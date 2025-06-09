Грозовые дожди накроют несколько областей: где будут сильные осадки

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине во вторник, 10 июня
- Где в Украине снизится температура воздуха
- В каких областях будут грозовые дожди
Погода в Украине во вторник, 10 июня, еще побудет жаркой только в восточных и южных областях, а также на Днепропетровщине. В упомянутых регионах пока держится температура воздуха на уровне +30 градусов и выше, но и туда скоро доберутся более низкие градусы.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что во многих областях будет снижаться температура воздуха.
10-го июня температура воздуха в Украине составит:
- в западных областях +18...+22 градуса,
- в северных областях +20...+23 градуса,
- в центральных областях от +21 в Винницкой области до +28...+30 в Днепропетровской области,
- в южной части +28...+32,
- в восточных областях +27...+30 градусов.
"Во вторник погоду Украины будет определять сухой антициклон, поэтому преимущественно будет без осадков. Только ночью в южной части и на востоке, а завтра днем только на Луганщине пройдут кратковременные грозовые дожди", - отметила Диденко.
Погода в Киеве 10 июня
В Киеве 10 июня осадков не ожидается, будет солнечно, в течение дня ожидается комфортная температура воздуха +20...+22 градуса.
Какой будет температура воды
Также Диденко рассказала, какой будет температура воды в Украине и не только.
"Кому интересна температура воды. Одесса 20, Ялта 19, Бердянск 21, Афины 22, Палермо 23, Дубровник 21, Анталия 23-25, Барселона 22 градуса. В Днепре под Киевом 20 градусов", - отметила синоптик.
Она добавила, что текущая неделя будет свежей, с умеренной температурой воздуха. На востоке и юге жара ослабнет также.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, похолодание накроет Украину - стало известно, когда температура резко снизится. Скоро температура воздуха станет существенно ниже.
Также ранее сообщалось, что будут грозы, град и сильный ветер - названа дата, когда в Украине будет бушевать непогода. Стал известен прогноз погоды в Украине на 9-15 июня.
Напомним, "трясет" жесткий шторм - страну атаковала усиленная магнитная буря. В эти дни людям стоит быть осторожными. Магнитная буря может негативно повлиять на здоровье.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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