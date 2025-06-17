"Поэтому последствия ужасны": Игнат назвал особенность массированного удара РФ

В Воздушных силах ВСУ рассказали об особенностях комбинированного удара по Украине и назвали причину ужасных последствий атаки в столице.

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В Воздушных силах назвали особенность массированного удара РФ по Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН, alerts.in.ua

О чем сказал Игнат:

Для удара по Киеву РФ применила значительное количество Шахедов, которые атаковали столицу с трех направлений

Крылатая ракета Х-101 попала в жилой дом

Обнаруженные остатки кассетных боеприпасов свидетельствуют о террористическом характере атаки

В ночь на 17 июня Россия осуществила массированную атаку на Украину. Враг выпустил по Украине 472 дрона и ракеты различных типов. Основным объектом атаки был Киев. Зафиксировано попадание в 10 различных местах, а обломки ракет и дронов упали в 34 локациях. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"На этот раз Шахедов было довольно таки много, из всех 440 ударных БПЛА 280 были именно Шахеды. И огромное количество этих Шахедов с разных углов окружало Киев. Залетали по руслу Днепра, остальные с восточного и западного направления, атаковали столицу из разных районов. Поэтому последствия ужасные", - отметил Игнат в эфире национального телемарафона. видео дня

Юрий Игнат сообщил, что силы ПВО уничтожили значительное количество ракет, в том числе две баллистические Х-47М2 "Кинжал", которые не достигли своих целей. Из 16 выпущенных крылатых ракет Х-101 одна попала в жилой дом, остальные 15 удалось сбить. Зато четыре "Калибры", запущенные по Запорожскому направлению, уничтожить не удалось.

"В целом три ракеты локально потеряны", - сказал он.

Игнат уточнил, что удары были зафиксированы в 10 регионах страны, обломки сбитых дронов и ракет упали в 34 местах. Он подчеркнул, что даже несмотря на успешную работу ПВО, обломки представляют опасность, поэтому пребывание в укрытиях остается крайне важным.

Также в Киеве обнаружили остатки кассетных боеприпасов, что, по мнению Игната, свидетельствует об умышленном террористическом характере российской атаки.

"Что такое кассетный боеприпас? Все прекрасно понимают, что это зубовые припасы, которые имеют большое количество поражающих элементов, чтобы поразить как можно больше людей. Это чистой воды терроризм", - подчеркнул он.

Откуда и чем РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удар по Украине 17 июня - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 17 июня в результате массированной ракетной атаки России по Киеву под вражеским огнем оказались 27 объектов в разных районах города. Среди них жилые дома, учебные заведения и объекты критической инфраструктуры. К ликвидации последствий привлечено около двух тысяч человек, в том числе спасателей, медиков, полицейских и работников коммунальных служб. По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, количество погибших возросло до 14 человек.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что после утренней атаки на одной из локаций в районе Нивок были найдены обломки кассетных боеприпасов, которые предназначены для поражения большого количества людей. По предварительным данным, РФ нанесла удар по Киеву, используя ракету с кассетной боевой частью.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко уточнил, что во время ночного обстрела российские силы применили 175 дронов-камикадзе, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические ракеты.

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Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". Сейчас - начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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