Зачем хранить масло в морозильной камере: лайфхак от грузин

Что изменится, если хранить масло в морозильной камере / Колаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Где грузины хранят растительное масло

Для чего класть бутылку масла в морозильную камеру

Многие люди хранят масло на кухне на полке и даже не догадываются, какой лайфхак активно используют грузины. Об этом опубликовала видео в TikTok блогерша под ником lifehack_2025_26.

Главред узнал, что жители Грузии часто ставят бутылку масла именно в морозильную камеру, а не на поверхности, и это не случайно.

Почему лучше держать масло в холоде

Холод в морозильной камере влияет на масло таким образом, что во время дальнейшей жарки оно не разбрызгивается, а пища на сковороде вообще не пригорает.

Блогер утверждает, что масло меняет свою структуру при минусовой температуре. Поэтому приготовление пищи с таким маслом на сковороде становится проще.

Смотрите видео о том, почему лучше хранить масло в морозильной камере:

Об источнике: lifehack_2025_26 lifehack_2025_26 - TikTok-страница украинского блогера, которая делится полезными лайфхаками на любой случай жизни. На страницу подписались более 29 тысяч пользователей.

