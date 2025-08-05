Украина не может сама перекрыть транзит нефти из РФ, нужно решение Европы - Макогон

Кремль не в восторге от того, что Азербайджан фактически выдавливает Россию с газового рынка ЕС. Но реальных рычагов помешать этому нет, отметил эксперт.

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Интересы Украины и Азербайджана касаемо РФ совпадают - Макогон / Коллаж Главред

Украина впервые импортирует газ из Азербайджана по Трансбалканскому коридору через Болгарию и Румынию. Это стало громкой новостью — как в Киеве, так и в европейских столицах. А на фоне постепенного сворачивания сотрудничества с Россией и геополитической турбулентности в регионе событие выглядит и вовсе знаковым.

В интервью Главреду экс-глава ГТС Украины Сергей Макогон рассказал, как Россия отреагирует на поставки азербайджанского газа Украине, почему официальный Азербайджан сменил риторику на проукраинскую, может ли Украина заставить Венгрию и Словакию отказаться от российской нефти и хватит ли Украине газа для прохождения отопительного сезона.

Как вы оцениваете стратегическое значение поставок газа из Азербайджана через Трансбалканский маршрут для Украины?

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Украина еще долгие годы будет импортировать газ. Напомню, что до войны импорт составлял порядка 10 миллиардов кубометров в год. К сожалению, я не думаю, что в ближайшие годы Украина сможет полностью обеспечить себя газом. Да, значительную часть мы добываем самостоятельно, но импорт все равно необходим. Такая ситуация сложилась, и в этом нет ничего критичного. Большинство европейских стран импортируют газ и при этом успешно развиваются. Например, Польша импортирует около 80% потребляемого газа, Австрия — около 90%.

Поэтому вхождение Азербайджана в число поставщиков газа для Украины — это позитивный сигнал. Во-первых, Азербайджан уже давно является крупным экспортером газа в Европу. В прошлом году они поставили около 13 миллиардов кубометров. Газ идет через Турцию по газопроводу TANAP, а затем распределяется по европейской газотранспортной системе.

Смотрите видео интервью Сергея Макогона Главреду о поставках газа из Азербайджана в Украину:

И вот теперь Украина также начала закупать азербайджанский газ. До этого этот газ покупали 12 европейских стран, включая Молдову. Недавно, кстати, Германия тоже подписала договор.

Так что ничего сверхординарного тут нет — Украина наконец-то начала самостоятельно искать альтернативные маршруты поставок и заключила тестовое соглашение с Азербайджаном. Нам действительно нужен газ, нужны надежные источники и прямые контракты с добывающими странами. Это абсолютно правильный шаг, который нужно было сделать еще давно.

Может ли в перспективе этот маршрут и, в принципе, поставки из Азербайджана стать устойчивой альтернативой российским?

Да, в том числе. Конечно. И, по сути, он уже ею становится. Как я уже говорил, в прошлом году Азербайджан поставил в Европу около 13 миллиардов кубометров газа. К 2030 году планируется нарастить объемы экспортаеще на 8 миллиардов кубометров.

Газопровод TANAP, который проходит через Турцию, имеет потенциал для расширения. Его текущая мощность составляет 16 миллиардов кубометров, но ее можно быстро увеличить до 32 миллиардов. Для этого нужно построить всего несколько компрессорных станций. Он изначально проектировался с возможностью удвоения пропускной способности.

Азербайджан будет наращивать добычу, это в его интересах, поскольку экономическое процветание развитие страны во многом опирается на экспорт нефти и газа. Кроме того, если удастся построить перемычку через Каспийское море до Туркменистана, можно будет транспортировать и туркменский газ через TANAP. Такие планы существуют, хотя Россия пока блокирует реализацию этих проектов. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.

Азербайджан — это, безусловно, альтернативный поставщик, пусть и не самый крупный. Сейчас на первых позициях находятся Норвегия, США и Катар. Но Азербайджан стабильно занимает свою долю рынка и постепенно наращивать поставки в Европу. И, соответственно, Украина также сможет закупать определенные объемы этого газа для себя.

А если говорить о возможной замене российского газа в Европе, то, с учетом возможного расширения пропускной способности, сможет ли, скажем, та же Венгрия или Словакия в перспективе переключиться на азербайджанский газ как на альтернативный источник?

Да, конечно. Во-первых, Венгрия уже частично закупает азербайджанский газ.

Но причина, по которой Венгрия и Словакия не отказываются от российского газа, не в отсутствии альтернатив. Газ в Европе есть. Проблема в том, что эти страны не хотят отказываться от российского газа. Потому что, скажем так, для лояльных Кремлю правительств Россия часто предоставляет политические скидки. Никто точно не знает, по каким ценам Венгрия и Словакия получают этот газ, но я думаю, что в этих поставках присутствует значительная коррупционная составляющая.

При этом и Венгрия, и Словакия технически вполне могут перейти на нероссийский газ. Есть возможности поставок как трубопроводного газа, так и СПГ (LNG). Например, Венгрия может закупать СПГ через хорватский терминал на острове Крк. Словакия может импортировать газ из Чехии, Германии, Польши.

То есть никаких технических ограничений нет — есть только отсутствие политической воли. Хотя недавно Европейский Союз заявил о планах полностью отказаться от российского газа. Уже начиная с 2027 года планируется частичное ограничение поставок. Но, например, у Словакии действует долгосрочный контракт с "Газпромом" до 2034 года.

Таким образом, ориентировочно максимум — это 2034 год, когда Словакия окончательно откажется от российского газа. Однако есть вероятность, что это произойдет и раньше — в 2027 году. Сейчас идут серьезные политические дебаты на эту тему.

Мы знаем, что вся Европа стремится отказаться, а Венгрия и Словакия это блокируют. Но было подписано тарифное соглашение между ЕС и США, в рамках которого Европа должна в три раза увеличить закупки американских энергоносителей. И возможно, именно в процессе выполнения этого соглашения Венгрии и Словакии придется начать более активно покупать нероссийские нефть и газ.

Учитывая недавний дипломатический скандал между Россией и Азербайджаном, как поставки азербайджанского газа в Украину могут сказаться на этом процессе?

Азербайджан уже давно и достаточно уверенно поддерживает Украину. Да, у него сложные отношения с Российской Федерацией. Напомню, что Азербайджан экспортирует свой газ в Европу уже не первый год. Газопровод TANAP строился именно под экспорт азербайджанского газа с месторождений, таких как Шах-Дениз и другие.

Поэтому Кремль, конечно, не в восторге от того, что Азербайджан поставляет газ в Европу — фактически выдавливая Россию с этого премиального рынка. Но поставки идут, заключены долгосрочные контракты, и Россия вынуждена с этим мириться. Каких-то реальных рычагов, чтобы остановить эти поставки, у нее сейчас нет.

То есть версия, которую высказывали ранее — что Россия может использовать этот маршрут, чтобы обходить санкции и поставлять свой газ под видом азербайджанского — уже неактуальна?

Ранее обсуждалась немного иная идея. В прошлом году, Украине предлагали транзит не российского, а азербайджанского газа. То есть предполагалось, что Азербайджан будет поставлять свой газ в РФ, а далее он уже будет идти по российской территории в Украину, а после этого – в Европу. Фактически предлагалось заменить российский газ на азербайджанский только по документам, в то время как физически газ оставался российским. Однако большинство экспертов, включая и меня, сразу заявили, что это — махинация и фальсификация.

Во-первых, у Азербайджана просто нет дополнительных 15 миллиардов кубометров газа, чтобы заменить тот объем российского газа, который шел через Украину. Как я уже говорил, общий экспорт газа из Азербайджана в Европу составляет около 13 млрд кубометров. Они не могут просто взять и в один день сказать: "Вот, у нас нашлось еще 15 миллиардов кубов для замены".

Во-вторых, какой смысл России разрешать дополнительный экспорт азербайджанского газа через свою территорию в Европу? Понятно, что за этим стояли определенные договоренности. Практически это была схема, суть которой — просто выдать российский газ за азербайджанский, чтобы сохранить транзит через Украину и тем самым продолжить поставки российского газа в Европу.

К счастью, в конечном итоге, после длительных обсуждений, президентом было принято правильное решение: с 1 января этого года Украина полностью прекратила транзит российского газа и отказалась от подобных схем.А вот тот газ, который сегодня поступает через Турцию, — это действительно настоящий азербайджанский газ. Он поступает не через территорию России: он идет в Турцию, затем через Болгарию и Румынию попадает в Украину. Это реальный азербайджанский газ. Покупая его, мы не позволяем Российской Федерации дополнительно зарабатывать и тем самым спонсировать войну.

На этом фоне есть ли перспективы полного отказа и от транзита нефти из РФ? Насколько это реально и когда может произойти?

Технически никаких препятствий для того, чтобы Венгрия и Словакия отказались от российской нефти, нет. Уже давно модернизирован нефтепровод "Адрия", который идет через Хорватию, и по нему можно поставлять те же объемы — примерно 14 миллионов тонн нефти в год — которые сейчас идут через Украину.

К сожалению, Европейский Союз до сих пор не ввел санкции против этого сегмента российской нефти. Венгрия и Словакия добились для себя исключений и регулярно пролонгируют их. Более того, они прямо угрожают заблокировать введение новых санкций, если эти исключения будут отменены.

В ЕС действует правило единогласного голосования по санкциям, и именно Венгрия и Словакия блокируют принятие решения об ограничении транзита российской нефти через Украину. И потому этот вопрос на уровне ЕС не решается.

Украина теоретически могла бы самостоятельно прекратить этот транзит. Но, по моему мнению, власти Украины опасаются это делать, потому что в ответ Венгрия (Орбан) и Словакия (Фицо) могут принять ответные меры. Речь идет о возможной блокировке транзита газа, электрической энергии и, возможно, военных грузов из Европы. То есть мы имеем дело с политическим шантажом: если Украина остановит транзит российской нефти, Венгрия и Словакия угрожают заблокировать поставки газа и электричества в Украину.

Таким образом, политически было бы некорректно, чтобы Украина самостоятельно принимала подобное решение. Мы здесь всего лишь перевозчик. В первую очередь Европа как покупатель российской нефти должна сама от нее отказаться, и тогда Украина, соответственно, перестанет ее возить. Но, как я объяснил, ЕС пока не может прийти к единому решению. В результате транзит нефти через украинский участок нефтепровода "Дружба" продолжается до сих пор, причем Россия, по оценкам, зарабатывает на этом около 6 миллиардов долларов в год.

А есть ли, на ваш взгляд, у Европы вообще какие-либо рычаги давления на Словакию и Венгрию, чтобы все-таки заставить их поддержать решение о запрете транзита нефти?

Теоретически — да, такие рычаги есть. Но на практике мы видим, что уже четвертый год войны, а Европа до сих пор ничего с этим не смогла сделать. Все остальные страны уже отказались от российской нефти и нефтепродуктов. Большинство также отказалось от российского газа. Хотя, напомню, некоторые государства все еще продолжают закупать российский СПГ.

Что касается нефти, то сейчас фактически только две страны в Европе продолжают ее закупать и обеспечивают транзит — Венгрия и Словакия. Европа — это достаточно сложная бюрократическая организация, и, к сожалению, они не могут принимать решение, если одна из стран категорически против.

Как вы считаете, может ли Украина в дальнейшем рассчитывать на политическую лояльность Азербайджана, если сотрудничество между странами будет расширяться, особенно на фоне отношений в регионе и напряженности с Россией?

У каждой страны есть свои собственные интересы и цели. Азербайджан, в первую очередь, ориентируется на защиту своих национальных интересов. На текущем этапе интересы Азербайджана и Украины совпадают, и поэтому мы видим определенную поддержку с их стороны. Но ситуация может измениться, и Азербайджан, безусловно, будет принимать решения, исходя прежде всего из собственных стратегических соображений.

Сейчас Азербайджан стабильно заявляет о поддержке территориальной целостности Украины, призывает к прекращению войны. Напомню, что Азербайджан сам находится в достаточно уязвимом геополитическом положении — с учетом его исторического соседства с Россией. Поэтому он понимает наши проблемы и боль. И пока интересы Украины и Азербайджана совпадают, там будут нас поддерживать. Опять же, я не думаю, что эта нефть поставляется по каким-то эксклюзивным, сильно заниженным ценам. Я считаю, что тот тестовый объем, который был продан, реализуется по обычным, рыночным ценам. Напомню, что Азербайджан продает этот газ в Европу и в десятки стран. Поэтому я не думаю, что существуют какие-то особые условия для Украины.

Мы покупаем газ по стандартной цене — такой же, по какой они, скажем, продают в Германию или в другие страны. То есть Украина платит рыночную цену. Нам это интересно, им это интересно — есть взаимный интерес. Соответственно, сотрудничество будет продолжаться. А как это будет разворачиваться дальше — это уже нужно наблюдать.

Словакия может отказаться от российского газа не ранее 2034 года - Сергей Макогон / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, "Укртрансгаз", facebook.com/robertficosk

Насколько поставки из Азербайджана помогут перекрыть и, в принципе, уменьшить дефицит газа, который у нас был в прошлом сезоне? И какова, в целом, нехватка газа в системе может быть к новому отопительному сезону?

Сейчас Украина активно импортирует газ. Напомню, в прошлом году импорта практически не было — это было ошибочным решением предыдущего руководства "Нафтогаза", которое привело почти к коллапсу нашей энергетической системы. Мы закончили зиму с пустыми подземными хранилищами, и потому сейчас вынуждены так много импортировать.

Если импорт будет продолжаться такими же темпами, то, по моим оценкам, к 1 ноября мы выйдем на 13 миллиардов кубометров — это минимально необходимые объемы, которые хотя бы в какой-то мере гарантируют относительно спокойную зиму. Понятно, что в течение зимы придется докупать еще небольшие объемы — это нормально. Главное — сейчас эти поставки сразу же законтрактовать, чтобы не покупать зимой по дорогим спотовым ценам.

Импорт сейчас идет в основном через Венгрию, Польшу, Словакию, а также по трансбалканскому газопроводу. Объемы поставок из Азербайджана пока что очень маленькие — скорее всего, это тестовые поставки. Новый маршрут, и, вероятно, "Нафтогаз" его просто тестирует.

С другой стороны, если есть более дешевые альтернативы, например, газ в Польше, разумно будет покупать там. В любом случае хорошо иметь несколько маршрутов — тогда есть выбор, возможность торговаться, и можно снижать цену закупок.

Самое главное — импорт идет планово, а не в авральном режиме, как в прошлом сезоне, когда закупали все подряд по любым ценам. Сейчас "Нафтогаз" ищет более выгодные предложения — это профессиональный и правильный подход.

Соответственно, у нас есть все шансы пройти зиму максимально комфортно, я правильно вас поняла?

Да, "Нафтогаз" уже начал получать кредиты от госбанков, значит, есть средства на закупку газа. Технически импорт возможен, газ в Европе есть, цены на него стабилизировались — примерно около 400 долларов за тысячу кубометров.

Единственная наша постоянная проблема и риск — это Российская Федерация. Мы знаем, что на прошлой неделе снова была информация о российских атаках на объекты газодобычи "Нафтогаза". Это создает риски и проблемы, но, к сожалению, особо повлиять на это мы не можем. Нужно только готовиться и минимизировать последствия.

Вы сказали, что поставки могут обеспечить минимальный объем и относительно комфортное прохождение зимы. Это при условии теплой зимы или холодной? Какие у вас прогнозы на этот счет?

Скажем,"обычной" зимы последних лет, то есть ближе к теплой. Я не ожидаю, что следующая зима будет экстремально холодной. Помним, что последняя зима была достаточно теплой, и благодаря этому мы ее более-менее спокойно прошли.

Конечно, желательно иметь в подземных хранилищах больше газа — это снижает риски. Но сейчас ситуация с финансами сложная. "Нафтогаз", к сожалению, не может закачать, например, 15 миллиардов кубометров, потому что просто нет денег. Технически это возможно, но средств нет. Поэтому озвучена цифра — около 13,2 млрд кубометров. Это чуть больше, чем было в прошлом году. Если в течение зимы будут заключаться дополнительные контракты на поставки, то я думаю, что особых рисков для прохождения зимы у нас не будет.

В прошлом году я сильно переживал и постоянно говорил, что нужно импортировать, а не сжигать запасы в подземных хранилищах. В этом году я ощущаю себя гораздо спокойнее. Ситуация развивается в нормальном русле, и я уверен, что к зиме мы будем готовы.

О персоне: Сергей Макогон Сергей Макогон — украинский энергетический эксперт, бывший генеральный директор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ), занимавший этот пост с мая 2019 по сентябрь 2022 года. Во время его руководства оператор ГТС прошел ключевую реформу: выделение из структуры "Нафтогаза", создание независимого сертифицированного в ЕС оператора системы газотранспорта — Централизованного оператора ГТС Украины. Макогон — выпускник Национального технического университета "Киевский политехнический институт" (прикладная математика, 1999) и магистр делового администрирования (MBA) из California State Polytechnic University (2005) . До работы в ГТС принимал участие в реформе украинского газового рынка, занимался стратегическим развитием в "Укртрансгазе", а также работал в Deloitte и Microsoft Ukraine. В настоящее время работает старшим научным сотрудником (Senior Fellow) в Center for European Policy Analysis (CEPA), занимается аналитикой вопросов газового рынк а и европейской энергетической безопасности.

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