Коррозия их просто 'съест': какие марки автомобилей лучше обходить стороной

Что немаловажно, некоторые дополнительные детали в авто становятся рассадниками ржавчины.

Какие авто имеют плохую защиту от ржавчины / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему на авто появляется ржавчина

Какие автомобили имеют плохую защиту от коррозии

Главный враг подержанных автомобилей - это ржавчина. Некоторые модели демонстрируют критически слабую защиту кузова и склонность к коррозии уже после нескольких лет эксплуатации.

Главред решил разобраться, какие автомобили подвержены коррозии.

Почему автомобиль ржавеет

Interia рассказывает, что японские производители авто часто полагаются на грунт и химические защитные средства на этапе покраски кузова. В то же время, европейские производители чаще используют классическое гальваническое цинкование и заполнение закрытых профилей воском.

Отмечается, что цинк обеспечивает лучшую долгосрочную защиту, в частности от механических повреждений.

Шведский автомобильный журнал Vi Bilägare в сотрудничестве с компанией Rostskyddsmetoder провел исследование и обнаружил, какие автомобили имеют самую слабую защиту от коррозии.

Какие авто имеют самую слабую защиту кузова

Среди производителей, которые получили самые низкие оценки (ниже 2,3 балла из 5 возможных) за антикоррозионную защиту, фигурируют:

Honda (самый низкий балл в рейтинге - 1,8).

Subaru, Suzuki, Mitsubishi, Fiat, DS, Hongqi, Lynk&Co и Range Rover (2).

Toyota, Ford (2,2).

Mazda (2,3), хотя марка демонстрирует заметное улучшение защиты в новых моделях.

Какие авто имеют среднюю защиту кузова

Среди марок авто, которые получили средние базы за защиту кузова от коррозии, есть:

Volvo (3);

Alfa Romeo (3);

Kia/Hyundai (2,9);

Peugeot (2,6);

Opel (2,6).

Какие авто имеют лучшую защиту кузова

В то же время, есть пять производителей, которые получили самые высокие оценки за защиту от коррозии:

Porsche (5);

Jaguar (4,7);

Nio (4,5);

BMW (4,1);

Audi (4).

Почему авто быстрее ржавеет

Эксперты добавляют, что в новых автомобилях проблема коррозии часто усугубляется из-за использования пластиковых накладок и шумоизоляционных материалов, которые накапливают и удерживают влагу. Из-за этого они становятся рассадником ржавчины.

