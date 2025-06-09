Враг приближается: в ОВА объяснили, может ли враг ударить FPV-дронами по Сумам

Основное:
- Враг не может обстреливать Сумы FPV-дронами
- Расстояние между Сумами и оккупантами критическое для возможных обстрелов из РСЗО и артиллерии
Оккупационные войска страны-агрессора России продолжают наступать на Сумском направлении и расстояние между врагом и областным центром сокращается. Вместе с этим возникают дополнительные риски для города Сумы.
Глава Сумской ОВА Олег Григоров в эфире Общественного прокомментировал один из важных вопросов, который интересует жителей Сум, а именно способность врага бить по городу FPV-дронами.
"FPV-дроны, к счастью, не долетают до Сум. Мы их фиксируем ближе к линии боевого соприкосновения", - подчеркнул он.
Отметим, что накануне аналитики DeepState сообщили о приближении сил противника к областному центру на расстояние в 20 километров, что является "критической" границей для возможного обстрела FPV-дронами, а также из РСЗО и артиллерии.
Ситуация в Сумской области - последние новости
Напомним, Главред писал, что российские оккупационные войска продвигаются по территории Сумской области. На данный момент им уже удалось захватить некоторые населенные пункты.
Ранее сообщалось, что через Мариуполь страна-агрессор Россия 7 и 8 июня перебрасывала немалое количество военной техники и живой силы: более 10 САУ, системы ПВО, колонны на более чем 40 грузовиков с БК и оккупантами. Эту силу оккупанты хотят переправить на Сумщину.
Накануне стало известно, что несмотря на то, что ситуация на границе Сумской области напряженная, она находится под контролем Вооруженных сил Украины, поэтому оснований для эвакуации из города Сумы пока нет.
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Кто такой Олег Григоров?
Олег Григоров - украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Председатель Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.
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