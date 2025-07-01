Летнее наступление РФ зашло в тупик: СМИ раскрыли главные причины провала

Читайте в материале:
- Почему Россия не может осуществить масштабное продвижение в Украине
- Как коррупция и плохая подготовка влияют на армию Кремля
- Какую роль играет помощь Северной Кореи в войне
Российская армия сталкивается с многочисленными проблемами, которые делают невозможным значительные успехи на фронте в Украине. Без дополнительной мобилизации и помощи со стороны Северной Кореи оккупанты вряд ли смогут осуществить масштабные продвижения. Об этом пишет The Washington Post.
Независимый военный аналитик Иван Матвеев прогнозирует, что летнее наступление России не приведет к прорывам. Он объясняет это низким качеством разведки, нехваткой ресурсов, коррупцией, логистическими сбоями и недостаточной подготовкой армии Кремля.
"Массовые штурмы - это единственная стратегия, благодаря которой российская армия может по крайней мере медленно продвигаться вперед. В оккупационном войске много солдат, однако их подготовка ничтожна", - отмечает Иван Матвеев.
Российские военные блогеры и независимые телеграмм-каналы в последнее время освещают проблемы военной культуры: генералы фальсифицируют отчеты о захвате сел, солдат бросают в "мясные штурмы", а некачественная логистика приводит к гибели раненых.
Из-за этого среди личного состава наблюдаются низкий моральный дух, дезертирство, пьянство и наркомания. Острейшей проблемой остается нехватка живой силы. Военные блогеры утверждают, что новобранцы - преимущественно алкоголики, наркозависимые и люди с плохим здоровьем, которые давно не пригодны к службе.
Несмотря на превосходство в численности, боеприпасах и ракетах, позиции российских войск на фронте свидетельствуют о возможном провале летнего наступления. Как пример - неудачная попытка продвижения к городу Сумы.
Военные блогеры убеждены, что без новой мобилизации или помощи северокорейских сил значительных успехов не будет. В начале года более 10 тысяч северокорейских военных помогли оттеснить ВСУ из западных районов России.
Набор в российскую армию продолжается благодаря высоким зарплатам и большим подъемным - более 3 миллионов рублей (более 38 тысяч долларов). Иван Матвеев отмечает:
"Я бы сравнил это с выигрышем в лотерею. Пропаганда постоянно повторяет, что на фронте все хорошо, и люди верят, что им повезет".
Война в Украине - новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, по словам заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, подполковника Максима Жорина, ситуация на фронте для Украины остается крайне сложной.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военным командованием и министром обороны, во время которого рассмотрели все ключевые темы. В частности, обсудили ситуацию на фронте, особенно на Покровском направлении, где сосредоточено большое количество российских войск и продолжаются активные штурмовые действия.
Ранее эксперт Олег Жданов назвал сценарий завершения войны. "Грузинский сценарий" окончания российско-украинской войны невозможен, считает Олег Жданов.
Читайте также:
- Без иллюзий: военный назвал реальные перспективы окончания войны
- Россия готовится увеличить количество ударов дронов - чем ответит Украина
- РФ атаковала новым дроном: СМИ раскрыли, почему он может быть особенно опасным
Что такое The Washington Post?
The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред