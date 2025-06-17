Расширение коридора: названы 2 важные точки, которые РФ выбрала для наступления

РФ стремится полностью захватить левый берег Запорожской и остальную часть Донецкой области.

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Наступление РФ на фронте / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Генштаб ВСУ

Главное из заявления эксперта:

Россияне будут давить в районе Константиновки и Покровска

Оккупанты хотят расширить сухопутный коридор

РФ перебрасывает значительное количество мощностей к этим двум точкам

Страна-агрессор Россия, вероятно, начала летнее наступление на фронте. В частности, оккупанты выбрали 2 важные точки для попыток продвижения. Об этом сказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в комментарии 24 Каналу.

По его словам, в основном оккупанты будут давить в районе Константиновки и Покровска.

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"Основная задача России сейчас заключается в том, чтобы расширить сухопутный коридор. Для этого противник стремится полностью захватить левый берег Запорожской и остальную часть Донецкой области. Россияне застряли под Покровском и Константиновкой. Без успеха на этих направлениях дальнейшее продвижение российского фронта невозможно. Они это понимают", - подчеркнул он.

Эксперт добавил, что оккупанты перебрасывают значительное количество мощностей к этим двум точкам. Силы обороны также пытаются подтягивать туда свои резервы.

"К сожалению, соотношение украинских и российских сил значительно различаются в пользу противника, говорится о 1 к 7, или 1 к 10. Это плохое соотношение, поэтому ставить в строй надо силовиков, правоохранителей, чтобы усилить направление вдоль линии фронта. Необходимо несколько десятков тысяч и это возможно", - подчеркнул Свитан.

Он также предположил, что враг может усилить давление на направлении Купянск - Лиман, чтобы давить на Славянск.

Что известно о Константиновке / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов заявил, что российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ в направлении Константиновки, двигаясь со стороны Покровска по трассе Покровск-Константиновка с дальнейшей целью продвижения.

Также известно, что ситуация на Краматорском и Торецком направлениях остается сложной. Российские оккупанты продолжают проводить активные штурмовые действия на ряде участков фронта.

В то же время, президент Владимир Зеленский заявил, что Силам обороны удается выбивать российские войска с приграничья Сумщины. В частности, ВСУ удалось освободить Андреевку.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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