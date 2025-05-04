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Как сказать на украинском "располагать к себе": есть несколько вариантов

Алёна Воронина
4 мая 2025, 04:45
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Не все знают, как правильно перевести на украинский язык это распространенное выражение.
Друзья, девушки, Ольга Багний
Как сказать на украинском "располагать к себе"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Как сказать на украинском "располагать к себе"
  • Какие есть несколько вариантов перевода этой фразы

Ряд распространенных фраз имеет не один вариант перевода на украинский язык, а сразу несколько. Такая же ситуация сложилась и со словосочетанием "располагать к себе". На украинский язык его можно перевести несколькими разными способами.

Об этом рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

видео дня

"Располагать к себе" - как сказать на украинском? Есть несколько вариантов. В зависимости от контекста можно сказать, что кто-то умеет "зачарувати", "привернути до себе" или "прихилити до себе". А еще можно сказать, что кто-то умеет "викликати прихильність", - отметила Багний.

Она отметила, что можно использовать тот вариант, который нравится больше всего.

Смотрите видео о том, как сказать на украинском "располагать к себе":

Ранее Главред рассказывал, почему нельзя говорить "Саша", "Юра", "Діма" - как правильно называть людей с такими именами. На самом деле имена "Олександр", "Юрій" и "Дмитро" в украинском языке сокращаются по другому.

Напомним, какие топ-5 самых распространенных фамилий в Украине - стал известен список. Фамилию, которая попала на первое место в этом списке, носят 155 тысяч человек в Украине.

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Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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украинский язык Ольга Багний
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