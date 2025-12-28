Опасная ошибка водителей: популярный трюк с дворниками оказался вредным для авто

В некоторых странах водителям советуют поднимать щётки стеклоочистителей, чтобы они не примерзали к лобовому стеклу.

Большинство автомобилистов знают базовые правила езды в гололёд, однако безопасность зимой зависит не только от манеры вождения, но и от правильной подготовки машины.

Один из спорных моментов — положение стеклоочистителей (дворников) в морозную погоду, пишет Express.

В некоторых странах водителям советуют поднимать щётки стеклоочистителей, чтобы они не примерзали к лобовому стеклу и их было проще очистить от снега. Тем не менее специалисты предупреждают: такой способ может принести больше вреда, чем пользы. Поднятые дворники сильнее страдают от порывов ветра, а их механизмы быстрее изнашиваются.

Кроме того, постоянное нахождение в поднятом положении создаёт нагрузку на пружины креплений и открывает внутренние элементы воздействию влаги и холода. В результате со временем щётки могут хуже прилегать к стеклу и терять эффективность, особенно в тёплый сезон.

Эксперты предлагают более щадящую альтернативу: перед снегопадом закрывать лобовое стекло плотной тканью, одеялом или специальным защитным чехлом, слегка прижав его по краям. Утром достаточно снять покрытие — и стекло останется чистым, без необходимости поднимать дворники.

Как продлить срок службы стеклоочистителей: советы экспертов

Экономия на дворниках может обернуться лишними тратами: недорогие щётки быстро выходят из строя и требуют частой замены. Специалисты советуют отдавать предпочтение изделиям надёжных производителей в среднем ценовом диапазоне и внимательно подходить к выбору длины. Слишком маленькие щётки не смогут качественно очистить стекло, а чрезмерно большие способны перегружать механизм и оставлять полосы.

Смотрите видео - какие дворники подойдут для зимы:

В видео рассказывается, как правильно выбрать стеклоочистители для зимнего сезона.

Авторы объясняют, какие типы щёток лучше справляются со снегом и льдом, на что обращать внимание при покупке и как обеспечить эффективную очистку лобового стекла в холодную погоду.

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании.

