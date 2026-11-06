Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Обычную фольгу кладут в морозильник не просто так - в чём же хитрость

Марина Иваненко
6 ноября 2026, 20:25
google news Подпишитесь
на нас в Google
Как быстро удалить иней из морозильной камеры с помощью фольги и горячей воды? Простой способ размораживания и советы, которые помогут избежать обледенения.
Зачем морозильную камеру выстилают фольгой
Зачем морозильную камеру выстилают фольгой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Почему в морозильной камере быстро образуется лёд
  • Как фольга и горячая вода помогают разморозить морозильную камеру
  • Как предотвратить повторное образование инея

Иней в морозильной камере постепенно накапливается на стенках и полках, занимает место и мешает нормально хранить продукты. Причиной обычно становится влага, которая попадает внутрь каждый раз, когда открывают дверцу. Существует простой способ облегчить размораживание морозильной камеры с помощью алюминиевой фольги и горячей воды. Главред расскажет подробнее.

Французское издание Maison & Travauxобратило внимание на этот бытовой прием, который помогает быстрее справиться с намерзшим льдом. Его суть заключается в использовании горячего водяного пара, который размягчает слой инея и облегчает его удаление.

видео дня

Почему в морозильной камере скапливается иней

Появление инея в морозильной камере - распространенная проблема, особенно в старых моделях без системы No Frost. Чаще всего лед образуется из-за влаги, которая попадает внутрь при открывании дверцы. Если дверца закрывается неплотно или остается открытой слишком долго, влажного воздуха становится больше.

Еще одна причина - горячие или теплые продукты, которые помещают в морозильную камеру. Они выделяют пар, который оседает на холодных поверхностях и постепенно превращается в лед.

Со временем слой инея становится толще, занимает полезное пространство и может мешать выдвиганию контейнеров. Кроме того, чрезмерное обледенение может ухудшать работу морозильной камеры и увеличивать потребление электроэнергии.

Видео о том, как правильно разморозить морозильную камеру, можно посмотреть здесь:

Как удалить иней с помощью фольги и горячей воды

Для этого способа используют алюминиевую фольгу и ёмкость с горячей водой. Пар помогает ускорить оттаивание льда, а фольга, согласно описанию метода, должна облегчить его отделение от поверхностей.

Однако важно правильно провести размораживание. Сначала нужно отключить морозильник от розетки, вынуть продукты и переложить их в прохладное место. После этого можно поставить внутрь устойчивую термостойкую емкость с горячей, но не кипящей водой. Дверцу следует закрыть на несколько минут, чтобы пар размягчил лед.

Алюминиевую фольгу не следует размещать непосредственно на внутренних стенках или нагревательных элементах без разрешения производителя. Также нельзя использовать острые предметы, ножи или металлические лопатки для откалывания льда - ими легко повредить морозильную камеру.

Когда иней размягчится, его можно осторожно удалить пластиковой лопаткой или мягкой тканью. После этого камеру нужно вытереть насухо, дождаться завершения размораживания и снова включить прибор в соответствии с инструкцией.

Зачем класть фольгу в морозилку
Зачем класть фольгу в морозилку / Инфографика: Главред

Почему важно регулярно размораживать морозильник

Толстый слой льда уменьшает пространство для хранения продуктов и может мешать нормальной работе морозильной камеры. Из-за обледенения прибора иногда приходится тратить больше электроэнергии для поддержания нужной температуры.

Регулярная очистка помогает поддерживать морозильник в надлежащем состоянии, освобождает место для продуктов и облегчает уход за техникой. Частота размораживания зависит от модели и количества инея, поэтому следует придерживаться рекомендаций производителя.

Чтобы лёд накапливался медленнее, нужно проверять, плотно ли закрываются дверцы, не оставлять их открытыми надолго и не ставить в морозильник горячие блюда. Также важно следить за состоянием уплотнителя на дверцах.

Читайте также:

Об источнике: Maison & Travaux

Maison & Travaux - французский ежемесячный журнал и онлайн-портал, основанный в 1968 году, специализирующийся на строительстве, ремонте, обустройстве жилья, дизайне интерьеров и практических бытовых советах. Издание принадлежит медиагруппе Reworld Media и является одним из самых популярных ресурсов во Франции по тематике домашнего хозяйства и DIY, освещая вопросы энергоэффективности, экологических решений, ухода за домом и полезных лайфхаков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
фольга интересные новости жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин выдвигает новые территориальные требования к Украине: речь не только о Донбассе

Путин выдвигает новые территориальные требования к Украине: речь не только о Донбассе

20:49Война
Трамп может пойти на новые уступки Путину: в NYT раскрыли подробности

Трамп может пойти на новые уступки Путину: в NYT раскрыли подробности

20:37Мир
"Время войны истекло": Зеленский обратился к Путину и анонсировал новые шаги

"Время войны истекло": Зеленский обратился к Путину и анонсировал новые шаги

19:44Война
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар, евро и злотый стремительно полетели вниз: новый курс валют на 9 ноября

Доллар, евро и злотый стремительно полетели вниз: новый курс валют на 9 ноября

"Нетрадиционная ориентация": Зибров удивил признаниями о личной жизни

"Нетрадиционная ориентация": Зибров удивил признаниями о личной жизни

"Цель — не цифры": Alyona Alyona поразила похудением после операции

"Цель — не цифры": Alyona Alyona поразила похудением после операции

Китайский гороскоп на завтра, 7 ноября: Крысам - обновки, Свиньям - идеалы

Китайский гороскоп на завтра, 7 ноября: Крысам - обновки, Свиньям - идеалы

Как сушить одежду в комнате в холодное время года — лайфхак от норвежцев

Как сушить одежду в комнате в холодное время года — лайфхак от норвежцев

Последние новости

20:55

Новая база для ударов по Украине: десятки БПЛА РФ готовят к массированным атакам

20:51

Удача сама находит их: три знака зодиака, для которых наступил особый период

20:49

Путин выдвигает новые территориальные требования к Украине: речь не только о Донбассе

20:42

Как утеплить окна без лишних затрат — в этом поможет вещь, которая есть почти в каждом доме

20:37

Трамп может пойти на новые уступки Путину: в NYT раскрыли подробности

Личный провал Трампа: Фесенко — о рисках импичмента и новом после Украины в СШАЛичный провал Трампа: Фесенко — о рисках импичмента и новом после Украины в США
20:25

Обычную фольгу кладут в морозильник не просто так — в чём же хитрость

20:01

Зачем в ноябре выставляют рис у входа — что он символизирует

19:50

Не стоит сжигать опавшие листья: как превратить их в "черное золото" для огорода

19:47

Пуговицы из бабушкиной шкатулки могут стоить целое состояние: раскрыт тайный знак

Реклама
19:44

"Время войны истекло": Зеленский обратился к Путину и анонсировал новые шаги

19:42

Зачем кладут грязные кухонные полотенца в микроволновую печь — необычный метод

19:26

Чайно-гибридные розы не замерзнут: как защитить кусты от сильных морозов

19:14

Как защитить технику от скачков напряжения — устройство для домашней сети

19:10

Технофашисты Вэнса и Маска выгодны Кремлю: Эйдман о расколе республиканцевмнение

18:51

Мерц обсудил с Трампом войну в Украине: какую общую позицию согласовали лидеры

18:51

Два похожих растения, но совершенно разные плоды: какую айву посадить на участкеВидео

18:44

Пауки боятся резких запахов — какие ароматы помогают их отпугнуть

18:42

"Эти переговоры — не последние": Буданов оценил шансы на прорыв в Абу-Даби

18:41

Свет будут отключать не всем: "Укрэнерго" предупредило об ограничениях 7 ноября

18:22

Черная, белая или красная нить на руке — о чем говорит ее цвет

Реклама
18:21

Трамп анонсировал "масштабную сделку" по Украине: в Кремле впервые отреагировали

18:13

Что на самом деле означает буква E на механической коробке передач: ответ удивит многих

17:54

Коробка передач подает сигнал перед поломкой — многие водители его игнорируют

17:45

Белое полотенце на зеркале автомобиля: какой сигнал подает водитель

17:36

Как выбрать стильный и теплый пуховик: 7 советов стилиста на зиму 2027Видео

17:30

Olympic Dreams в США: прием в Майами и 8 медалей на Panamerican Open/Cup

17:29

Что покупать на Черную пятницу: самые выгодные и интересные категории новости компании

17:24

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября: Тельцам — выбор, Рыбам — новые возможности

17:15

Садоводам советуют просверлить отверстие в пне и накрыть его — для чего

17:05

Традиционный ламинат теряет популярность: на какую альтернативу массово переходят поляки

17:00

Не уксус и не лимон: что добавить в борщ для насыщенного красного цвета

16:47

Россия готовит удар по Киеву и еще трем областям: мониторы предупредили об угрозе

16:39

Железняк, Шабунин и Ткач пытаются влиять на кадровые решения государства, – Загородний

16:37

Почему нельзя заливать кофе кипятком: один простой шаг сделает его вкуснееВидео

16:36

Зачем бросать зажженную спичку в унитаз: неожиданная причина старого трюка

16:11

Любовь после "Холостяка": с кем создали семьи победительницы шоу

16:07

Доллар, евро и злотый стремительно полетели вниз: новый курс валют на 9 ноября

15:47

"Это была ошибка": Маск распространил сообщение о решении SpaceX дать Украине Starlink

15:42

Что Украина предложит России на переговорах в Абу-Даби: в ОП раскрыли позицию Киева

15:38

РФ перебросила тысячную группировку в Олешки: ВСУ приготовились к наступлению врага

Реклама
15:24

Триумф Сергея Белашова: как "Украинский капитал" разнес конкурентов и забрал главные награды года актуально

15:16

Как сделать рукомойник из пластиковой бутылки: лайфхак при отключении воды

15:04

Страны Запада могут ударить по России при одном условии - подробности от Forbes

15:00

"Мошенники объединяются": решение о передаче фонду Стерненко почти 57 млн грн вызвало критику в соцсетях

14:56

Где в Украине сейчас самая сложная ситуация со светом: Зеленский назвал город

14:30

Провал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по Ирану

14:22

"Цель — не цифры": Alyona Alyona поразила похудением после операции

14:18

Мороз до -6°С, снег и гололед: синоптики предупредили о резком похолодании

13:57

Импичмент, суды и громкие разоблачения: что ждёт Трампа после провала на выборах

13:45

Как сушить одежду в комнате в холодное время года — лайфхак от норвежцев

Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять