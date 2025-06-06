Будет жара +37 и грозовые ливни с градом: Украину накрывает опасная погода

В некоторых областях будет невероятно жаркая погода, а часть регионов накроют грозовые ливни и град и будут шквалистые порывы ветра.

https://glavred.info/synoptic/budet-zhara-37-i-grozovye-livni-s-gradom-ukrainu-nakryvaet-opasnaya-pogoda-10671095.html Ссылка скопирована

Погода в Украине - будет жара +37 и грозовые ливни с градом/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине в выходные, 7-8 июня

В каких областях будет жара +37 градусов

Где будут грозовые ливни с градом и шквалами

Погода в Украине в выходные, 7 и 8 июня, будет жаркой, местами будут грозовые дожди, а также местами град и шквалы.

В ближайшие двое суток из-за поступления жаркой воздушной массы из районов Балканского полуострова и Турции в Украине существенно повысится температура воздуха. Самые высокие температуры будут фиксироваться в южных, центральных и восточных регионах. Об этом рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

видео дня

Он отметил, что в воскресенье, 8 июня, в некоторых областях температура воздуха даже будет подниматься до +37 градусов.

При этом в западной и северной частях нашего государства прогнозируются грозовые ливни, которые местами могут сопровождаться шквалистыми порывами ветра и градом.

Также синоптик предупредил, что существенно возрастет уровень пожарной опасности в лесных экосистемах.

Погода в Украине в субботу, 7 июня

В западных областях

В западных областях ночью местами ожидается небольшой кратковременный дождь и гроза, днем пройдут кратковременные дожди с грозами, местами возможны сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с. Ветер преимущественно южного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +15...+20 градусов, днем +28...+33 градуса, в Волынской области +23...+28.

В северных областях

В северных регионах Украины в течение суток ожидаются кратковременные дожди с грозами. Днем местами возможны сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с. Ветер южный/ юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +16...+21 градус, днем +27...+32.

В центральных областях

В центральных областях ожидается жаркая погода, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+21 градус, днем +29...+34.

На юге Украины

В южной части страны и в Крыму в течение суток прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +28...+33 градуса, на побережье морей +24...+29.

В восточных областях

В восточной части Украины ожидается жаркая погода, преимущественно без осадков. Лишь на Харьковщине местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +14...+19 градусов, днем +28...+33.

Погода в Украине 7 июня/ meteoprog

Погода в Украине в воскресенье, 8 июня

В западных областях

В западных регионах Украины ночью местами ожидается небольшой кратковременный дождь и гроза, днем пройдут кратковременные дожди с грозами, местами возможны сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с. Ветер ночью переменных направлений, днем южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+21 градусов, днем +28...+33 градуса, в районе Полесья +22...+27.

В северных областях

В северных областях ночью местами пройдут грозовые дожди, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 градуса, днем +28...+33.

В центральных областях

В центральных областях прогнозируется малооблачная и жаркая погода, без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+21 градус, днем +32...+37.

На юге Украины

На юге Украины и в Крыму ожидается солнечная и сухая погода. Ветер ночью переменных направлений, днем южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +13...+18 градусов, днем +31...+36, на побережье морей +25...+30 градусов.

В восточных областях

В восточных областях сохранится жаркая и сухая погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+20 градусов, днем +31...+36.

Погода в Украине 8 июня/ meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, грозовые дожди накроют несколько областей - где резко испортится погода. В большинстве областей ожидается жаркая погода, но в нескольких регионах стоит быть готовыми к дождям с грозами.

Также ранее сообщалось, что в Украину идет похолодание - стало известно, какие регионы накроют грозовые дожди. Погода в Херсоне будет самой жаркой. Там температура воздуха повысится до +30 градусов.

Напомним, экстремально сильная магнитная буря накрыла Украину - шторм достиг красного уровня. В начале недели зафиксировали экстремально высокую солнечную активность с 8-балльной магнитной бурей.

Вас также может заинтересовать:

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред