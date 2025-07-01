Привязали к мотоциклу: россияне жестоко казнили украинского военнопленного

Видео со зверским поступком захватчиков появилось в сети.

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Россияне жестоко казнили украинского военнопленного/ коллаж: Главред, фото: 4 ОТБр, pixabay

Кратко:

Россияне жестоко казнили украинского военнопленного

Оккупанты привязали пленного к мотоциклу и тащили по дороге

Российские оккупанты жестоко казнили украинского военнопленного, привязав его к мотоциклу.

Соответствующее видео появилось в сети 1 июля. Кадры с дрона распространил командир отделения 24-го штурмового батальона "Айдар", младший сержант Станислав Бунятов "Осман" в своем Telegram-канале "Говорят Снайпер+".

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"Очередной факт казни нашего военного. Россияне привязали бойца СОУ к мотоциклу и протянули по дороге", - говорится в подписи к видео.

По состоянию на это время официальных комментариев от ВСУ и правоохранителей нет.

Также неизвестно, был украинский военный на момент совершения этого зверства живым или мертвым.

Это видео прокомментировал в Telegram военный журналист и действующий военнослужащий Юрий Бутусов.

"Телеграмм-канал "Говорят Снайпер" обнародовал кадры казни украинского защитника. Оккупанты привязали бойца СОУ к мотоциклу и протянули по дороге. Интересно, почему до сих пор набрали в рот воды и никак не реагируют на подобные факты такие эффективные организации как ООН, "Красный Крест", Amnesty International?", - написал он.

Как ранее сообщал Главред, оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных. Областная прокуратура начала расследование по факту расстрела пленных.

Также ранее сообщалось, что в плену РФ погибли более 200 украинских военных. Еще 245 украинских военных были убиты россиянами сразу после сдачи в плен.

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Кто такой Юрий Бутусов Известный украинский журналист, главный редактор интернет-портала Цензор.нет. Специализируется на военной тематике и вопросах обороны и безопасности. В 2020-2021 годах — внештатный советник министра обороны Украины. Автор серии аналитических материалов на военную тематику, выступает в качестве эксперта на ведущих телеканалах.

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