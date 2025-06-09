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"Су-35 даже не знал, что его атакуют": новые детали о том, как F-16 сбил мегасамолет Путина

Алёна Воронина
9 июня 2025, 15:49
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Российский самолет попал в засаду. Шведский самолет Saab 340 AEW&C передал координаты российского истребителя пилоту F-16, и тот сбил вражеское судно.
Самолет F-16, самолет Су-35
Появились новые детали о том, как F-16 сбил мегасамолет Путина Су-35/ коллаж: Главред, фото: U.S. Air Force, минобороны РФ

Кратко:

  • Стали известны новые детали, как пилот F-16 сбил российский истребитель Су-35
  • Шведский самолет Saab 340 AEW&C передал координаты самолета Су-35 пилоту F-16, и тот его сбил
  • При этом пилот российского Су-35 даже не догадывался, что его атакуют

Стали известны новые детали сбития российского истребителя Су-35 с помощью западного истребителя F-16 на Курском направлении, которое произошло 7 июня.

Украинским военным впервые удалось уничтожить российский Су-35, ударив по нему из F-16. Военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке отмечает, что бой был историческим. По его словам, мегасамолет диктатора страны-агрессора РФ Владимира Путина проигрывает первый воздушный бой.

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Рьопке рассказал, что украинская авиация применяла самолеты, чтобы атаковать позиции российских войск в Сумской области и на Курщине. В то же время оккупанты направили в бой истребитель Су-35.

Однако российский пилот попал в засаду. Украина вместе с F-16 подняла шведский Saab 340 AEW&C, который обнаружил российский самолет Су-35 за 200-300 км и передал координаты пилоту F-16. После этого F-16 выпустил ракету AIM-12. Ракета попала в Су-35 вблизи города Коренево в Курской области.

Пилот российского самолета успел катапультироваться. Украинские пилоты вернулись на базу без потерь.

В то же время канадский пилот и авиаэксперт Марк Брукс отмечает, что очень сильно повлияла на ситуацию именно шведская система AWACS.

"Дело не только в F-16 - настоящим геймчейнджером стала шведская система AWACS, которая распознает российские самолеты за сотни километров и направляет ракеты F-16 в реальном времени. Су-35 даже не знал, что его атакуют", - написал Брукс на своей странице в соцсети X.

ф-16 f-16 инфографика
Самолет F-16/ Инфографика: Главред

Сбитие российского Су-35 с помощью F-16 - что известно

Как сообщал Главред, 7 июня ВСУ сбили вражеский истребитель Су-35 над Россией. Вражеский самолет был сбит на Курском направлении.

Позже в Defense Express отметили, что F-16 мог сбить российский Су-35 ракетой с первого пуска. В сети появлялись фото, где F-16 замечен в украинском небе с одной ракетой AIM-120C AMRAAM.

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Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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война в Украине военный самолет российский самолет F-16 Су-35
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