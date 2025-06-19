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"Потеряли почти все": военный сделал важное заявление о ситуации на Сумщине

Мария Николишин
19 июня 2025, 14:10
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Россияне пытались любой ценой взять Андреевку.
'Потеряли почти все': военный сделал важное заявление о ситуации на Сумщине
Наступление РФ в Сумской области / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Главное из заявления военного:

  • Россияне несут большие потери на Сумщине
  • ВСУ на днях выбили оккупантов из Андреевки
  • Россияне потеряли почти все пополнение, которое бросили

В Сумской области армия страны-агрессора России несет большие потери. Сейчас стремительного продвижения захватчиков не фиксируют. Бои идут за Юнаковку, но россиянам не удается взять село. Об этом заявил военный ВСУ Кирилл Сазонов в эфире Ранок.LIVE.

По его словам, украинские Силы обороны на днях выбили оккупантов из Андреевки, которую россияне "пытались любой ценой взять".

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"Не взяли они обратно Андреевку, бьются за нее, но положили людей очень много. Продвижения на Сумщине нет. Что - больше, как говорят и разведчики, и наши пилоты, и аналитики военные: россияне потеряли почти все пополнение, которое бросили туда", - сказал он.

Военный отметил, что командование страны-агрессора бросило на Сумщину элитные части - такие как десант и морпехов. Впрочем, даже они несут катастрофические потери.

"Мотострелковую пехоту они на Сумщине положили. Там потери такие, что от роты 100 человек остаются восемь", - подчеркнул Сазонов.

'Потеряли почти все': военный сделал важное заявление о ситуации на Сумщине
Что известно о Сумах / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, аналитики DeepState заявили, что 19 июня российская оккупационная армия продвинулась в Сумской и Донецкой областях.

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко говорил, что на границе протяженностью около 550 км враг сейчас осуществляет пехотные атаки только на ограниченном участке в районах Хотинской и Юнаковской общин, где продолжает применять тактику малых штурмовых групп.

В то же время, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов заявил, что российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ в направлении Константиновки, двигаясь со стороны Покровска по трассе Покровск-Константиновка с дальнейшей целью продвижения. В этом районе продолжаются интенсивные бои.

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Кто такой Кирилл Сазонов?

Кирилл Сазонов - очень известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины.

Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году ра**исты не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет АрмияInform.

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