергоносителей.
"И возможно, именно в процессе выполнения этого соглашения Венгрии и Словакии придется начать более активно покупать нероссийские нефть и газ", - добавил Макогон.
Смотрите видео - интервью Сергея Макогона:
Мнение эксперта
В интервью Главреду доктор экономических наук и соучредитель Европейского центра анализа и стратегий Владислав Иноземцев отметил, что Россия обладает весьма ограниченными ресурсами для того, чтобы предложить что-то значимое США. По его словам, один из немногих возможных вариантов сотрудничества — это заключение соглашения, по которому Вашингтон мог бы продавать сжиженный газ Москве, а та, в свою очередь, перепродавала бы его в Европу.
Однако реализация такого сценария маловероятна, поскольку европейские страны отказываются от подобных схем. Между тем, это едва ли не единственная возможность для США включиться в решение российской повестки и получить с этого экономическую выгоду.
Ранее сообщалось о европейском плане по отказу от нефти и газа из РФ. Публикацию плана откладывали из-за пошлин со стороны президента США Дональда Трампа против стран ЕС.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина планирует закупать большие объемы американского газа. Из общего объема импорта через Европу до половины будет приходиться на СПГ, поставляемый на европейские терминалы.
Как ранее сообщал Главред, в Сенате США представили законопроект, который предусматривает введение 500% пошлин на товары из стран, импортирующих российские нефть и газ.
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О персоне: Сергей Макогон
Сергей Макогон — украинский энергетический эксперт, бывший генеральный директор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ), занимавший этот пост с мая 2019 по сентябрь 2022 года. Во время его руководства оператор ГТС прошел ключевую реформу: выделение из структуры "Нафтогаза", создание независимого сертифицированного в ЕС оператора системы газотранспорта — Централизованного оператора ГТС Украины.
Макогон — выпускник Национального технического университета "Киевский политехнический институт" (прикладная математика, 1999) и магистр делового администрирования (MBA) из California State Polytechnic University (2005) . До работы в ГТС принимал участие в реформе украинского газового рынка, занимался стратегическим развитием в "Укртрансгазе", а также работал в Deloitte и Microsoft Ukraine.
В настоящее время работает старшим научным сотрудником (Senior Fellow) в Center for European Policy Analysis (CEPA), занимается аналитикой вопросов газового рынк а и европейской энергетической безопасности.
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