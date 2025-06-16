Обострение в Сумской области: власти обнародовали свежие данные эвакуации

Глава областной военной администрации сообщает об активной эвакуации населения для сохранения их жизни.

https://glavred.info/front/obostrenie-v-sumskoy-oblasti-vlasti-obnarodovali-svezhie-dannye-evakuacii-10673669.html Ссылка скопирована

Эвакуация продолжается в 213 населенных пунктах Сумской области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Продолжается эвакуация 213 населенных пунктов Сумщины из-за обстрелов

Эвакуированы более 400 человек, из них 26 детей, на этой неделе

Более 60% жителей уже выехали из опасных территорий

Из-за активных обстрелов и российского наступления в Сумской области продолжается эвакуация жителей из опасных районов. Сейчас подлежат эвакуации жители 213 населенных пунктов региона.

видео дня

По информации председателя Сумской областной военной администрации Олега Григорова, на этой неделе из приграничных громад эвакуировали более 400 человек, среди которых 26 детей. Больше всего пострадали жители Сумского и Шосткинского районов.

"Люди вынуждены выезжать на более безопасные территории из-за постоянных обстрелов врага гражданской инфраструктуры. Всего из опасных территорий выехали уже более 60% жителей. Из 60 населенных пунктов, откуда продолжается эвакуация, уже полностью выехали все жители", - подчеркнул глава ОВА.

Сумы / Инфографика: Главред

Эвакуация продолжается, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения в зоне риска.

Ситуация в Сумской области - новости по теме:

Как сообщал Главред, аналитики DeepState на днях рассказали, что оккупанты приблизились к Сумам на расстояние в 20 км. Появилась угроза применения врагом FPV-дронов по городу. В Сумской ОВА сказали, что дроны до Сум не долетают.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что Силам обороны удается выбивать российские войска с приграничья Сумщины. В частности, ВСУ удалось освободить Андреевку. Об этом президент сказал в вечернем обращении.

Враг может получить возможность наносить удары по окрестностям города Сумы FPV-дронами в случае захвата Хотина или Юнаковки, считает аналитик DeepState Руслан Микула. Потеря этих населенных пунктов способна подорвать украинскую логистику, что приведет к последствиям.

Читайте также:

Кто такой Олег Григоров? Олег Григоров - украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Председатель Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред