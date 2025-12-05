Расстрел безоружного: оккупанты казнили украинского военнопленного под Северском

Российские военные убили пленного прямо на пороге дома.

Оккупанты расстреляли украинского военнопленного / Коллаж: Главред, фото: t.me/DeepStateUA, УНИАН

Кратко:

Россияне расстреляли украинского военнопленного

Казнь произошла в Свято-Покровском

Убийство безоружных пленных относится к тяжким преступлениям

Военные армии РФ расстреляли украинского военнопленного. Очередная казнь безоружного защитника Украины совершена в Свято-Покровском вблизи Северска.

Как сообщает мониторинговый канал Deep State, на видео, опубликованном противником, штурмовая группа оккупантов берет в плен солдата Сил Обороны, который выходит из укрытия с поднятыми руками. Сразу после выхода он получает очередь из автомата и падает на пороге дома.

"Дополнительный интерес вызывает локация, ведь враг действует уже за рекой Бахмутка. Кроме того, сейчас сложно понять реальную ситуацию в Северске", - говорится в сообщении.

Карта t.me/DeepStateUA

Отметим, расстрел военнопленных является прямым нарушением Женевских конвенций 1949 года. Согласно третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещаются любые акты, приводящие к их смерти или ставящие их здоровье под серьёзную угрозу. Убийство военнопленных квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Правоохранители расследуют 48 дел о расстрелах украинских военнопленных на Донбассе

По состоянию на начало декабря 2025 года правоохранители расследуют 48 дел по фактам расстрела пленных из числа служащих Сил обороны Украины. Речь идет о казнях военными страны-агрессора в Донецкой области.

Как рассказал в интервью Укринформу руководитель Донецкой областной прокуратуры Павел Угровецкий, оккупанты умышленно казнят украинских защитников, нарушая нормы Женевских конвенций и демонстрируя "показательное пренебрежение к человеческой жизни".

Из общего количества расследуемых в настоящее время дел заочно подозрения получили двое граждан России.

Что известно о публичных случаях казней военных ВСУ

Как писал Главред, 19 ноября 2025 года во время штурма наших позиций вблизи поселка Котлино Покровского района представители ВС РФ взяли в плен 5 военнослужащих ВСУ. Когда обезоруженные украинские защитники лежали на земле лицом вниз, один из оккупантов открыл по ним прицельный огонь из автомата.

Также в ноябре 2025 года во время штурма позиций в районе села Гнатовка Покровского района россияне окружили и взяли в плен военнослужащего ВСУ. Один из оккупантов связал ему руки, а другой нанес несколько ударов прикладом автомата по голове. Когда безоружный защитник перестал реагировать, его расстреляли. Прокуратура начала расследование преступления.

Кроме того, российские оккупационные силы, вероятно, расстреляли двух украинских военнослужащих в окрестностях Затишья Запорожской области.

Российские оккупанты жестоко казнили украинского военнопленного, привязав его к мотоциклу. Соответствующее видео появилось в сети 1 июля. Кадры с дрона распространил командир отделения 24-го штурмового батальона "Айдар", младший сержант Станислав Бунятов "Осман".

В марте этого года в соцсетях распространилось видео с вероятной казнью безоружных украинских военнослужащих, попавших в плен к россиянам. На кадрах было видно по меньшей мере 5 вероятно убитых военнопленных.

17 февраля россияне, вероятно, расстреляли украинских военнопленных. Соответствующее видео преступления распространялось в соцсетях. На видео слышно, как российским солдатам неоднократно приказывают расстрелять военнопленных.

