Летнее наступление РФ зашло в тупик: СМИ раскрыли главные причины провала

Военные аналитики прогнозируют провал летнего наступления из-за слабости разведки и кадровых проблем.

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Российская армия сталкивается с коррупцией и нехваткой ресурсов, что тормозит ее боевую эффективность / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Минобороны РФ

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Почему Россия не может осуществить масштабное продвижение в Украине

Как коррупция и плохая подготовка влияют на армию Кремля

Какую роль играет помощь Северной Кореи в войне

Российская армия сталкивается с многочисленными проблемами, которые делают невозможным значительные успехи на фронте в Украине. Без дополнительной мобилизации и помощи со стороны Северной Кореи оккупанты вряд ли смогут осуществить масштабные продвижения. Об этом пишет The Washington Post.

Независимый военный аналитик Иван Матвеев прогнозирует, что летнее наступление России не приведет к прорывам. Он объясняет это низким качеством разведки, нехваткой ресурсов, коррупцией, логистическими сбоями и недостаточной подготовкой армии Кремля.

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"Массовые штурмы - это единственная стратегия, благодаря которой российская армия может по крайней мере медленно продвигаться вперед. В оккупационном войске много солдат, однако их подготовка ничтожна", - отмечает Иван Матвеев.

Российские военные блогеры и независимые телеграмм-каналы в последнее время освещают проблемы военной культуры: генералы фальсифицируют отчеты о захвате сел, солдат бросают в "мясные штурмы", а некачественная логистика приводит к гибели раненых.

Из-за этого среди личного состава наблюдаются низкий моральный дух, дезертирство, пьянство и наркомания. Острейшей проблемой остается нехватка живой силы. Военные блогеры утверждают, что новобранцы - преимущественно алкоголики, наркозависимые и люди с плохим здоровьем, которые давно не пригодны к службе.

Несмотря на превосходство в численности, боеприпасах и ракетах, позиции российских войск на фронте свидетельствуют о возможном провале летнего наступления. Как пример - неудачная попытка продвижения к городу Сумы.

Военные блогеры убеждены, что без новой мобилизации или помощи северокорейских сил значительных успехов не будет. В начале года более 10 тысяч северокорейских военных помогли оттеснить ВСУ из западных районов России.

Набор в российскую армию продолжается благодаря высоким зарплатам и большим подъемным - более 3 миллионов рублей (более 38 тысяч долларов). Иван Матвеев отмечает:

"Я бы сравнил это с выигрышем в лотерею. Пропаганда постоянно повторяет, что на фронте все хорошо, и люди верят, что им повезет".

Война в Украине - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, по словам заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, подполковника Максима Жорина, ситуация на фронте для Украины остается крайне сложной.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военным командованием и министром обороны, во время которого рассмотрели все ключевые темы. В частности, обсудили ситуацию на фронте, особенно на Покровском направлении, где сосредоточено большое количество российских войск и продолжаются активные штурмовые действия.

Ранее эксперт Олег Жданов назвал сценарий завершения войны. "Грузинский сценарий" окончания российско-украинской войны невозможен, считает Олег Жданов.

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