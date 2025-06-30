'Войска получили спецзадание, есть результаты': важное заявление Зеленского о фронте

Президент Зеленский сообщил, что украинским военным удалось сорвать планы России на Сумщине, успешно выполнив поставленные боевые задачи.

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Украине удалось сломать российские планы / Коллаж Главред, фото: Владимир Зеленский/Telegram

О чем сказал Зеленский:

На прошлой неделе украинские войска получили спецзадания

По состоянию на сегодня, определенные задачи реализованы

РФ не смогла воплотить в жизнь свои планы на Сумщине

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военным командованием и министром обороны, во время которого рассмотрели все ключевые темы. Об итогах он сообщил в своем Telegram.

В частности, обсудили ситуацию на фронте, особенно на Покровском направлении, где сосредоточено большое количество российских войск и продолжаются активные штурмовые действия.

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"Я благодарю все наши подразделения, каждого воина за стойкость. Сумщина - это направление обсудили сегодня отдельно. Неделю назад определили для наших войск специальные задачи, конкретные рубежи. По состоянию на сегодня определенные задачи полностью реализованы. Это важно. Российский замысел наступления на Сумщине не реализуется", - отметил Зеленский.

Зеленский отметил, что это произошло благодаря слаженным действиям украинских подразделений в этом регионе. Также продолжается реализация задач в рамках Курской операции, цель которой успешно обеспечивается уже почти 10 месяцев.

Сумы / Инфографика: Главред

Отдельное внимание во время совещания уделили теме беспилотников. По словам Зеленского, удалось обсудить финансирование, выполнение контрактов, производственные мощности и поставки. Речь шла о дипстрайках, дронах-перехватчиках и других типах БпЛА для фронта. Зеленский подчеркнул, что темпы производства продолжают расти.

"В ближайшее время буду говорить с руководителями Евросоюза относительно дополнительного финансирования для производства дронов и совместных производств. Украинское лидерство в технологиях войны должно быть и в дальнейшем обеспечено", - резюмировал он.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, по словам заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, подполковника Максима Жорина, ситуация на фронте для Украины остается крайне сложной.

По состоянию на 29 июня в Днепропетровской области зафиксировано появление "серой" зоны, которая местами простирается более чем на 800 метров от админграницы. Об этом свидетельствует карта DeepState. В то же время, по словам представителя ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова прорыва российских войск на территорию области не зафиксировано.

Несмотря на сложную обстановку, украинские силы имеют частичные успехи. В частности, Силы обороны Украины смогли продвинуться на севере Сумщины и в районе Часового Яра ВСУ. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

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