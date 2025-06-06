Будет жара +37 и грозовые ливни с градом: Украину накрывает опасная погода

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине в выходные, 7-8 июня
- В каких областях будет жара +37 градусов
- Где будут грозовые ливни с градом и шквалами
Погода в Украине в выходные, 7 и 8 июня, будет жаркой, местами будут грозовые дожди, а также местами град и шквалы.
В ближайшие двое суток из-за поступления жаркой воздушной массы из районов Балканского полуострова и Турции в Украине существенно повысится температура воздуха. Самые высокие температуры будут фиксироваться в южных, центральных и восточных регионах. Об этом рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.
Он отметил, что в воскресенье, 8 июня, в некоторых областях температура воздуха даже будет подниматься до +37 градусов.
При этом в западной и северной частях нашего государства прогнозируются грозовые ливни, которые местами могут сопровождаться шквалистыми порывами ветра и градом.
Также синоптик предупредил, что существенно возрастет уровень пожарной опасности в лесных экосистемах.
Погода в Украине в субботу, 7 июня
В западных областях
В западных областях ночью местами ожидается небольшой кратковременный дождь и гроза, днем пройдут кратковременные дожди с грозами, местами возможны сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с. Ветер преимущественно южного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +15...+20 градусов, днем +28...+33 градуса, в Волынской области +23...+28.
В северных областях
В северных регионах Украины в течение суток ожидаются кратковременные дожди с грозами. Днем местами возможны сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с. Ветер южный/ юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +16...+21 градус, днем +27...+32.
В центральных областях
В центральных областях ожидается жаркая погода, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+21 градус, днем +29...+34.
На юге Украины
В южной части страны и в Крыму в течение суток прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +28...+33 градуса, на побережье морей +24...+29.
В восточных областях
В восточной части Украины ожидается жаркая погода, преимущественно без осадков. Лишь на Харьковщине местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +14...+19 градусов, днем +28...+33.
Погода в Украине в воскресенье, 8 июня
В западных областях
В западных регионах Украины ночью местами ожидается небольшой кратковременный дождь и гроза, днем пройдут кратковременные дожди с грозами, местами возможны сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с. Ветер ночью переменных направлений, днем южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+21 градусов, днем +28...+33 градуса, в районе Полесья +22...+27.
В северных областях
В северных областях ночью местами пройдут грозовые дожди, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 градуса, днем +28...+33.
В центральных областях
В центральных областях прогнозируется малооблачная и жаркая погода, без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+21 градус, днем +32...+37.
На юге Украины
На юге Украины и в Крыму ожидается солнечная и сухая погода. Ветер ночью переменных направлений, днем южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +13...+18 градусов, днем +31...+36, на побережье морей +25...+30 градусов.
В восточных областях
В восточных областях сохранится жаркая и сухая погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+20 градусов, днем +31...+36.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, грозовые дожди накроют несколько областей - где резко испортится погода. В большинстве областей ожидается жаркая погода, но в нескольких регионах стоит быть готовыми к дождям с грозами.
Также ранее сообщалось, что в Украину идет похолодание - стало известно, какие регионы накроют грозовые дожди. Погода в Херсоне будет самой жаркой. Там температура воздуха повысится до +30 градусов.
Напомним, экстремально сильная магнитная буря накрыла Украину - шторм достиг красного уровня. В начале недели зафиксировали экстремально высокую солнечную активность с 8-балльной магнитной бурей.
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Кто такой Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
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