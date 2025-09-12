Зачем хранить масло в морозильной камере: лайфхак от грузин

Вы узнаете:
- Где грузины хранят растительное масло
- Для чего класть бутылку масла в морозильную камеру
Многие люди хранят масло на кухне на полке и даже не догадываются, какой лайфхак активно используют грузины. Об этом опубликовала видео в TikTok блогерша под ником lifehack_2025_26.
Главред узнал, что жители Грузии часто ставят бутылку масла именно в морозильную камеру, а не на поверхности, и это не случайно.
Почему лучше держать масло в холоде
Холод в морозильной камере влияет на масло таким образом, что во время дальнейшей жарки оно не разбрызгивается, а пища на сковороде вообще не пригорает.
Блогер утверждает, что масло меняет свою структуру при минусовой температуре. Поэтому приготовление пищи с таким маслом на сковороде становится проще.
Смотрите видео о том, почему лучше хранить масло в морозильной камере:
@lifehack_2025_26 Попробуйте и вы держать растительное масло в морозилке? результат вас удивит? #лайфхак#масло#советы#lifehack#кулинария#lifehackvideo#рек♬ vlog, chill out, calm daily life(1370843) - SUNNY HOOD STUDIO
Читайте также:
- Как сложить одежду в шкаф, чтобы защитить от моли: действенный и простой лайфхак
- Хитрость советских хозяек: для чего в сахарницу кладут лавровый лист
- Зачем класть лимон с зубной пастой в стиральную машину: необычный лайфхак
Об источнике: lifehack_2025_26
lifehack_2025_26 - TikTok-страница украинского блогера, которая делится полезными лайфхаками на любой случай жизни. На страницу подписались более 29 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред