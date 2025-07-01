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Названы две основные задачи нового наступления РФ - для каких городов особая угроза

Юрий Берендий
1 июля 2025, 16:14
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РФ пытается прорваться в Днепропетровскую область, чтобы расширить фронт и усилить давление на украинское руководство во время переговоров, отметил аналитик.
Названы две основные задачи нового наступления РФ - для каких городов особая угроза
Какие две задачи нового наступления РФ / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, 22 ОМБр

О чем сказал Снегирев:

  • РФ пытается прорваться в Днепропетровскую область для давления на украинское военно-политическое руководство
  • В рамках нового наступления враг будет пытаться выполнить 2 задачи

В рамках нового летнего наступления российские войска стремятся прорваться к административной границе Днепропетровской области на Новопавловском и Покровском направлениях. Об этом в комментарии Главреду рассказал военный аналитик, соучредитель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

По его словам, Кремль пытается использовать прорыв в сторону Днепропетровщины для усиления военно-политического давления на украинское руководство во время переговорного процесса, в частности путем расширения зоны боевых действий.

видео дня

Снегирев отметил, что противник будет пытаться решить две ключевые задачи. Во-первых - установить контроль над теми частями Донецкой области, которые остаются под контролем ВСУ, а также расширить фронт, в частности в направлении Днепропетровской области.

Кроме того, главной целью наступления, по его словам, является захват таких важных населенных пунктов, как Покровск, Константиновка, Торецк, а также установление контроля над трассой Бахмут-Константиновка. Особое внимание враг уделяет попытке взять Константиновку в течение летнего периода.

"Я скептически оцениваю возможность россиян достичь целей нынешнего наступления. Ведь речь идет о крупных промышленных городах, а поскольку там были подготовлены инженерные сооружения, то "этот дождь надолго"", - резюмировал он.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Главное управление разведки Министерства обороны Украины отчиталось об успешной атаке ударными беспилотниками "Бобер" по российским системам ПВО и другим целям на временно оккупированной территории Крыма.

Тем временем в Сумской области украинские силы сорвали попытку молниеносного наступления армии РФ, заявил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

По данным The Washington Post, российские войска сталкиваются с большими трудностями, которые мешают достичь значительных результатов на поле боя. Без широкой мобилизации и поддержки со стороны КНДР оккупанты вряд ли смогут начать масштабное наступление.

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Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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война в Украине Снегирев Дмитрий Снегирев Фронт
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