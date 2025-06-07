Похолодание накроет Украину: когда температура резко снизится

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине на протяжении следующей недели
- Когда в Украине снизится температура воздуха
Погода в Украине скоро станет существенно холоднее. После нынешних жарких выходных (7-8 июня) произойдет заметное снижение температуры воздуха.
Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, сообщают Факты ICTV. По ее словам, жара продержится в нашем государстве всего несколько дней.
"Эта жара продержится в течение двух, максимум трех суток в большинстве западных и северных областей. А вот в южных и восточных регионах - до понедельника-вторника включительно", - сказала Птуха.
Синоптическая ситуация начнет меняться с понедельника, 9 июня. Тогда в наше государство начнет поступать атмосферный фронт с северо-запада, который принесет с собой кратковременные дожди и грозы, особенно в западных, северных и частично центральных областях.
"Температура снизится, в некоторых регионах даже на 10 градусов. В понедельник максимумы будут в пределах +21...+27 градусов, а местами даже ниже - из-за облачности, осадков и ветра", - предупредила Птуха.
Ко вторнику атмосферный фронт достигнет юго-востока, и там также ожидается снижение температуры.
Со среды до пятницы температура по стране будет днем +21...+27 градусов (на юге - до +30), ночью +12...+17 градусов.
Погода в Киеве на следующей неделе
В столице Украины после жары, которая будет царить в выходные, с понедельника придет снижение температуры.
"Атмосферный фронт придет в Киев уже 9 июня, преимущественно во второй половине дня. В понедельник еще будет до +25 градусов, но уже ожидаются дожди, локальные грозы", - сказала Птуха.
Во вторник-среду температура в Киеве опустится до +19...+21 градусов днем и +12...+14 ночью.
С четверга столбики термометров снова поползут вверх до +24...+25. Осадки будут лишь локальными и кратковременными, преимущественно в первой половине недели.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, будет жара +37 и грозовые ливни с градом - Украину накрывает опасная погода. В некоторых областях будет невероятно жаркая погода, а часть регионов накроют грозовые ливни и град и будут шквалистые порывы ветра.
Также ранее сообщалось, когда в Украине резко снизится температура - стала известна дата похолодания. После жары в Украине существенно снизится температура воздуха - синоптик сказала, когда это произойдет.
Напомним, в Украине внезапно изменится погода - от адских +34 до прохладных +15. Погода в Украине 7 июня местами будет дождливой и грозовой.
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Кто такая Наталья Птуха
Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, начальник отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.
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