Только сверхумные справятся: где 3 отличия между девушками

Не каждому удастся найти правильный ответ в такой непростой головоломке - только очень внимательные люди справятся.

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Надо найти 3 отличия между девушками/ jagranjosh

Головоломки с поиском различий между картинками не зря так популярны. Сначала они могут казаться очень простыми, но при более внимательном знакомстве с ними становится понятно, что это очень запутанный лабиринт, выбраться из которого бывает довольно непросто.

Но если прилагать усилия и не останавливаться на полпути, то вам точно удастся выйти победителем из такой непростой игры.

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В новой загадке нужно найти три отличия между девушками, которые изображены на картинке, пишет jagranjosh.

И на первой, и на второй картинке мы видим одинаковых на первый взгляд двух девушек. Но если присмотреться, то станет понятно, что две девушки на первом рисунке все таки отличаются от подруг, которые изображены на втором. Сможете ли вы отыскать эти три отличия?

Придется спешить во время разгадывания загадки, ведь на нее дается очень мало времени - всего 17 секунд. Не все смогут справиться настолько быстро.

Надо найти 3 различия между девушками/ jagranjosh

Удастся ли это вам? Если вы не из робких и готовы бросить себе вызов - тогда вперед и ни шагу назад. А мы лишь можем пожелать вам успеха.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Непросто будет найти все отличия/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо найти, где число 32 на картинке - это загадка на 5 секунд для самых смелых умников. Эта оптическая иллюзия может сбить с толку даже тех, кто имеет соколиный глаз - найти правильный ответ будет настоящим вызовом.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо угадать, сколько лиц на рисунке - только гений угадает за 11 секунд. Нужно быть очень внимательным человеком, чтобы смочь посчитать, сколько на самом деле лиц есть на картинке.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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