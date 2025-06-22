ВСУ пошли в контрнаступление на важном направлении: удалось освободить территории

Силы обороны Украины освободили поселок Андреевка, что в Сумской области.

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ВСУ имеют успехи на одном из направлений / Коллаж: Главред, фото: 53-я отдельная механизированная бригада, deepstate

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Украинские защитники проводят контрнаступательные действия в Сумской области

ВСУ освободили Андреевку

Украинские защитники имеют успехи на фронте. В частности, бойцы освободили поселок Андреевка Сумской области. Населенный пункт находится под контролем наших военных. Об этом сообщает DeepState.

Теперь на карте населенный пункт обозначили синим цветом вместо красного.

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Аналитики отмечают, что ВСУ удалось стабилизировать свой левый фланг. В сообщении говорится, что 225 ОШП после длительных боев и мероприятий по зачистке российских войск в селе, сумел взять под контроль село.

"Этими действиями удалось, во-первых, отвлечь силы из других сел, ведь враг вгрызся в Андреевку. Во-вторых, остановить дальнейшее продвижение к важным населенным пунктам Хотень и Писаревка", - подчеркнули аналитики.

ВСУ освободили Андреевку / Фото: deepstate

В то же время у противника также есть успехи в Сумской области.

"Враг продвинулся возле Привольного и в Шевченке", - говорится в сообщении.

Что известно о городе Сумы / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, военный ВСУ Кирилл Сазонов рассказывал, что в Сумской области армия страны-агрессора России несет большие потери. Сейчас стремительного продвижения захватчиков не фиксируют. Бои идут за Юнаковку, но россиянам не удается взять село.

Кроме того, представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко говорил, что на границе протяженностью около 550 км враг пока осуществляет пехотные атаки только на ограниченном участке в районах Хотинской и Юнаковской общин, где продолжает применять тактику малых штурмовых групп.

Недавно Главред со ссылкой на главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерала Александра Сырского писал, что в Курской области украинские силы сдерживают вражескую группировку численностью 10 тысяч военных и контролируют территорию около 90 квадратных километров.

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