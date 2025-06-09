Грозовые дожди накроют несколько областей: где будут сильные осадки

Температура воздуха резко снизится в ряде регионов - синоптик сказала, где будет холоднее всего и где ожидаются осадки.

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Погода в Украине - грозовые дожди накроют несколько областей/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине во вторник, 10 июня

Где в Украине снизится температура воздуха

В каких областях будут грозовые дожди

Погода в Украине во вторник, 10 июня, еще побудет жаркой только в восточных и южных областях, а также на Днепропетровщине. В упомянутых регионах пока держится температура воздуха на уровне +30 градусов и выше, но и туда скоро доберутся более низкие градусы.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что во многих областях будет снижаться температура воздуха.

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10-го июня температура воздуха в Украине составит:

в западных областях +18...+22 градуса,

в северных областях +20...+23 градуса,

в центральных областях от +21 в Винницкой области до +28...+30 в Днепропетровской области,

в южной части +28...+32,

в восточных областях +27...+30 градусов.

"Во вторник погоду Украины будет определять сухой антициклон, поэтому преимущественно будет без осадков. Только ночью в южной части и на востоке, а завтра днем только на Луганщине пройдут кратковременные грозовые дожди", - отметила Диденко.

Погода в Украине 10 июня/ Facebook Диденко

Погода в Украине 10 июня/ meteoprog

Погода в Киеве 10 июня

В Киеве 10 июня осадков не ожидается, будет солнечно, в течение дня ожидается комфортная температура воздуха +20...+22 градуса.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Какой будет температура воды

Также Диденко рассказала, какой будет температура воды в Украине и не только.

"Кому интересна температура воды. Одесса 20, Ялта 19, Бердянск 21, Афины 22, Палермо 23, Дубровник 21, Анталия 23-25, Барселона 22 градуса. В Днепре под Киевом 20 градусов", - отметила синоптик.

Она добавила, что текущая неделя будет свежей, с умеренной температурой воздуха. На востоке и юге жара ослабнет также.

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, похолодание накроет Украину - стало известно, когда температура резко снизится. Скоро температура воздуха станет существенно ниже.

Также ранее сообщалось, что будут грозы, град и сильный ветер - названа дата, когда в Украине будет бушевать непогода. Стал известен прогноз погоды в Украине на 9-15 июня.

Напомним, "трясет" жесткий шторм - страну атаковала усиленная магнитная буря. В эти дни людям стоит быть осторожными. Магнитная буря может негативно повлиять на здоровье.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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