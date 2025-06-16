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Обострение в Сумской области: власти обнародовали свежие данные эвакуации

Руслан Иваненко
16 июня 2025, 00:48
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Глава областной военной администрации сообщает об активной эвакуации населения для сохранения их жизни.
Обострение в Сумской области: власти обнародовали свежие данные эвакуации
Эвакуация продолжается в 213 населенных пунктах Сумской области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Продолжается эвакуация 213 населенных пунктов Сумщины из-за обстрелов
  • Эвакуированы более 400 человек, из них 26 детей, на этой неделе
  • Более 60% жителей уже выехали из опасных территорий

Из-за активных обстрелов и российского наступления в Сумской области продолжается эвакуация жителей из опасных районов. Сейчас подлежат эвакуации жители 213 населенных пунктов региона.

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По информации председателя Сумской областной военной администрации Олега Григорова, на этой неделе из приграничных громад эвакуировали более 400 человек, среди которых 26 детей. Больше всего пострадали жители Сумского и Шосткинского районов.

"Люди вынуждены выезжать на более безопасные территории из-за постоянных обстрелов врага гражданской инфраструктуры. Всего из опасных территорий выехали уже более 60% жителей. Из 60 населенных пунктов, откуда продолжается эвакуация, уже полностью выехали все жители", - подчеркнул глава ОВА.

Сумы, Сумщина, Инфографика
Сумы / Инфографика: Главред

Эвакуация продолжается, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения в зоне риска.

Ситуация в Сумской области - новости по теме:

Как сообщал Главред, аналитики DeepState на днях рассказали, что оккупанты приблизились к Сумам на расстояние в 20 км. Появилась угроза применения врагом FPV-дронов по городу. В Сумской ОВА сказали, что дроны до Сум не долетают.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что Силам обороны удается выбивать российские войска с приграничья Сумщины. В частности, ВСУ удалось освободить Андреевку. Об этом президент сказал в вечернем обращении.

Враг может получить возможность наносить удары по окрестностям города Сумы FPV-дронами в случае захвата Хотина или Юнаковки, считает аналитик DeepState Руслан Микула. Потеря этих населенных пунктов способна подорвать украинскую логистику, что приведет к последствиям.

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Кто такой Олег Григоров?

Олег Григоров - украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Председатель Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.

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