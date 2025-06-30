Генштаб намекнул на изменения на фронте: к чему готовится агрессор

Кратко:
- Агрессор совершил более 100 атак на разных направлениях
- Украинские войска отбили штурмы и нанесли значительные потери врагу
- Враг применяет авиаудары и массированные обстрелы позиций ВСУ
На Покровском направлении враг совершил 28 атак в районах населенных пунктов Русин Яр, Разино, Мирное, Миролюбовка, Малиновка, Удачное, Луч, Лисовка, Новосергиевка, Алексеевка, а также в направлениях Владимировки и Новопавловки. Авиаудары нанесены по Муравке и Новопавловке. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по оперативной ситуации по состоянию на 22:00.
По предварительным данным, украинские военные ликвидировали 138 оккупантов, из которых 86 - безвозвратно. Уничтожен один танк, семь автомобилей, три мотоцикла и четыре беспилотника. Кроме того, повреждены три вражеских мотоцикла.
На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз в районах Копанок, Надежды, Редкодуба, Грековки, Торского в Серебрянском лесничестве, а также в направлениях Новосергиевки, Ольговки, Нового Мира, Среднего и Шандриголово. Три боестолкновения продолжаются.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 12 штурмовых действий, еще три боя продолжаются. Враг нанес семь авиаударов со сбросом 18 управляемых бомб и совершил 288 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов.
На Южно-Слобожанском направлении отбиты три атаки вблизи Волчанска, два боя продолжаются. Авиация оккупантов нанесла удары КАБами по Синельниково и Ольховатке, а НАРами атаковала Волчанские Хутора, Окоп и Охримовку.
На Купянском направлении враг пять раз пытался вытеснить украинские подразделения с позиций в направлениях Петропавловки, Купянска и Песчаного.
На Северском направлении ВСУ успешно отбили четыре атаки вблизи Серебрянки, Григорьевки и Выемки.
На Краматорском направлении Силы обороны остановили две попытки продвижения врага у Часового Яра.
На Торецком направлении оккупанты шесть раз пытались прорвать оборону в районах Дачного, Торецка, Яблоновки, продолжаются еще одно боестолкновение.
На Новопавловском направлении защитники отбили восемь атак в районах Мирного, Запорожья, Федоровки, Шевченко, Веселого, Новополя и Ровнополя, три боя продолжаются.
На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили два наступательных действия вблизи Малиновки.
На Ореховском направлении произошло три боестолкновения - враг пытался продвинуться возле Каменского, один бой продолжается. Под авиаударом оккупантов оказалось Приморское.
На Приднепровском направлении в течение дня произошло пять боестолкновений.
Ситуация на фронте - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что россияне штурмуют на новом направлении. Продолжаются активные боевые столкновения в районе Доброполья, подчеркнул Александр Сырский.
Напомним, ранее сообщалось об успехах ВСУ на самом "горячем" направлении. Главнокомандующий ВСУ изучил ситуацию на фронте и дал новые указания.
Кроме того, Украинские военнослужащие контролируют большую часть островной зоны в пойме Днепра в Херсонской области и успешно отражают попытки российских оккупантов высадиться на них, сообщил спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.
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Что такое Генштаб ВСУ?
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
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