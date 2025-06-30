Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

"Серая" зона на Днепропетровщине: действительно ли оккупанты прорвались в область

Мария Николишин
30 июня 2025, 15:42
194
Россияне уже залетают на Днепропетровщину FPV-дронами.
'Серая' зона на Днепропетровщине: действительно ли оккупанты прорвались в область
Происходят ли бои на территории Днепропетровщины / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", deepstatemap

Ключевые тезисы:

  • На карте DeepState некоторые территории Днепропетровщины обозначены "серой" зоной
  • По официальным данным, прорыва войск РФ в область не зафиксировано
  • Сейчас бои идут вблизи админграницы

По состоянию на 29 июня на территории Днепропетровщины появилась "серая" зона. От границы области местами она составляет более 800 метров. Это видно на карте DeepState.

В то же время, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в комментарии Суспільному заявил, что по последним сводкам, по состоянию на 12:10, прорыва войск РФ на территорию Днепропетровщины не зафиксировано.

видео дня

"Идут очень активные бои в селах, расположенных у админграницы области. Та же Ялта, Комар, Шевченково, но там держат оборону", - подчеркнул он.

Руководитель ЦПД, лейтенант Андрей Коваленко также сообщил, что на сегодня россияне не прорвались на Днепропетровщину.

"Бои идут вблизи админграницы, также россияне залетают на Днепропетровщину FPV-дронами. Но прорыва сейчас нет, бои сложные", - рассказал он.

'Серая' зона на Днепропетровщине: действительно ли оккупанты прорвались в область
"Серая" зона на Днепропетровщине / фото: deepstatemap

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, представитель оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Виктор Трегубов рассказал, что летнее наступление армии РФ захлебнулось в Сумской области, но в целом враг продолжает интенсивные бои на многих направлениях фронта.

Аналитики Института изучения войны сообщали, что украинские военные продвинулись на двух направлениях на фронте - на севере Сумской области и в районе Часового Яра. Российские оккупанты также пытаются наступать в нескольких местах, однако им это не удается.

В то же время, подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин заявил, что у украинской стороны на фронте складывается очень плохая ситуация. По его словам, в Донецкой области у войск страны-агрессора России высокий темп продвижения, который враг продолжает держать.

Читайте также:

Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Днепропетровска Днепропетровская область новости Украины война России и Украины Андрей Коваленко Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Румынии попал в ДТП автобус с 60 украинцами: есть погибшая и раненые

В Румынии попал в ДТП автобус с 60 украинцами: есть погибшая и раненые

17:18Мир
Ударит +35 градусов: стала известна дата сильной жары в Украине

Ударит +35 градусов: стала известна дата сильной жары в Украине

17:17Синоптик
Аномальная жара накроет Украину: синоптик предупредил о резкой смене погоды

Аномальная жара накроет Украину: синоптик предупредил о резкой смене погоды

16:40Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
"Это недопустимо": названа главная ошибка в использовании F-16 ВСУ

"Это недопустимо": названа главная ошибка в использовании F-16 ВСУ

В Украине резко подорожает популярный молочный продукт: чего ожидать потребителям

В Украине резко подорожает популярный молочный продукт: чего ожидать потребителям

ВСУ пошли на прорыв и продвинулись на 2 направлениях фронта: в ISW сообщили детали

ВСУ пошли на прорыв и продвинулись на 2 направлениях фронта: в ISW сообщили детали

Украина провела новую операцию "Паутина" на территории России - какие последствия

Украина провела новую операцию "Паутина" на территории России - какие последствия

В Украине появилась соль, уничтожающая закрутки - хозяек предупредили о нюансе

В Украине появилась соль, уничтожающая закрутки - хозяек предупредили о нюансе

Последние новости

17:32

Война может затянуться еще на 4 года: украинский комбат о тревожном сценарии

17:18

В Румынии попал в ДТП автобус с 60 украинцами: есть погибшая и раненые

17:17

Ударит +35 градусов: стала известна дата сильной жары в Украине

17:01

Красивые украинские имена, о которых уже забыли: что они означают и как звучат сейчасВидео

16:40

Аномальная жара накроет Украину: синоптик предупредил о резкой смене погоды

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

16:33

В Украине разработали антидроноввые патроны: Федоров рассказал об успехе в этом деле

16:31

Евро взлетел до невиданного рекорда, доллар рванул вверх: курс валют на 1 июля

16:30

Наступление РФ захлебывается: что пошло не так и грозит ли Украине новый фронт, прогноз

16:18

ВСУ пошли вперед и выбили "элитные" части РФ: в Генштабе назвали направление

Реклама
16:08

1000 дронов за ночь: украинцев предупредили об усилении опасности из-за ударов РФ

15:42

"Серая" зона на Днепропетровщине: действительно ли оккупанты прорвались в область

15:35

Как определить характер по помаде: простой психологический тест для женщин

15:24

Мастер маскировки: как Леся Никитюк скрывала беременность

15:18

С золотым пистолетом и мега-дорогими часами: сын Кадырова отгулял свадьбу

15:10

Правда ли, что наступление РФ захлебнулось – в "Хортице" дали ответ

14:40

Почти 500 гривен за килограмм: цены на сезонную ягоду в Украине бьют все рекорды

14:31

Как узнать свою судьбу по дате рождения – пошаговая инструкция

14:22

Гигантский крокодил-долгожитель: ученых ошеломила история потомка динозавровВидео

14:17

Что нужно обязательно сделать летом с помидорами - будет девать некудаВидео

14:15

Где 4 лица: только "самые острые глаза" смогут их заметить за 5 секунд

Реклама
13:33

РФ идет на прорыв и готовит новый штурм на Сумщине: названы опасные направления

13:30

Почему 1 июля нельзя устраивать громких гуляний: какой церковный праздник

13:22

Сколько раз в месяц нужно причащаться: священник дал объяснениеВидео

13:16

Пенсионеры могут получить деньги от Ощадбанка: что нужно сделать

12:48

РФ ударила по Харькову новым дроном: что о нем известно

12:37

"Дети ругают, что это вредно": Камалия призналась в тайной зависимости

12:35

Переговоры Украины с РФ: у Зеленского жестко ответили на манипуляцию Кремля

12:23

Мобилизация женщин с сентября: в ЦПД обратились к украинцам с важным заявлением

12:20

Трампа просили надавить на РФ, но он остался нерешительным - президент Чехии

12:19

Гороскоп Таро на завтра 1 июля: Весам - предупреждение, Скорпионам - хорошо подумать

12:00

Чеченцы будут масштабно наступать на Запорожскую область, их перебрасывают из РФ: деталиВидео

11:58

Китайский гороскоп на завтра 1 июля: Козлам - отдых, Крысам - покупки

11:47

Гороскоп на июль 2025 для Дев: развод, новая любовь и переезд

11:42

"Это недопустимо": названа главная ошибка в использовании F-16 ВСУ

11:32

На продуктовой корзине можно сэкономить: в Украине подешевел ряд позиций

11:28

Цей сон: соцсети "разорвал" харизматичный хор с дирижером-красавчикомВидео

10:41

"Прощение России": Сибига жестко ответил на скандальное заявление МИД Словакии

10:30

"Прилет" возле ТЦК: РФ ударила "Шахедами" по Кривому Рогу – деталиФото

10:26

Будет жара и настоящая засуха: когда в Украине резко повысится температура

10:15

ВСУ пошли на прорыв и продвинулись на 2 направлениях фронта: в ISW сообщили детали

Реклама
10:07

Песков назвал условие нового раунда мирных переговоров с Украиной

09:31

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 30 июня (обновляется)

09:30

РФ перебросила 50 000 военных: WSJ заявили о тяжелом положении ВСУ возле Сум

09:27

Гороскоп на завтра 1 июля: Тельцам - измена, Водолеям - море счастливых моментов

09:20

3 знака зодиака испытают прилив удачи этим летом

09:18

Война переросла в новую форму: смогут ли ВС РФ оккупировать Сумы

08:55

Почему Путин снова заговорил о переговорахмнение

08:27

Перекрыли даже Крымский мост: оккупанты жалуются на атаку дронов в Крыму

08:14

Карта Deep State онлайн за 30 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:00

Курс евро подскочит до 50 грн: в Украине перепишут цены на валюту

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия Ротару
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять