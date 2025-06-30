'Серая' зона на Днепропетровщине: действительно ли оккупанты прорвались в область

Россияне уже залетают на Днепропетровщину FPV-дронами.

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Происходят ли бои на территории Днепропетровщины / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", deepstatemap

Ключевые тезисы:

На карте DeepState некоторые территории Днепропетровщины обозначены "серой" зоной

По официальным данным, прорыва войск РФ в область не зафиксировано

Сейчас бои идут вблизи админграницы

По состоянию на 29 июня на территории Днепропетровщины появилась "серая" зона. От границы области местами она составляет более 800 метров. Это видно на карте DeepState.

В то же время, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в комментарии Суспільному заявил, что по последним сводкам, по состоянию на 12:10, прорыва войск РФ на территорию Днепропетровщины не зафиксировано.

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"Идут очень активные бои в селах, расположенных у админграницы области. Та же Ялта, Комар, Шевченково, но там держат оборону", - подчеркнул он.

Руководитель ЦПД, лейтенант Андрей Коваленко также сообщил, что на сегодня россияне не прорвались на Днепропетровщину.

"Бои идут вблизи админграницы, также россияне залетают на Днепропетровщину FPV-дронами. Но прорыва сейчас нет, бои сложные", - рассказал он.

"Серая" зона на Днепропетровщине / фото: deepstatemap

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, представитель оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Виктор Трегубов рассказал, что летнее наступление армии РФ захлебнулось в Сумской области, но в целом враг продолжает интенсивные бои на многих направлениях фронта.

Аналитики Института изучения войны сообщали, что украинские военные продвинулись на двух направлениях на фронте - на севере Сумской области и в районе Часового Яра. Российские оккупанты также пытаются наступать в нескольких местах, однако им это не удается.

В то же время, подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин заявил, что у украинской стороны на фронте складывается очень плохая ситуация. По его словам, в Донецкой области у войск страны-агрессора России высокий темп продвижения, который враг продолжает держать.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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