"Су-35 даже не знал, что его атакуют": новые детали о том, как F-16 сбил мегасамолет Путина

Кратко:
- Стали известны новые детали, как пилот F-16 сбил российский истребитель Су-35
- Шведский самолет Saab 340 AEW&C передал координаты самолета Су-35 пилоту F-16, и тот его сбил
- При этом пилот российского Су-35 даже не догадывался, что его атакуют
Стали известны новые детали сбития российского истребителя Су-35 с помощью западного истребителя F-16 на Курском направлении, которое произошло 7 июня.
Украинским военным впервые удалось уничтожить российский Су-35, ударив по нему из F-16. Военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке отмечает, что бой был историческим. По его словам, мегасамолет диктатора страны-агрессора РФ Владимира Путина проигрывает первый воздушный бой.
Рьопке рассказал, что украинская авиация применяла самолеты, чтобы атаковать позиции российских войск в Сумской области и на Курщине. В то же время оккупанты направили в бой истребитель Су-35.
Однако российский пилот попал в засаду. Украина вместе с F-16 подняла шведский Saab 340 AEW&C, который обнаружил российский самолет Су-35 за 200-300 км и передал координаты пилоту F-16. После этого F-16 выпустил ракету AIM-12. Ракета попала в Су-35 вблизи города Коренево в Курской области.
Пилот российского самолета успел катапультироваться. Украинские пилоты вернулись на базу без потерь.
В то же время канадский пилот и авиаэксперт Марк Брукс отмечает, что очень сильно повлияла на ситуацию именно шведская система AWACS.
"Дело не только в F-16 - настоящим геймчейнджером стала шведская система AWACS, которая распознает российские самолеты за сотни километров и направляет ракеты F-16 в реальном времени. Су-35 даже не знал, что его атакуют", - написал Брукс на своей странице в соцсети X.
Сбитие российского Су-35 с помощью F-16 - что известно
Как сообщал Главред, 7 июня ВСУ сбили вражеский истребитель Су-35 над Россией. Вражеский самолет был сбит на Курском направлении.
Позже в Defense Express отметили, что F-16 мог сбить российский Су-35 ракетой с первого пуска. В сети появлялись фото, где F-16 замечен в украинском небе с одной ракетой AIM-120C AMRAAM.
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Что такое F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.
Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.
F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.
Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.
Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.
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