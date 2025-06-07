Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Похолодание накроет Украину: когда температура резко снизится

Алёна Воронина
7 июня 2025, 14:58
830
Скоро температура воздуха станет существенно ниже.
дождь
Погода в Украине - похолодание с дождями и грозами накроет наше государство/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине на протяжении следующей недели
  • Когда в Украине снизится температура воздуха

Погода в Украине скоро станет существенно холоднее. После нынешних жарких выходных (7-8 июня) произойдет заметное снижение температуры воздуха.

Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, сообщают Факты ICTV. По ее словам, жара продержится в нашем государстве всего несколько дней.

видео дня

"Эта жара продержится в течение двух, максимум трех суток в большинстве западных и северных областей. А вот в южных и восточных регионах - до понедельника-вторника включительно", - сказала Птуха.

Синоптическая ситуация начнет меняться с понедельника, 9 июня. Тогда в наше государство начнет поступать атмосферный фронт с северо-запада, который принесет с собой кратковременные дожди и грозы, особенно в западных, северных и частично центральных областях.

"Температура снизится, в некоторых регионах даже на 10 градусов. В понедельник максимумы будут в пределах +21...+27 градусов, а местами даже ниже - из-за облачности, осадков и ветра", - предупредила Птуха.

Ко вторнику атмосферный фронт достигнет юго-востока, и там также ожидается снижение температуры.

Со среды до пятницы температура по стране будет днем +21...+27 градусов (на юге - до +30), ночью +12...+17 градусов.

Погода в Украине 9 июня
Погода в Украине 9 июня/ meteoprog
Погода в Украине 10 июня
Погода в Украине 10 июня/ meteoprog

Погода в Киеве на следующей неделе

В столице Украины после жары, которая будет царить в выходные, с понедельника придет снижение температуры.

"Атмосферный фронт придет в Киев уже 9 июня, преимущественно во второй половине дня. В понедельник еще будет до +25 градусов, но уже ожидаются дожди, локальные грозы", - сказала Птуха.

Во вторник-среду температура в Киеве опустится до +19...+21 градусов днем и +12...+14 ночью.

С четверга столбики термометров снова поползут вверх до +24...+25. Осадки будут лишь локальными и кратковременными, преимущественно в первой половине недели.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog
Наталья Птуха
Наталья Птуха/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, будет жара +37 и грозовые ливни с градом - Украину накрывает опасная погода. В некоторых областях будет невероятно жаркая погода, а часть регионов накроют грозовые ливни и град и будут шквалистые порывы ветра.

Также ранее сообщалось, когда в Украине резко снизится температура - стала известна дата похолодания. После жары в Украине существенно снизится температура воздуха - синоптик сказала, когда это произойдет.

Напомним, в Украине внезапно изменится погода - от адских +34 до прохладных +15. Погода в Украине 7 июня местами будет дождливой и грозовой.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Наталья Птуха

Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, начальник отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня Погода на неделю погода завтра похолодание Наталия Птуха
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Под угрозой 250-тысячный город: в DeepState назвали направление наступления РФ

Под угрозой 250-тысячный город: в DeepState назвали направление наступления РФ

16:16Украина
РФ заявила о срыве обмена пленными и телами - в Украине прояснили ситуацию

РФ заявила о срыве обмена пленными и телами - в Украине прояснили ситуацию

15:30Война
Похолодание накроет Украину: когда температура резко снизится

Похолодание накроет Украину: когда температура резко снизится

14:58Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Изменил после свадьбы: муж Лорак принял сложное решение

Изменил после свадьбы: муж Лорак принял сложное решение

Большинство ошибается годами: как правильно жарить кабачки

Большинство ошибается годами: как правильно жарить кабачки

Засыпает градом и ломает деревья: лютая непогода накрыла Украину

Засыпает градом и ломает деревья: лютая непогода накрыла Украину

Троицкая поминальная субботу: 5 запретов, которые нельзя нарушать 7 июня

Троицкая поминальная субботу: 5 запретов, которые нельзя нарушать 7 июня

От адских +34 до прохладных +15: в Украине внезапно изменится погода

От адских +34 до прохладных +15: в Украине внезапно изменится погода

Последние новости

16:16

Под угрозой 250-тысячный город: в DeepState назвали направление продвижения РФ

15:50

В Затоке на мине в море подорвались двое мужчин – копы призвали к осторожности

15:30

РФ заявила о срыве обмена пленными и телами - в Украине прояснили ситуацию

15:23

"Вернутся в Украину": беглецы Винник и Потап попали под раздачу

15:23

Как леди держат чашку для чая и кофе: правила этикетаВидео

Летом Россия сосредоточится на Донетчине: Владислав Селезнев - о планах Кремля на летоЛетом Россия сосредоточится на Донетчине: Владислав Селезнев - о планах Кремля на лето
14:58

Похолодание накроет Украину: когда температура резко снизится

14:47

Может ли РФ воевать "вечно": появился неожиданный прогноз сроков окончания войныВидео

13:55

8 июня – Троица: народные приметы и что нельзя делать в этот день

13:43

Есть ли угроза удара тысячи дронов РФ за ночь: в ВСУ объяснили, к чему готовиться

Реклама
13:42

Слышат ли нас умершие люди: священник ответилВидео

13:33

Какой мёд самый полезный и чем отличается майский мёд от обычного

13:02

"Укрпочта" вводит новые правила получения отправлений – что изменится

12:33

Мощная украинская баллистическая ракета взорвала КП россиян за 300 км – эксперт

12:27

"Никаких ограничений": известный певец рассказал об отношениях с Тиной Кароль

12:00

Сколько животных на рисунке: только люди со "зрением орла" угадают за 7 секунд

11:55

Двойное убийство: в Бельгии зарезали жену и дочку бойца ВСУ

11:49

"Празднуем вторую годовщину": бывшая жена Комарова удивила признанием

11:40

Удары по ядерным ракетоносцам РФ: в ВСУ сделали важное заявление

11:22

Что можно сделать из сливы на зиму без консервации

11:20

ВСУ сбили вражеский истребитель Су-35 над Россией

Реклама
10:58

Китайский гороскоп на завтра 8 июня: Змеям - страх, Обезьянам - уныние

10:54

Зеленский раскрыл детали "Паутины": чье было оружие и кем были водители фур

10:23

5 погибших, десятки раненых, масштабные разрушения: последствия ночного удара РФ по УкраинеФото

09:55

"Это мой выбор": Трамп назвал условие введения новых санкций против РФ

09:18

Гороскоп на завтра 8 июня: Девам - неожиданный гость, Тельцы сорвут куш

09:10

Как укоренить пионы из букета: садовод назвал самый легкий способВидео

09:09

"Они сами дали Путину повод": Трамп сделал скандальное заявление об ударах РФ по УкраинеВидео

08:54

"Абсолютно новое партнерство": Франция анонсировала производство дронов в Украине

08:05

Чем конфликт Трампа и Маска опасен для Украинымнение

07:46

Удар по 9-этажке, десятки раненых и погибшие: РФ массированно ударила по ХарьковуФото

07:10

Два пастуха отличаются 3-мя деталями: надо найти отличия за 19 секунд

06:10

Очередная ночь террора: что запустила РФ по Украинемнение

05:40

"Враг выполняет приказ Путина": эксперт рекомендует украинцам выезжать из Сум

05:30

Суперголоволомка: найдите собаку среди кошек за 5 секунд

05:18

После атаки на Киев топливо подешевеет: как заправиться со скидкой

05:03

Большинство ошибается годами: как правильно жарить кабачки

04:35

Как сказать на украинском "половник" и "кувшин": учитель дала ответВидео

04:14

Враг активно продвигается: РФ захватила новые населенные пункты на Сумщине

04:00

Ремень безопасности прячет секрет: специалисты раскрыли важную функцию ткани под замком

03:30

Возможны проблемы: водителей призвали не игнорировать один индикатор в авто

Реклама
02:45

Угроза серии ударов: экс-сотрудник СБУ предупредил о новом обстреле Украины

02:00

Магниты для удачи: какие ТОП-4 знака зодиака всегда выходят победителями

01:41

3 знаки зодиака, которым летнее солнцестояние принесет нереальную удачу

00:50

Россия может повторить массированный удар по Украине: Жданов оценил риски

06 июня, пятница
23:27

Трамп не хочет жестких санкций против России: WSJ узнали, что он задумал

23:01

Банкоматы ПриватБанка прекратят работу: когда ждать восстановления

22:45

Путин выторговывает время для продолжения войны: громкое обвинение Зеленского

22:38

"Готовятся новые шаги": Зеленский - о переговорах делегации в США

22:04

Государство выделит по 50 000 грн детям: кто в списке

21:59

Изменил после свадьбы: муж Лорак принял сложное решение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Рецепты
Легкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюда
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваНастя КаменськихМаксим ГалкинВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять