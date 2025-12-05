Коррозия их просто 'съест': какие марки автомобилей лучше обходить стороной

Вы узнаете:
Главный враг подержанных автомобилей - это ржавчина. Некоторые модели демонстрируют критически слабую защиту кузова и склонность к коррозии уже после нескольких лет эксплуатации.
Главред решил разобраться, какие автомобили подвержены коррозии.
Почему автомобиль ржавеет
Interia рассказывает, что японские производители авто часто полагаются на грунт и химические защитные средства на этапе покраски кузова. В то же время, европейские производители чаще используют классическое гальваническое цинкование и заполнение закрытых профилей воском.
Отмечается, что цинк обеспечивает лучшую долгосрочную защиту, в частности от механических повреждений.
Шведский автомобильный журнал Vi Bilägare в сотрудничестве с компанией Rostskyddsmetoder провел исследование и обнаружил, какие автомобили имеют самую слабую защиту от коррозии.
Какие авто имеют самую слабую защиту кузова
Среди производителей, которые получили самые низкие оценки (ниже 2,3 балла из 5 возможных) за антикоррозионную защиту, фигурируют:
- Honda (самый низкий балл в рейтинге - 1,8).
- Subaru, Suzuki, Mitsubishi, Fiat, DS, Hongqi, Lynk&Co и Range Rover (2).
- Toyota, Ford (2,2).
- Mazda (2,3), хотя марка демонстрирует заметное улучшение защиты в новых моделях.
Какие авто имеют среднюю защиту кузова
Среди марок авто, которые получили средние базы за защиту кузова от коррозии, есть:
- Volvo (3);
- Alfa Romeo (3);
- Kia/Hyundai (2,9);
- Peugeot (2,6);
- Opel (2,6).
Какие авто имеют лучшую защиту кузова
В то же время, есть пять производителей, которые получили самые высокие оценки за защиту от коррозии:
- Porsche (5);
- Jaguar (4,7);
- Nio (4,5);
- BMW (4,1);
- Audi (4).
Почему авто быстрее ржавеет
Эксперты добавляют, что в новых автомобилях проблема коррозии часто усугубляется из-за использования пластиковых накладок и шумоизоляционных материалов, которые накапливают и удерживают влагу. Из-за этого они становятся рассадником ржавчины.
