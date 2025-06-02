Где число 70 среди десяток: надо иметь "зрение орла", чтобы найти ответ

Число, которое отличается, от всех остальных, настолько хорошо спрятано, что заметить его смогут лишь очень внимательные люди.

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Где число 70 среди десяток/ коллаж: Главред: jagranjosh, depositphotos.com/ua

Оптические иллюзии - это явление, когда наш глаз и мозг воспринимают изображения совсем не так, как они есть на самом деле. Именно в этом и заключается их феномен: они не только удивляют, но и тренируют наблюдательность, заставляя обращать внимание на мельчайшие детали, которые обычно ускользают из поля зрения.

Интересуетесь такими загадками? Тогда вот для вас настоящий визуальный вызов. Попробуйте найти число 70, спрятанное среди множества чисел 10, и сделайте это всего за 9 секунд, пишет jagranjosh.

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Не спешите с выводами - задача значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд. Стоит только попробовать, как сразу попадаешь в настоящую головоломку, выбраться из которой - дело не из легких.

На картинке изображено большое количество чисел 10, которые равномерно размещены в строках и столбцах. На первый взгляд кажется, что ни одно из них не выделяется - но это лишь иллюзия. Среди них искусно спрятано число 70, которое практически сливается с фоном и почти не бросается в глаза.

Где число 70 среди десяток/ jagranjosh

Хватит ли вам внимательности и скорости, чтобы найти "лишнее" число до завершения девяти секунд? Попробуйте - это прекрасная возможность проверить свою концентрацию.

Правильный ответ ищите внизу - если не сможете справиться самостоятельно.

Где число 70 среди десяток/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо найти, где число 32 на картинке - это загадка на 5 секунд для самых смелых умников. Эта оптическая иллюзия может сбить с толку даже тех, кто имеет соколиный глаз - найти правильный ответ будет настоящим вызовом.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо угадать, сколько лиц на рисунке - только гений угадает за 11 секунд. Нужно быть очень внимательным человеком, чтобы смочь посчитать, сколько на самом деле лиц есть на картинке.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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