Наступление РФ захлебнулось: Сырский заявил о переломе фронта и успехах ВСУ

Главное из заявления Сырского:
- Продвижение оккупантов в Сумской области остановлено
- ВСУ освобождают украинскую землю в приграничье Сумщины
- ВСУ также удалось "сковать" около 50 тысяч личного состава армии РФ
Нынешнее летнее наступление оккупантов с территории РФ захлебывается так же, как и прошлогодняя попытка наступления на Харьковщине. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
По его словам, оборона Сумщины - одна из основных задач на сегодня, а принятые ранее решения уже дают результат.
"Продвижение российских войск в приграничье Сумщины по состоянию на эту неделю остановлено, линия боевого столкновения - стабилизирована. На определенных участках наши подразделения успешно задействуют тактику активной обороны и освобождают украинскую землю в приграничье Сумщины", - говорится в сообщении.
Он отметил, что на Северослобожанском и Курском направлениях ВСУ "повторно сковали" около 50 тысяч личного состава армии РФ, в частности элитные бригады их ВДВ и морской пехоты.
"Наши наступательные действия в Глушковском районе Курской области заставили противника отправить определенную часть войск для защиты своей территории. Это значительно снизило наступательные возможности главной группировки войск противника на Сумском направлении", - подчеркнул Сырский.
Главнокомандующий ВСУ также рассказал, что на Северослобожанском направлении создана специальная группа по вопросам обороны Сумщины - городов и громад области.
"Первоочередные задачи - это укрепление укреплений, наращивание системы инженерных и фортификационных заграждений. Также назначено должностное лицо, которое непосредственно будет отвечать за подготовку городов и громад Сумщины к обороне и обеспечение эффективности системы инженерных заграждений на вероятных направлениях наступления противника. Назначен заместитель по вопросам инженерного фортификационного оборудования", - подчеркнул он.
По его словам, очевидными задачами являются возведение дополнительных фортификационных сооружений, организация "kill-зон", построение антидронових коридоров для защиты воинов и обеспечения более надежной логистики войск.
Кроме того, Сырский поблагодарил за храбрость и профессионализм всех защитников Сумщины.
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, на территории Сумской области воины-десантники совместно со смежными подразделениями взяли в плен 15 военнослужащих оккупационной армии страны-агрессора России. Большинство из пленных являются солдатами 810-й и 155-й отдельных бригад морской пехоты РФ.
Спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что российским оккупантам дали задание на лето. Их командование хочет, чтобы россияне прорвались в Днепропетровскую область.
В то же время, руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко говорил, что оккупанты начали бросать свои позиции на Сумщине и бежать. Российское командование приказывает идти в постоянные штурмы и двигаться вперед, но количество случаев дезертирства растет.
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Кто такой Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
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