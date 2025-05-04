Как сказать на украинском "располагать к себе": есть несколько вариантов

Вы узнаете:
- Как сказать на украинском "располагать к себе"
- Какие есть несколько вариантов перевода этой фразы
Ряд распространенных фраз имеет не один вариант перевода на украинский язык, а сразу несколько. Такая же ситуация сложилась и со словосочетанием "располагать к себе". На украинский язык его можно перевести несколькими разными способами.
Об этом рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.
"Располагать к себе" - как сказать на украинском? Есть несколько вариантов. В зависимости от контекста можно сказать, что кто-то умеет "зачарувати", "привернути до себе" или "прихилити до себе". А еще можно сказать, что кто-то умеет "викликати прихильність", - отметила Багний.
Она отметила, что можно использовать тот вариант, который нравится больше всего.
Смотрите видео о том, как сказать на украинском "располагать к себе":
@sametak1064 Как на украинском будет "располагать к себе"? #правильноукраїнською#мова#нмт#українськийтікток#українськамова♬ original sound - Правильно українською
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Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
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