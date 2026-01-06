Укр
Баллы вместо штрафов: в МВД назвали условия и сроки введения

Дарья Пшеничник
6 января 2026, 14:41
Пока что этот вопрос находится на рассмотрении.
В МВД сделали заявление по штрафным баллам для водителей

Ключевое:

  • МВД опровергло фейк о запуске штрафных баллов
  • Законопроекты по возвращению баллов рассматриваются, но решения еще нет
  • Проект предусматривает 1-5 баллов за нарушение и приостановление прав после 15 баллов в год

Министерство внутренних дел Украины заявило, что информация о якобы введении с 2026 года системы штрафных баллов для водителей не соответствует действительности. В ведомстве отмечают: никакого решения о запуске такой системы пока нет, а вопрос все еще находится на рассмотрении.

В МВД объяснили, что в сети распространяются фейковые сообщения о якобы уже принятых изменениях. На самом деле существует лишь несколько законопроектов, которые предлагают вернуть механизм штрафных баллов по примеру практики развитых стран, где эта система используется как инструмент воздействия на системных нарушителей ПДД.

Что предлагают законодатели

Возвращение штрафных баллов обсуждается не впервые. В 2020 году Верховная Рада изъяла соответствующую норму из Кодекса об админправонарушениях, однако в 2025-м в парламент снова внесли законопроект №14133.

Документ предусматривает:

  • 1-5 баллов за каждое нарушение в зависимости от его тяжести.
  • Приостановление действия водительского удостоверения после накопления 15 баллов в течение года.
  • Повторное обучение и экзамен для возвращения права управления.

В МВД отмечают, что во многих странах штрафные баллы работают как эффективный предохранитель: после достижения определенного порога водитель временно теряет право управлять авто, что стимулирует соблюдение правил.

Что важно знать водителям сейчас

Несмотря на активные дискуссии, никаких штрафных баллов в Украине пока не существует. Все изменения могут быть введены только после принятия соответствующего закона.

МВД призывает граждан проверять информацию в официальных источниках и не доверять непроверенным сообщениям в соцсетях.

Штрафы в Украине - новости по теме

В украинских судах все чаще отменяют штрафы, которые инспекторы выписывают за неправильную остановку и парковку. Анализ последних решений показывает, что значительная часть таких постановлений оказывается юридически слабой: документы оформлены с нарушениями, а доказательств, которые должны подтверждать вину водителя, либо нет, либо их недостаточно.

Многие водители используют торможение двигателем автомобиля, ведь оно считается самым безопасным и экономичным методом. Однако, оказывается, за такие действия можно получить штраф.

Каждый водитель знает об ограничении скорости на дорогах. В частности, существуют допустимые показатели превышения указанной скорости. Если выйти за эти пределы, то можно получить штраф. Но такое правило действует не везде.



О ведомстве: Министерство внутренних дел Украины

Министерство внутренних дел Украины (МВД Украины) - центральный орган исполнительной власти Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины, пишет Википедия.

МВД Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по вопросам формирования и реализации государственной политики в сфере защиты прав и свобод граждан, интересов общества и государства от противоправных посягательств, ведения борьбы с преступностью, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, безопасности дорожного движения, охраны и обороны особо важных государственных объектов.






