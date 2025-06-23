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При каких условиях Украина может провести успешное наступление: раскрыт сценарий

Марина Фурман
23 июня 2025, 18:29
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Эксперт предположил, почему Украине не удалось достичь поставленных целей в 2023 году во время наступательных действий.
ВСУ, армия РФ
Что нужно Украине для успешного контрнаступления / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

  • Во время контрнаступления нужно соблюдать информационную тишину
  • Результат - первое, о чем должны узнать люди

Чтобы Украина могла провести успешные контрнаступательные действия, нужно позаботиться об информационной тишине. Об этом сказал эксперт издания Defense Express Иван Киричевский в эфире Radio NV.

По его словам, люди должны знать только о результате контрнаступления.

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"Базовая причина, которая все-таки проявилась на контрнаступлении 2023 года, - о нем слишком много говорили", - заявил Киричевский.

Он отмечает, что исследователи проанализировали примеры контрнаступательных операций в разных странах. Эксперт подчеркнул, что несмотря на различные исходные условия и потенциал противника, успех, как правило, был на стороне той стороны, которая действовала в условиях оперативного молчания, даже не имея преимущества в силах и средствах.

"То есть не стоит рассказывать восемь месяцев, куда пойдут ВСУ, что будут освобождать. Собственно, мы имеем не только негативный пример, но и положительный. Кто бы мог подумать, что летом 2024 года контрнаступательная операция начнется в сторону России. Сырский очертил, а дальше будем видеть", - рассказал Киричевский.

Эксперт также выразил надежду, что если будет новое контрнаступление, то об этом не будет говориться в информационном пространстве, а люди услышат только о результате.

Ситуация на фронте - последние новости

Недавно представитель Сил обороны юга Владислав Волошин рассказывал, что ВСУ не только эффективно сдерживают оккупантов, но и, по возможности, переходят в наступление на некоторых участках фронта. Украинские защитники ведут маневренную оборону.

Напомним, Главред со ссылкой на аналитиков DeepState писал, что украинские защитники имеют успехи на фронте. В частности, бойцы освободили поселок Андреевка Сумской области.

Также украинские силы контролируют около 90 км² в Курской области РФ и сдерживают вражескую группировку численностью 10 тысяч человек. Как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, благодаря Курской операции удалось оттянуть до 70 тысяч вражеских сил и сорвать их переброску на другие направления.

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Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор - Сергей Згурец.

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