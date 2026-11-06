Обычную фольгу кладут в морозильник не просто так — в чём же хитрость

Как быстро удалить иней из морозильной камеры с помощью фольги и горячей воды? Простой способ размораживания и советы, которые помогут избежать обледенения.

https://glavred.info/life/zvichaynu-folgu-kladut-u-morozilnik-ne-prosto-tak-u-chomu-hitrist-10810019.html Ссылка скопирована

Зачем морозильную камеру выстилают фольгой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Почему в морозильной камере быстро образуется лёд

Как фольга и горячая вода помогают разморозить морозильную камеру

Как предотвратить повторное образование инея

Иней в морозильной камере постепенно накапливается на стенках и полках, занимает место и мешает нормально хранить продукты. Причиной обычно становится влага, которая попадает внутрь каждый раз, когда открывают дверцу. Существует простой способ облегчить размораживание морозильной камеры с помощью алюминиевой фольги и горячей воды. Главред расскажет подробнее.

Французское издание Maison & Travauxобратило внимание на этот бытовой прием, который помогает быстрее справиться с намерзшим льдом. Его суть заключается в использовании горячего водяного пара, который размягчает слой инея и облегчает его удаление.

видео дня

Почему в морозильной камере скапливается иней

Появление инея в морозильной камере - распространенная проблема, особенно в старых моделях без системы No Frost. Чаще всего лед образуется из-за влаги, которая попадает внутрь при открывании дверцы. Если дверца закрывается неплотно или остается открытой слишком долго, влажного воздуха становится больше.

Еще одна причина - горячие или теплые продукты, которые помещают в морозильную камеру. Они выделяют пар, который оседает на холодных поверхностях и постепенно превращается в лед.

Со временем слой инея становится толще, занимает полезное пространство и может мешать выдвиганию контейнеров. Кроме того, чрезмерное обледенение может ухудшать работу морозильной камеры и увеличивать потребление электроэнергии.

Видео о том, как правильно разморозить морозильную камеру, можно посмотреть здесь:

Как удалить иней с помощью фольги и горячей воды

Для этого способа используют алюминиевую фольгу и ёмкость с горячей водой. Пар помогает ускорить оттаивание льда, а фольга, согласно описанию метода, должна облегчить его отделение от поверхностей.

Однако важно правильно провести размораживание. Сначала нужно отключить морозильник от розетки, вынуть продукты и переложить их в прохладное место. После этого можно поставить внутрь устойчивую термостойкую емкость с горячей, но не кипящей водой. Дверцу следует закрыть на несколько минут, чтобы пар размягчил лед.

Алюминиевую фольгу не следует размещать непосредственно на внутренних стенках или нагревательных элементах без разрешения производителя. Также нельзя использовать острые предметы, ножи или металлические лопатки для откалывания льда - ими легко повредить морозильную камеру.

Когда иней размягчится, его можно осторожно удалить пластиковой лопаткой или мягкой тканью. После этого камеру нужно вытереть насухо, дождаться завершения размораживания и снова включить прибор в соответствии с инструкцией.

Зачем класть фольгу в морозилку / Инфографика: Главред

Почему важно регулярно размораживать морозильник

Толстый слой льда уменьшает пространство для хранения продуктов и может мешать нормальной работе морозильной камеры. Из-за обледенения прибора иногда приходится тратить больше электроэнергии для поддержания нужной температуры.

Регулярная очистка помогает поддерживать морозильник в надлежащем состоянии, освобождает место для продуктов и облегчает уход за техникой. Частота размораживания зависит от модели и количества инея, поэтому следует придерживаться рекомендаций производителя.

Чтобы лёд накапливался медленнее, нужно проверять, плотно ли закрываются дверцы, не оставлять их открытыми надолго и не ставить в морозильник горячие блюда. Также важно следить за состоянием уплотнителя на дверцах.

Читайте также:

Об источнике: Maison & Travaux Maison & Travaux - французский ежемесячный журнал и онлайн-портал, основанный в 1968 году, специализирующийся на строительстве, ремонте, обустройстве жилья, дизайне интерьеров и практических бытовых советах. Издание принадлежит медиагруппе Reworld Media и является одним из самых популярных ресурсов во Франции по тематике домашнего хозяйства и DIY, освещая вопросы энергоэффективности, экологических решений, ухода за домом и полезных лайфхаков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред