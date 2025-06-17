Продвижение врага приостановили: военный рассказал о ситуации на Сумщине

Ситуация на одном из участков фронта в Сумской области остается напряженной.

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Что происходит на Сумском направлении / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин с DeepState

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ВСУ удалось остановить врага на Сумщине

В районе Юнаковки противник имеет продвижение

Наступление оккупационных войск страны-агрессора России в Сумской области продолжается. Враг давит большим количеством живой силы, но несмотря на это у украинских военных есть определенные успехи.

Об этом в Telegram сообщил мэр Геническа, военнослужащий с позывным "Осман" Станислав Бунятов. Согласно его данным, на Сумщине на некоторых участках фронта продвижение вражеских войск удалось остановить.

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В то же время сложной остается ситуация возле населенного пункта Юнаковка. По словам Бунятова, там напряженная обстановка и враг имеет успех в виде продвижений.

Заметим, что еще вчера, 16 июня, аналитики DeepState сообщили о продвижении оккупантов у соседнего к Юнаковке населенного пункта - Яблоновки.

Сумы / Инфографика: Главред

Ситуация в Сумской области - последние новости

Напомним, по информации СМИ в Сумской области россияне действуют малыми пехотными группами по два-три человека. Задача таких групп - найти щель в украинских оборонительных позициях и пролезть в нее. Как только это удается, на подмогу им высылают дополнительные группы.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Силам обороны удается выбивать российские войска с приграничья Сумщины. В частности, ВСУ удалось освободить Андреевку.

Накануне, как писал Главред, офицер сообщил, что в Сумской области россияне пытаются расширить свой контроль на другие общины приграничной области, но у них это не получается.

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