Продвижение врага приостановили: военный рассказал о ситуации на Сумщине

Основное:
- ВСУ удалось остановить врага на Сумщине
- В районе Юнаковки противник имеет продвижение
Наступление оккупационных войск страны-агрессора России в Сумской области продолжается. Враг давит большим количеством живой силы, но несмотря на это у украинских военных есть определенные успехи.
Об этом в Telegram сообщил мэр Геническа, военнослужащий с позывным "Осман" Станислав Бунятов. Согласно его данным, на Сумщине на некоторых участках фронта продвижение вражеских войск удалось остановить.
В то же время сложной остается ситуация возле населенного пункта Юнаковка. По словам Бунятова, там напряженная обстановка и враг имеет успех в виде продвижений.
Заметим, что еще вчера, 16 июня, аналитики DeepState сообщили о продвижении оккупантов у соседнего к Юнаковке населенного пункта - Яблоновки.
Ситуация в Сумской области - последние новости
Напомним, по информации СМИ в Сумской области россияне действуют малыми пехотными группами по два-три человека. Задача таких групп - найти щель в украинских оборонительных позициях и пролезть в нее. Как только это удается, на подмогу им высылают дополнительные группы.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Силам обороны удается выбивать российские войска с приграничья Сумщины. В частности, ВСУ удалось освободить Андреевку.
Накануне, как писал Главред, офицер сообщил, что в Сумской области россияне пытаются расширить свой контроль на другие общины приграничной области, но у них это не получается.
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Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
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