'Серая' зона на Днепропетровщине: действительно ли оккупанты прорвались в область

Ключевые тезисы:
- На карте DeepState некоторые территории Днепропетровщины обозначены "серой" зоной
- По официальным данным, прорыва войск РФ в область не зафиксировано
- Сейчас бои идут вблизи админграницы
По состоянию на 29 июня на территории Днепропетровщины появилась "серая" зона. От границы области местами она составляет более 800 метров. Это видно на карте DeepState.
В то же время, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в комментарии Суспільному заявил, что по последним сводкам, по состоянию на 12:10, прорыва войск РФ на территорию Днепропетровщины не зафиксировано.
"Идут очень активные бои в селах, расположенных у админграницы области. Та же Ялта, Комар, Шевченково, но там держат оборону", - подчеркнул он.
Руководитель ЦПД, лейтенант Андрей Коваленко также сообщил, что на сегодня россияне не прорвались на Днепропетровщину.
"Бои идут вблизи админграницы, также россияне залетают на Днепропетровщину FPV-дронами. Но прорыва сейчас нет, бои сложные", - рассказал он.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, представитель оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Виктор Трегубов рассказал, что летнее наступление армии РФ захлебнулось в Сумской области, но в целом враг продолжает интенсивные бои на многих направлениях фронта.
Аналитики Института изучения войны сообщали, что украинские военные продвинулись на двух направлениях на фронте - на севере Сумской области и в районе Часового Яра. Российские оккупанты также пытаются наступать в нескольких местах, однако им это не удается.
В то же время, подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин заявил, что у украинской стороны на фронте складывается очень плохая ситуация. По его словам, в Донецкой области у войск страны-агрессора России высокий темп продвижения, который враг продолжает держать.
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Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
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