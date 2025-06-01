Как правильно - "смажити" или "жарити": какой ошибки стоит избегать

Вы узнаете:
- Как правильно говорить - "смажити" или "жарити"
- Какой ошибки стоит избегать
В употреблении слов "смажити" и "жарити" часто нет однозначности. Часть людей употребляет первое слово, часть - второе, еще другие - считают правильным употреблять оба.
При этом нередко можно услышать мнение, что слова "жарити" лучше избегать, потому что оно, мол, неправильное.
О том, как правильно употреблять эти слова, рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.
"Смажити" или "жарити"? Как правильно? Потому что некоторые думают, что "жарити" это из русского языка, а на украинском только "смажити". На самом деле, когда речь идет о приготовлении пищи на огне с жиром, то можно и "смажити", и "жарити". И так, и так правильно. И так, и так вкусно", - отметила Багний.
Смотрите видео о том, как правильно - "смажити" или "жарити":
@sametak1064 Жарить или жарить? Как правильно #правильноукраїнською#мова#нмт#українськамова♬ original sound - Правильно українською
Ранее Главред рассказывал, как сказать "на цыпочках" на украинском - учитель дала ответ. Не всем известно, как именно правильно перевести такое словосочетание.
Также ранее мы рассказывали, как сказать на украинском "располагать к себе" - есть несколько вариантов. Не все знают, как правильно перевести на украинский это распространенное выражение.
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Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
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