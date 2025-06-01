Как правильно - "смажити" или "жарити": какой ошибки стоит избегать

На самом деле при употреблении этих слов многие допускают серьезную ошибку.

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Как правильно - "смажити" или "жарити"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

Как правильно говорить - "смажити" или "жарити"

Какой ошибки стоит избегать

В употреблении слов "смажити" и "жарити" часто нет однозначности. Часть людей употребляет первое слово, часть - второе, еще другие - считают правильным употреблять оба.

При этом нередко можно услышать мнение, что слова "жарити" лучше избегать, потому что оно, мол, неправильное.

видео дня

О том, как правильно употреблять эти слова, рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Смажити" или "жарити"? Как правильно? Потому что некоторые думают, что "жарити" это из русского языка, а на украинском только "смажити". На самом деле, когда речь идет о приготовлении пищи на огне с жиром, то можно и "смажити", и "жарити". И так, и так правильно. И так, и так вкусно", - отметила Багний.

Смотрите видео о том, как правильно - "смажити" или "жарити":

Ранее Главред рассказывал, как сказать "на цыпочках" на украинском - учитель дала ответ. Не всем известно, как именно правильно перевести такое словосочетание.

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Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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